A dor lombar é uma das principais causas de incapacidade no mundo: cerca de 75% a 84% da população nos países desenvolvidos terá dor lombar ao longo da vida. A grande maioria das pessoas sente-a em algum momento. Contudo, quando a dor se torna constante, irradia para a perna e impede atividades simples, como conduzir, trabalhar ou dormir, pode haver um problema mais sério na coluna: uma hérnia ou uma degeneração do disco intervertebral.

Na maioria dos casos, estas situações melhoram com repouso, fisioterapia e medicação. No entanto, quando a dor se mantém por semanas ou quando há perda de força e limitação funcional significativa, pode ser necessária uma intervenção cirúrgica. Por vezes, não basta remover a hérnia: é preciso restabelecer o equilíbrio e a estabilidade da coluna, para eliminar a compressão sobre os nervos e permitir uma recuperação duradoura.

A boa notícia é que a cirurgia da coluna evoluiu muito. Hoje é possível tratar as hérnias discais de forma minimamente invasiva, através de incisões pequenas, com menores danos nos tecidos e uma recuperação muito mais rápida. As técnicas mais recentes permitem que muitos doentes tenham alta no dia seguinte à intervenção e regressem às suas atividades em poucas semanas.

Uma dessas técnicas é o chamado XLIF (Extreme Lateral Interbody Fusion). Neste procedimento, o acesso à coluna é feito através de uma pequena incisão na zona lateral do tronco. O disco doente é removido e substituído por uma prótese, que restaura o espaço entre as vértebras e corrige o alinhamento. Assim, a pressão sobre os nervos é aliviada e a estabilidade da coluna é recuperada.

Estas cirurgias são realizadas com o apoio de sistemas de navegação cirúrgica 3D, tecnologia que funciona como um verdadeiro “GPS” intraoperatório. Durante a cirurgia, imagens tridimensionais são captadas e integradas num sistema que permite ao cirurgião ver, em tempo real, a posição exata de cada estrutura anatómica (nervos, ossos e implantes). Essa precisão milimétrica aumenta significativamente a segurança, reduz o risco de erro e permite uma colocação exata dos parafusos e próteses, mesmo em zonas profundas da coluna.

Em conjunto, o XLIF e a navegação representam o que há de mais avançado na cirurgia da coluna: menos dor, menor traumatismo e uma recuperação mais rápida e previsível.

Um bom exemplo disto é o caso de Francisco Bordalo, de 45 anos. Este atleta amador de padel chegou à consulta com uma dor lombar intensa, que irradiava para a perna e já o impedia de dormir e de competir. Após exames, foi diagnosticada uma discopatia lombar grave, isto é, havia um desgaste evidente do disco intervertebral.

Depois de meses de tratamentos conservadores sem sucesso, foi submetido a uma cirurgia com recurso a esta técnica minimamente invasiva e com o apoio da navegação cirúrgica 3D.

Dois meses depois, o Francisco já estava de volta à competição e apenas quatro meses após a cirurgia representou a Seleção Nacional de Padel de Veteranos no Campeonato da Europa, sem dor e com plena capacidade física. Este caso mostra como a combinação entre técnica cirúrgica precisa, planeamento rigoroso e tecnologia avançada pode traduzir-se em resultados surpreendentes.

A mensagem é simples: quanto mais cedo se identifica a causa da dor lombar, mais eficaz é o tratamento e menor é a probabilidade de complicações. Nem toda a dor nas costas é grave, mas ignorar sintomas persistentes pode significar deixar evoluir um problema que teria solução mais simples, se tratado a tempo.

Já a prevenção passa pela adoção de um estilo de vida saudável, pela prática de exercício e por consultas regulares com o médico, com avaliação adequada sempre que surge uma dor que não passa.

Tratar a coluna é, no fundo, devolver movimento e qualidade de vida e é precisamente isso que a medicina moderna, aliada à tecnologia e à experiência clínica, hoje permite.

Dor é uma secção do Observador dedicada exclusivamente a temas relacionados com a dor e respetivo acompanhamento clínico e impacto na sociedade. Resulta de uma parceria com a FAI Therapeutics, um projeto da Ferraz Lynce (Grupo Iberfar), e tem a colaboração da Associação Portuguesa para o Estudo da Dor e da SIP-Portugal. É um conteúdo editorial completamente independente. Uma parceria com: Com a colaboração de: