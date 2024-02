Um Estado fiscal carateriza-se por ser um Estado incapaz de gerar riqueza suficiente para se financiar. Daí que se recorra à via impositiva, onde a principal fonte de financiamento decorre das transferências feitas pelos contribuintes, designadamente por via do pagamento dos impostos, taxas e contribuições. Mas, na sua finalidade extrafiscal, os impostos não deixam de ter uma matriz também ela redistributiva, uma vez que procuram “tirar aos que mais têm para dar aos que menos têm”. Essa finalidade extrafiscal é expressamente assumida no artigo 103.º, n.º1 da Constituição da República Portuguesa, quando é consagrado que “o sistema fiscal visa a satisfação das necessidades financeiras do Estado e outras entidades públicas e uma repartição justa dos rendimentos e da riqueza”. Este pendor de matriz essencialmente socialista é fruto do desenvolvimento do próprio “Estado pós 25 de abril”.

Quantos impostos há?

Mas, não apenas os impostos são relevantes na sociedade. As normas que os aprovam e delimitam também o são. A complexidade das normas fiscais tem sido uma constante nas últimas décadas. Fruto dos variados aditamentos, alterações, revogações, reformas e demais formas de criação normativa, marcaram que os contribuintes hoje não saibam quantos impostos há (e muito menos quantas taxas ou contribuições existem em Portugal). A importância das normas fiscais é assim essencial. Todas as normas jurídicas o são, mas os impostos são uma imposição do Estado, pelo que os contribuintes devem perceber o que são chamados a pagar, como funcionam os impostos, taxas e contribuições. Por isso, o conhecimento e o entendimento das normas fiscais são essenciais. E são uma obrigação do Estado. Não é o contribuinte que tem de entender a sua complexidade, mas sim quem as cria dar ao intérprete as ferramentas essenciais para que sejam percetíveis para o destinatário.

O problema, coloca-se, por um lado, no chamamento constante e que nos últimos anos têm vindo a decorrer. Os eleitores são chamados às urnas, e as medidas programáticas de cada partido político são uma constante para atrair o eleitorado.

O nosso «bolso financeiro» e as mudanças pontuais

Por isso, não é despiciendo que a “atração” do eleitorado seja feita primordialmente onde os eleitores mais sentem o desenvolvimento dos problemas da sociedade: o seu “bolso financeiro”. Vemos constantemente que o partido X promete “baixar o IRS” e aumentar as deduções fiscais; o partido Y promete “criar isenções fiscais para determinada atividade”; o partido Z promete a descida do IRC por via da diminuição das tributações autónomas.

Todas estas medidas, aplaudíveis e desejáveis para uma sociedade economicamente mais desenvolvida e socialmente equitativa, tem demonstrado um problema do ponto de vista normativo: o aumento da complexificação das normas fiscais.

Isto porque, todas estas medidas são efetivadas normativamente por via de alterações às normas já existentes. Mas, as alterações feitas acabam por ocorrer por via de aditamentos às normas já existentes, pela criação de exceções sobre exceções, de delimitações negativas. Veja-se, por exemplo, os artigos 23.º e seguintes do Código do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas (CIRC). A complexidade destas normas acaba por determinar que existam exceções que afastam outras exceções. A sua interpretação por um cidadão médio acaba por ser dificilmente atingível. Por isso, as reformas às leis fiscais não podem ser pontuais, individuais e autónomas, movidas por promessas eleitorais. Obedecem a critérios estruturais, devem ser bem pensadas, bem compostas.

Assim, se um Estado Social requer o dever de todos sustentarem os encargos do Estado, não tem o mesmo o dever de descomplexificar as normas fiscais de modo a serem entendíveis por todos? Assim o é!