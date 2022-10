Ontem, activistas do Climáximo, a facção verde do Bloco de Esquerda, manifestaram-se em frente à sede da GALP, em Lisboa, tendo três deles sido detidos por se colarem às portas do edifício. Assisti às imagens que os próprios captaram (para não me deixar influenciar pela mediação tendenciosa dos jornalistas a soldo do Grande Capital) e devo admitir que fiquei chocado com o que vi. É que a maioria dos camaradas que participaram nesta acção anticapitalista calçavam ténis. Inacreditável. Qualquer ambientalista consciente sabe que um sapato de ténis é um atentado ambiental de atacadores. Começa na sola, feita de borracha (cuja exploração é uma das maiores causas de destruição das florestas tropicais) reforçada com um badalhoco derivado do petróleo (leiam aqui, se conseguirem não vomitar). Deve ser mesmo muito confortável, pois permite espezinhar comunidades desprotegidas das florestas africanas, sem que se sinta remorso na planta do pé. Depois, o acolchoamento, todo à base de poliuretano e espuma vinílica acetinada – só de pensar em tanta matéria sintética, a minha temperatura sobe logo 2°C. Finalmente, o exterior da sapatilha: ou mais plástico, ou pele de um animal esfolado de propósito para isto.

Como se não bastasse serem ténis, eram ténis Nike, Vans, Converse e de outras grandes multinacionais, daquelas que apreciam dinheiro com muita força. A única que não é uma nojenta marca do capitalismo americano, fez isto ontem: “Adidas avança para 300 despedimentos na Maia”.

Fossem só os sapatos e não haveria grande problema. Infelizmente, toda a toalete é ambientalmente incorrecta. É que os ambientalistas, sem excepção, vestiam calças de ganga. Ora, não é preciso ser uma Greta Thunberg para estar ciente da pegada ecológica de uns jeans. Apesar de feita a partir de algodão, um produto natural, a ganga consome muitos recursos: cada par de calças bebe entre 8000 e 10 mil litros de água. (Vá lá que, talvez conscientes do seu erro, a maior parte dos activistas parece ter tentado mitigar o esbanjamento de água, efectuando poupanças noutro sítio. Pelo menos, é o que as imagens dão a entender. Enquanto não inventarem a câmara que transmite odor, não poderemos tirar a teima). Além da água, o processo de fabrico inclui o uso de químicos variados, sobretudo para dar o falso aspecto gasto que os activistas cultivam, para fingir que são de classe baixa.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.