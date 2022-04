Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Não há novidade em dizer que os últimos dois anos nos levaram (ou devem ter levado) a repensar quase tudo. Nem que os portugueses deram e dão sucessivos exemplos de empenho, de generosidade e de resiliência e de sentido do que tinha que ser feito quando a altura o exigia. Foi assim com a pandemia e com a vacinação, continua a ser com o apoio à tragédia na Ucrânia, como já foi com Moçambique ou, muito antes, com Timor. Sempre presente a ideia de interajuda e de comunidade muito reforçada nesta sociedade civil cada vez mais activa e interactiva. Resta saber, no entanto, se, em desafios ainda maiores, a população portuguesa estará preparada para os enfrentar. É também por isso, partindo de uma realidade que, como vemos, pode mudar radicalmente quase de um dia para o outro, que devemos repensar ou redesenhar aquilo que foi o serviço militar obrigatório adaptado para os desafios que temos pela frente. Ou cívico se quiserem. Porque não é, como disse erradamente o Presidente da República, apenas sobre a falta de efectivos militares que se pretende fazer refletir. É sobre capacidade de resposta e de objectividade de actuação em situações limite. De primeiros socorros e de treino de liderança.

Sem alarmismos mas por prevenção; sem complexos ideológicos mas com todo o realismo que a situação exige. Os tempos são de mudança e o debate sobre a criação de um serviço universal de proteção civil com formação militar, pronto a actuar no terreno e em apoio ao terceiro sector, às autarquias e às populações e em complemento das Forças Armadas é cada vez mais premente. No caminho que estão a fazer países como Suécia, Finlândia e França. Pode e deve ser feito.

Já percebemos que o que tínhamos como garantido, a segurança, a democracia e a liberdade deixaram de o ser: as ameaças de variadíssima ordem existem, são concretas e cada vez mais próximas. Não adianta adiar decisões. Para a defesa de cada um de nós, das nossas fronteiras, do ambiente e da floresta e desta nossa forma de vida. Fascinante e de enorme responsabilidade este tempo, o nosso. Em que finalmente percebemos que está na nossa mão mudar e fazer o país que queremos.

