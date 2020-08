Quando pensamos no papel das mulheres na vida pessoal e profissional o desafio é grande, para as mulheres conseguirem conciliar, todos os seus papéis, de profissional, Mãe e Mulher!

Ter equilíbrio entre a vida pessoal e profissional é um desafio.

Mas há processos e técnicas que podem ajudar a criar este equilíbrio!

Ter equilíbrio entre a vida pessoal e profissional é uma busca constante e cada vez mais desafiador. Para atingir este objetivo, é preciso dar a devida atenção a cada aspeto do seu universo, como família, carreira, saúde, amizades, finanças, espiritualidade e tudo o que faz parte do seu universo.

O estilo de vida pessoal influencia diretamente na performance profissional, e vice-versa.

Alguns aspetos importantes a ter em conta:

Não Perca o FOCO dos seus objetivos!

Seja persistente!

Seja resiliente!

Existem aspetos importantes para ter em conta e conseguir conciliar vida pessoal e profissional, entre eles:

Compreender o cenário onde está e aceitá-lo! Definir objetivos claros, com tarefas e datas! Saber comprometer-se com o que define para si e para o seu equilíbrio profissional e pessoal! Contar com o apoio e saber pedir ajuda; Saber dizer não, quando está lotada de atividades; Saber priorizar as atividades diárias para atingir os objetivos; Criar plano e objetivos de curto, médio e longo prazo; Acreditar em si e no seu potencial! Saber gerir o tempo.

A gestão destes aspetos é um fundamental para conseguir conciliar o dia a dia de uma mulher e os seus desafios diários.

Quando falamos em objetivos, há que preparar os seus objetivos a curto, médio e longo prazo, sejam eles pessoais ou profissionais.

Para isso há que ter em conta:

Estruturar objetivos curto, médio e longo prazo;

Identificar quais as tarefas necessárias para atingir os objetivos acima;

Ter um plano para atingir os objetivos;

Definir prioridades, convém não dar prioridade a tudo em simultâneo, gerir bem essas prioridades exige esforço.

Gosto especialmente da frase do livro do Principezinho “Só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos!”, porque que acredito que o fundamental desta vida não são coisas. Para as mulheres conseguirem conciliar todos os seus papéis de mãe, mulher, de profissional e de filha há que nunca esquecer estes 11 pontos que acredito que podem ajudar todas as mulheres no seu dia a dia.

Saiba ouvir;

Saiba identificar os balões de oxigénio;

Pratique a gratidão;

Não tenha sentimentos de culpa;

Saiba desligar e conectar (gestão de tempo);

Deixe a sua marca;

Entregue sempre algo, no que faz … nomeadamente outputs (o que não se mede não se gere);

Ajude a contribuir para a felicidade dos outros;

Ser gentil consigo e com os que o rodeiam;

Seja gentil com as mulheres e saiba valorizar as mulheres!

Seja amiga!

Acima de tudo, acredite que ser Mulher é fantástico, saber conciliar o papel de mulher, profissional, mãe e filha é um desafio, mas acima de tudo um milagre maravilhoso!

Doutorada em Engenharia Informática, Nádia Miranda é IT Service Delivery Lead @ Worten