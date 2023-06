Admito-o. A banalização da palavra dá-me vontade de parar por aqui. De repente, todo o mercado incorporou a expressão “propósito” nas suas marcas, nas suas comunicações e nas suas ações de venda. Proponho a todos (e a mim mesma) que tentem deixar de lado qualquer barreira e reflitam sobre esta procura. Por que é que a descoberta de um propósito está tão na moda? Será algo fugaz?

Começo por contar um pouco da minha experiência pessoal. Uma ‘millennial’, jornalista e determinada que sempre soube os passos que queria dar e a carreira que queria construir. Tudo estava traçado e, pouco a pouco, fui alcançando cada objectivo, concretizando cada sonho e dando forma ao meu plano. Passei a última década à procura do que fazia sentido para mim: uma carreira de sucesso numa grande empresa, com o reconhecimento dos meus colegas, do público e da minha família. E, claro, com uma remuneração que me permitisse viver confortavelmente e desfrutar do meu tempo livre. Mas espera… que tempo livre? Foi aí que se deu a grande viragem.

Certamente impulsionada por uma epifania pandémica, em determinado dia em plano 2020, paro para me questionar sobre a qualidade do meu tempo dentro e fora do trabalho. Desde o tempo dos primeiros estágios que abri mão de fins de semana, feriados e datas festivas, em troca de uma rotina jornalística que não obedece à lógica dos “dias úteis”. Habituei-me a trabalhar por turnos e a normalizar um dia-a-dia tenso, com adrenalina e stress na mesma medida, onde as pausas que tinha nunca eram suficientes para recarregar a bateria, nem para fazer tudo o que queria na minha vida pessoal. Aos poucos, fui-me apercebendo do preço de tudo isto no meu próprio corpo: enxaquecas, mudanças de peso e a necessidade de uma cirurgia para me livrar de analgésicos e antiinflamatórios. Quando o corpo gritou, decidi ouvir: mudei de carreira, de mentalidade e de estilo de vida.

Estou longe de ser única. Cada vez mais os trabalhadores estão a reavaliar a sua relação com os seus empregos. Li recentemente que a expressão “propósito no trabalho” começou a ser popularizada em meados dos anos 80, exactamente quando nasceu a Geração Y, ou os chamados Millenials – a minha geração.

“Não são as empresas que nos pagam os salários. Somos nós que vendemos o nosso tempo”. Esta frase que ouvi por aí faz o maior dos sentidos. Por isso, o meu objectivo hoje é tirar o máximo partido do meu bem mais precioso: o meu tempo. Há dois anos encontrei o meu modelo de trabalho, onde faço a gestão do meu tempo e ainda atuo nas áreas que adoro na forma que eu gosto. Este sim é o meu propósito. E o teu?

