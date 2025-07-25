A situação do Partido Socialista perante as próximas eleições autárquicas revela um paradoxo curioso: apesar de ser o maior partido autárquico do país, com cerca de 60 mil militantes inscritos e uma expressão territorial nacional sem paralelo, o PS enfrenta hoje limitações inéditas na sua capacidade de preencher listas autárquicas completas em todo o território.

Os números são claros: para apresentar listas em todas as autarquias, o partido precisa de cerca de 36 a 40 mil nomes, considerando titulares e suplentes para câmaras, assembleias municipais e, sobretudo, com paridade de sexos para as mais de 3.259 freguesias do país. Ora, esta quantidade corresponde quase exatamente à quantidade de militantes que têm quotas em dia e, destes, nem todos estão disponíveis, elegíveis ou sequer interessados em integrar listas. Isto vai obrigar o partido a recorrer sistematicamente a independentes, coligações e simpatizantes, sobretudo nas freguesias mais pequenas ou onde a sua base de militantes (cada vez mais erodida) está menos mobilizada.

Na prática, isto significa que, pela primeira vez na sua história, o PS não consegue garantir listas exclusivamente compostas por militantes em todas as autarquias. Este facto é agravado pelas quotas de paridade de género, que obrigam a uma renovação constante e dificultam ainda mais o preenchimento das listas em freguesias com militância reduzida ou desequilibrada em termos de género.

A solução tem passado até agora por uma espécie de “engenharia geográfica eleitoral interna”: deslocação de militantes excedentários de umas freguesias para outras, negociações locais para incluir independentes, e até apoio a movimentos locais em vez de listas próprias. Casos como o da Batalha em 2021, onde o PS não apresentou lista direta, ou as dificuldades sentidas em bastiões históricos como Porto, Funchal ou Almada, são exemplos concretos de uma realidade que se pode agravar em 2025.

Além disso, a renovação forçada em cerca de 50 câmaras onde os presidentes socialistas não podem recandidatar-se, e as disputas internas em grandes autarquias como Lisboa, Porto, Sintra e Gaia, mostram um partido que, apesar da sua dimensão, enfrenta desafios sérios de mobilização, renovação e coesão interna.

Em síntese, o PS chega a estas autárquicas com uma máquina partidária robusta e ainda geograficamente extensa mas sob grande e nova pressão, sendo forçado a reinventar-se para manter a sua presença nacional. O risco de perder influência em freguesias críticas, de ver o voto socialista fragmentado por candidaturas independentes e de não conseguir garantir listas próprias em todo o país é real. Este cenário exige ao partido uma reflexão profunda sobre os seus métodos de mobilização, renovação e ligação às bases locais — sob pena de ver comprometida a sua histórica hegemonia autárquica.

Para ter uma noção do problema, por exemplo, numa secção de base geográfica (Freguesia ou conjunto de freguesias) com uma escala média-grande e com 186 militantes com quotas pagas, é teoricamente possível construir uma lista autárquica completa com 38 nomes, respeitando todas as exigências legais e práticas. No entanto, essa margem é estreita e depende de uma mobilização efetiva da estrutura local, já que vários fatores podem reduzir substancialmente o número de militantes realmente disponíveis.

Com efeito, a legislação exige que nenhuma lista tenha mais de dois terços dos seus candidatos do mesmo sexo, o que significa que, num total de 38 nomes, pelo menos 13 devem ser mulheres. Considerando que, a nível nacional, cerca de 41% dos militantes do PS são mulheres, pode estimar-se que haja cerca de 76 militantes do sexo feminino neste universo. Contudo, nem todas estarão disponíveis para integrar a lista: algumas podem estar afastadas da vida partidária, ser demasiado idosas, viver fora da freguesia ou simplesmente não querer expor-se politicamente. Admitindo que apenas cerca de 40% destas mulheres estão efetivamente disponíveis, isso representaria um grupo utilizável de cerca de 30 mulheres, o que ainda seria suficiente para cumprir a quota legal com alguma margem.

Em relação ao total de militantes disponíveis para qualquer posição na lista desta freguesia/secção hipotética (mas provavelmente correspondente a um ou vários casos reais), é necessário considerar fatores como o desinteresse geral, problemas de saúde, idade avançada (a base de militantes do PS está muito envelhecida), residência fora da freguesia e outras limitações. Somando estas condicionantes, é razoável assumir que apenas cerca de metade dos militantes com quotas em dia estarão realmente em condições de aceitar figurar numa lista. Isso reduziria o universo útil para cerca de 90 a 95 pessoas.

Neste cenário, o número de militantes disponíveis é suficiente para compor uma lista de 38 candidatos, mas apenas com uma gestão cuidadosa e proativa da estrutura local. A equipa responsável deverá conseguir identificar os militantes mais motivados, contactar diretamente os que ainda não se envolveram, e garantir que todos os requisitos legais são cumpridos. Em freguesias com contextos mais difíceis, como divisão interna ou desmobilização prolongada, esse esforço torna-se ainda mais crucial, pois a margem de manobra é reduzida e qualquer falha pode comprometer a apresentação da lista.

Resumindo, os 186 militantes ativos nesta secção/freguesia hipotética chegam para cumprir o objetivo, mas não há folga significativa: é necessário planeamento, liderança local eficaz e capacidade de mobilização direta para garantir que se reúnem os 38 nomes exigidos.

Algumas Propostas para o PS superar as dificuldades na formação de listas autárquicas:

1. Reforço da militância ativa e captação de novos membros

Lançar campanhas de recrutamento dirigidas a jovens, mulheres e perfis mais diversos, com incentivos à participação ativa na vida do partido.

Apostar em programas de formação política para novos militantes, promovendo o envolvimento nas causas locais e a identificação com os valores socialistas.

2. Valorização dos independentes e simpatizantes

Implementar Primárias abertas a Simpatizantes para todos os cargos nominais em eleições externas (Deputados, Candidatos Presidenciais de Junta e de Câmara e às Assembleias Municipais).

Formalizar mecanismos de integração de independentes nas listas, garantindo-lhes voz ativa na definição dos programas autárquicos e na vida interna do partido.

Criar “redes de simpatizantes” em freguesias críticas, com acompanhamento regular e oportunidades de participação em iniciativas locais.

3. Reforço da descentralização e autonomia local

Acabar com o requisito de pagamento de quotas para a obtenção da capacidade eleitoral passiva.

Dar mais autonomia às estruturas concelhias e de freguesia para escolher candidatos, adaptando as listas à realidade local e evitando imposições centralizadas que geram desmobilização.

Promover fóruns locais e um grande Fórum Nacional (“Estados Abertos”) de discussão e auscultação, envolvendo a comunidade na escolha dos candidatos e na definição das prioridades autárquicas.

4. Aposta na renovação e formação de quadros

Investir em programas de mentoria e formação contínua para futuros autarcas, preparando militantes para assumir responsabilidades e responder aos desafios das autarquias.

Identificar e apoiar jovens talentos e mulheres com potencial para liderar, garantindo o cumprimento das quotas de género e a renovação geracional.

5. Acompanhamento e apoio às freguesias mais frágeis

Criar equipas de apoio móvel para freguesias com menor militância, facilitando a constituição de listas e o cumprimento das quotas legais.

Incentivar a colaboração entre freguesias e concelhos próximos, partilhando recursos humanos e experiências de sucesso.

6. Modernização da comunicação interna

Recorrer a plataformas digitais para mobilizar militantes, recolher disponibilidade para integrar listas e facilitar a coordenação entre estruturas locais e nacionais.

Apostar em campanhas de comunicação que valorizem o papel do autarca socialista e o impacto das políticas locais do PS.

O PS só conseguirá manter a sua presença nacional e a sua relevância autárquica se for capaz de se reinventar e abrir portas à sociedade civil, valorizando a militância, mas também integrando independentes e simpatizantes. O desafio é grande, mas pode ser uma oportunidade para renovar o partido, fortalecer a democracia local e responder às reais necessidades das populações. O futuro do PS nas autárquicas depende, mais do que nunca, da sua capacidade de adaptação e inovação.