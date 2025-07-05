O governo português, seguindo as pisadas de vários países, tem em mente proibir o uso dos telemóveis nas escolas. Os argumentos são variados e, à primeira vista, alguns até parecem bastante bons. Com o telemóvel fora de cena, promete-se a redução dos casos de bullying e de indisciplina e, por oposição, o aumento da aprendizagem. Se é uma solução? É. Se é boa ou má, a resposta pode ser mais traiçoeira.

À boa maneira dos psicólogos, a resposta mais sensata poderia ser “depende”. O “depende” pode soar a uma resposta que nem é carne nem é peixe, mas, parecendo que não, é uma palavra que nos liberta de preconceitos e de verdades pré-concebidas. Infelizmente, por falta de meios e de tempo, a escola costuma funcionar como um “apagador” da subjectividade individual de cada aluno. Na escola, uma turma transforma-se numa grande pessoa, e as características ricas e desafiantes de cada ser humano perdem-se no meio de dias ofegantes em salas de aula sobrelotadas.

No meu entender, não é possível pensar na proibição do telemóvel nas escolas sem pensar no que são as crianças e no que são os adultos. Afinal, convém não esquecer que ser criança é um estado transitório pelo qual todos passamos. Tal como convém relembrar que as crianças não crescem no vácuo, mas sim rodeadas dos seus adultos. É das pegadas dos adultos que se levantam as crianças que um dia nos vão substituir, são as crianças de hoje que um dia vão ter de decidir o que proibir na sociedade do futuro.

Talvez possamos considerar as crianças como a parte mais inocente de uma sociedade, são elas que nos prometem um futuro sem o rasto pegajoso do passado que tantas vezes lhes queremos esconder. Os nossos filhos nascem muito depois de nós, não nos conhecem o passado nem os erros e não são raros os momentos em que os pais tentam esconder dos filhos as suas imperfeições. Mas a inocência das crianças não lhes tira a inteligência aguçada para os problemas modernos, afinal, elas estão na vanguarda de toda a modernidade.

Querem proteger as crianças do bullying, mas eu nunca vi uma sociedade de adultos onde o desrespeito pelo outro reinasse tanto. Querem ensinar aos pequenos que falhar faz parte da vida e que não se rebaixa o outro pelo telemóvel, mas eu nunca vi pais e avós com vidas tão aborrecidas e entediantes que a melhor distração que encontram é gritar insultos gratuitos pelo teclado.

Querem tirar as crianças do desgaste da imagem, dos vídeos inúteis do tiktok, mas eu nunca vi tanta gente na vida real, nos transportes, nas ruas, nas suas casas, alienada pelos mesmos vícios dos quais querem proteger as crianças. Queremos melhorar as nossas crianças sem nos melhorarmos a nós. Será que a vergonha nos consome até ao osso se fizermos um exercício de consciência sobre o nosso comportamento?

As crianças não são ingénuas, e a aparente inocência que guardam dentro delas permite-lhes ver as partes feias dos adultos. O telemóvel até pode não entrar na escola, mas o telemóvel é principalmente o que nós fazemos dele. Um telemóvel utilizado com moderação, sabedoria, educação e sensatez é apenas um bloco de metal, plástico, vidro. E não me venham dizer que os adultos, ao contrário das crianças, têm o discernimento necessário para manusear os telemóveis com essa tal sensatez, porque está à vista que não a têm.

Proteger as crianças pode implicar proibições, mas, neste caso, era desejável que os adultos quisessem dar o exemplo. Mas parece que preferem esconder dos filhos aquilo em que eles próprios se transformam quando estão online. Mas talvez vos possa surpreender uma coisa — as crianças sabem aquilo que nós somos.