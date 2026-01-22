O azar de 3 de agosto de 1968 marca o prólogo do fim do Estado Novo. Quando Salazar cai da cadeira (há outras interpretações mobiliárias, todavia) é o regime a vítima da queda – o líder conheceria o fim dois anos mais tarde. Que fique claro, aqui não celebramos nem a queda nem a morte (outros o fizeram) do presidente do Concelho de Ministros; apenas referimos o facto histórico que deu início aos estertores do salazarismo.

Fazendo um paralelo com os resultados das eleições presidenciais, podemos indagar se assistimos ao início do encerramento da República – tal como a conhecemos – e ao começo de uma conceção alternativa. No entanto, nesta breve análise, nesta nossa interpretação, iremos focar-nos nos protagonistas, nos agentes políticos, que – em linguagem figurada, claro – caíram da cadeira no passado dia 18.

Verificando os resultados eleitorais, é óbvio que a grande derrotada foi a extrema-esquerda: Bloco, PC e Livre conheceram um descalabro que, se previsível, não deixa de ser notório. Dos 2,1% de Catarina Martins até aos embaraçantes 0,7% de Jorge Pinto (atrás do entertainer Manuel João Vieira), a vertente radical obteve no seu conjunto uns míseros 247 428 votos. Para além da qualidade dos candidatos, foram as ideias que os portugueses rejeitaram de maneira inapelável. Se Seguro conseguiu, à esquerda, dar um bom aspeto aos socialistas, talvez até aos costistas e nunistas, aquela zona da bancada parlamentar viu-se irremediavelmente remetida aos lugares mais baixos da contenda. Parecendo inviável a doutrina de que é possível, nos dias de hoje, o amadorismo, os partidos apoiantes e originários dos três políticos foram vergados à pura irrelevância nacional.

O PC e o Bloco, outrora vedetas do panorama, veem-se dirigidos a uma ação desesperada de resistência, isto é, de prova de vida. Ainda remetendo para a nossa estilização literária da cadeira e do respetivo tombo, o estado vegetativo daqueles parece ter vindo para ficar. Respeitando a vontade popular, os meios de comunicação deviam alinhar com o novo padrão, desimpedindo os programas de debate com a eliminação da ganga marxista.

Guilty pleasures à parte, existe ainda a situação particular do primeiro-ministro, Luís Montenegro. Não seria forçar demasiado se defendêssemos que vive atualmente num limbo político (um spin-off de Marcello Caetano?). Com o seu candidato desfeito nas eleições, vê-se perante um cenário pouco convidativo: da sua perspetiva, as diagonais (as linhas de fuga) parecem cada vez mais difíceis de traçar entre as retas e perpendiculares que Ventura e Seguro desenham e entrelaçam à sua frente. O caminho até ao final do mandato afigura-se espinhoso. Para já escolheu o lugar mais neutro, o que muitas vezes significa o mais cobarde, de não apoiar qualquer dos contendores. Entre a negação do socialismo de Seguro e o afastamento pragmático ao Chega de Ventura, Montenegro vai navegando à vista, protegido pelos vários apoios que, à esquerda e à direita, o socialista vai colhendo. Acreditamos que no seu isolamento e na sua conversa particular com Deus torça por Seguro, esperando que uma vitória esmagadora possa evitar o avolumar de influência e protagonismo do líder do Chega.

Segundo os historiadores e testemunhos, Salazar abandonava-se nas cadeiras, ou seja, tinha o hábito de se deixar cair de costas nos seus apoios. Tal terá sido fatal. Alguém como Montenegro, mais precavido, olha sempre antes de saltar. À extrema-esquerda somente lhe resta olhar para cima, observando os transeuntes, ainda vivos, seguirem com a sua existência.