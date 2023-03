“Onde é que estavas? Anda toda a gente à tua procura!” Quando ouvimos algo assim sentimos, com um calafrio, que o mal recente do mundo é culpa nossa. É como se a nossa ausência tivesse precipitado o Universo num desastre para o qual o nosso pedido de desculpas pelo atraso será certamente insignificante. Sinto-me consolado quando me recordo que até Cristo passou por isto — mais ainda: ele tinha uma prática frequente e assumidíssima da ausência.

Se Jesus que era Deus fugia do mundo, nós que somos apenas pessoas também não deveríamos fazer o mesmo? A maior parte das vezes as pessoas que fogem do mundo são vistas como a fazer a coisa errada, quando fugir do mundo é uma formidável imitação de Deus. Valeria até colocar a questão do outro lado e afirmar que não devemos confiar em quem nunca é acusado de fugir do mundo.

Fugir do mundo é uma condição fundamental para quem quiser ser-lhe útil. Houve alguém mais útil ao mundo do que Jesus? Claro que não (e isto tendo em conta que foi o próprio Jesus que o fez). E aí fica a lógica apresentada: quem quer mostrar alguma amizade pelo mundo tem de aprender a saber fugir-lhe nas horas certas. Quem nunca foge do mundo não lhe trará qualquer vantagem.

