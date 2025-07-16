A política pode ser feita com ou sem valores, e em Oeiras, o PSD decidiu vender os seus, ao declarar o seu apoio ao atual Presidente de Câmara, Isaltino Morais.

Quando, em 2005, viu o seu partido retirar-lhe a confiança política face ao facto de ter sido constituído arguido por branqueamento de capitais e fraude fiscal – crimes pelos quais viria a ser condenado a pena de prisão em 2013 –, este acordo é apenas uma rendição mascarada de reconciliação, ficando claro que, em Oeiras, o PSD é um mero Deserto.

Durante anos, o PSD rejeitou apoiar o atual Presidente da Câmara de Oeiras, em respeito aos seus valores e princípios, bem como a voz dos seus militantes locais que rejeitavam um projeto político marcado por novelas judiciais e falta de transparência. Com esta declaração de apoio, o atual Partido de Governo afirma não ter qualquer visão para um dos maiores Concelhos do País e trai todos os Sociais-democratas oeirenses, que desde 2005 lutam para mudar a sua terra.

Não deixa de ser notório o fenómeno eleitoral em Oeiras: em eleições legislativas, PS e PSD conseguem entre 27 a 34 mil votos, mas em eleições autárquicas ambos veem a sua base eleitoral reduzida para menos de metade. Quer isto dizer que tanto Socialistas, como Sociais-Democratas, preferem Isaltino Morais aos seus próprios partidos, mas também que quando estes partidos apresentam candidaturas sonantes, o seu eleitorado é-lhes fiel.

Com o PSD a desistir da luta antes sequer dela começar, os seus eleitores não são obrigados a fazer o mesmo e têm uma opção credível e moderada para a governação da Câmara: Ana Sofia Antunes, candidata pelo Partido Socialista e ex-Secretária de Estado para a Inclusão das Pessoas com Deficiência durante 9 anos, que apresenta uma candidatura fresca, mas também experiente, e pronta para mudar os rumos deste concelho.

O apelo é simples: não podem os mais de 20 mil Socialistas oeirenses aceitar deslocar o seu voto para o PSD e não podem os outros tantos Sociais-Democratas, aqueles que se mantiveram sempre fiéis a uma visão alternativa e moderada para o concelho, legitimar uma falsa coligação, que mais não é que uma expressão da vaidade de Isaltino Morais, e da resignação total do seu partido em Oeiras.

É caso para dizer que, em Oeiras, o ditado aplica-se ao contrário: se queres vencê-los, junta-te a nós.