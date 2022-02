Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Texto originalmente publicado pelo portal dos Jesuítas em Portugal, Ponto SJ.

Ao que parece, nós, portugueses, somos (ou estamos) fracos em “práticas culturais”. Diz o recente relatório de Síntese dos resultados do inquérito encomendado pela Fundação Calouste Gulbenkian que há grandes assimetrias no que respeita aos nossos hábitos culturais: pessoas com maior formação académica e estabilidade financeira tendem a ler mais, a frequentar museus, monumentos e galerias de arte, a ir ao cinema e a espetáculos, ao passo que as restantes, com menores recursos, recorrem sobretudo à televisão (idosos) ou às redes sociais pelo telemóvel (jovens).

Em dias mais filosóficos, talvez estes resultados me fizessem viajar pela “ideia de cultura”. Houve quem tivesse sublinhado o aspeto patrimonial e artístico deste conceito para apontar a necessidade de contactar e conhecer as “grandes obras” (isto é, “cultivar-se”). Outros focaram a sua dimensão intelectual para afirmar o imperativo de “saber” como forma de compreender o mundo histórico e físico-químico. Para alguns, a cultura, na sua essência, é uma atividade absolutamente “gratuita” e “inútil”, do saber pelo saber, ou da arte pela arte. Para estes, ela não serve para produzir coisas (entenda-se, “vender”) mas para habitar o mundo (entenda-se, “ser”). Claro que noutros dias, um pouco cínicos, talvez especulasse sobre se as universidades não são também fábricas de diplomas, ou se as galerias e museus serão realmente independentes e alheios de mercados (nada gratuitos), ou até se algumas imagens de cultura não são, no fundo, uma perpetuação do preconceito que continua a separar certas elites nostálgicas dos gostos populares. Nada disto, importa sublinhar, é sugerido pelo belíssimo inquérito agora publicado: tratam-se apenas de considerações feitas em voz alta.

Mas, para falar abertamente: será que nos deveríamos importar com tais resultados? A minha resposta sintética é “sim, mas”. Subjacente às razões que vou apresentar em seguida está a seguinte tese: fundamentalmente, a cultura serve para nos ajudar a sermos mais humanos.

1 Cultura como olhar inteligente sobre a realidade

“Compreender a realidade” conta-se entre os desafios mais exigentes (e inacabados) com que nos debatemos ao longo da vida. Ora, essa é, precisamente, a “matéria” de que é feita grande parte da cultura. Evidentemente, este processo faz-se em diferentes níveis complementares que se enriquecem e, por vezes, se corrigem reciprocamente. As relações interpessoais (lúdicas, afetivas, existenciais) são lugares de compreensão e construção da nossa humanidade: tanto da arte (tradicional e de autor) e sabedoria encontra aqui o seu berço. Ou seja, as relações quotidianas e próximas fazem cultura, humanizam-nos. Do mesmo modo, as ciências introduzem um olhar analítico sobre o mundo: são, por isso, preciosas. Os tempos recentes de pandemia vieram mostrar a urgência de preservar e promover um e outro eixos da cultura: sem relações e sem arte ficamos doentes; mas sem ciência e informação credível, também. A falta de práticas culturais faz-nos mal à saúde, literalmente.

2 Cultura como expressão da curiosidade

Há um lado descritivo e analítico no exercício de compreensão da realidade; mas há igualmente um lado inventivo, de exploração e de criação, seja ele de métodos, de teorias ou de linguagens de expressão. Tanto cientistas quanto artistas são investigadores do mundo físico e humano, literal e metaforicamente. Seria caso para perguntar se os “produtos culturais” mais consumidos atualmente são os que melhor estimulam essa curiosidade investigadora e criativa. A avaliar pelos blockbusters atuais, estamos mais na era dos remakes do que dos grandes rasgos de criatividade; e nem o Instagram nem o Tik Tok parecem ser espaços de enorme inovação ou reflexão artística. Procuramos “produtos” para nos entretermos; mas será que isso é suficiente?

3 Cultura como exercício de conversação

No coração da atividade cultural (como da nossa humanidade) está a necessidade e o desejo de conversação. Queremos compreender o mundo e criar novas formas de expressão porque somos curiosos, é verdade, mas também porque somos conversadores. Conhecimento do mundo e da técnica, expressão artística e relações interpessoais formam o tecido da cultura. Contudo, até que ponto ciência e arte entram nas nossas conversas, hoje em dia? E, se não entram, porquê? Uns dirão: dá muito trabalho, é por isso que ninguém se aproxima (por preguiça). Outros dirão: parece que “falam para dentro”, são pouco claros e arrogantes. Também se podia acusar o ensino: transmitem-se conteúdos, mas mata-se a curiosidade. Quem sabe? Entretanto, de que vamos nós conversando?

4 Ecologia da cultura

Com a encíclica Laudato Si, o Papa Francisco mostrou que o termo “ecologia” vai bem além do simples “cuidado com a reciclagem”: por detrás dele está uma consciência do alcance global do nosso modo de viver. Somos todos vizinhos de uma casa comum: o que um faz, afeta tudo e todos. Usando este princípio, poderíamos falar de uma ecologia da cultura. A cultura faz parte de um ecossistema vasto que engloba criadores/ investigadores, de um lado, e espectadores/ consumidores, do outro. Resumidamente, o desinvestimento nas práticas culturais acabará por atingir negativamente todo o conjunto da sociedade: uns, porque ficam sem financiamento e sem público; outros, porque perdem artistas/ investigadores e conteúdos.

Diante de tais resultados, fica no ar a provocação do Papa Francisco: «a graça pressupõe a cultura». Que desafios se levantam, hoje, para a sociedade portuguesa? É certamente bastante redutor (e pedante) pensar que a cultura se limita aos livros e afins: o que se passa em casa e na rua, o que nos faz rir e chorar, o popular e quotidiano também é (e faz) cultura. Porém, é urgente enriquecer as nossas conversas e modos de entretenimento, sob pena de achatarmos a nossa compreensão da vida e do mundo, mas também as nossas relações mais próximas. Dizia o filósofo Wittgenstein que os limites da nossa linguagem marcam as fronteiras do nosso mundo. Precisamente, a cultura é o baú onde a linguagem se reinventa e o mundo aumenta. Agora, como fazê-lo?