Quando os filhos agridem o pai ou a mãe alienada(a), não estão a testar limites, estão a ultrapassá-los de forma profundamente alarmante. O momento em que a criança ou o adolescente alienado, já fortemente condicionado por dinâmicas de manipulação emocional, dirige a sua agressividade contra o pai ou mãe alienado(a), representa uma das manifestações mais evidentes e perturbadoras da alienação parental

Este comportamento não deve ser interpretado como mera indisciplina ou oposição típica do desenvolvimento da criança ou adolescente, mas antes como a concretização de um processo que destrói a confiança, subverte as hierarquias familiares e instala o medo como elemento regulador da relação entre o pai, a mãe e os filhos.

Com base na experiência que adquiri ao longo da intervenção com pais e mães alienado(as), observei que estes vivem frequentemente numa atmosfera de medo e coação. O receio do que possam dizer, de serem mal interpretados, acusados injustamente ou alvo de novas manipulações, conduz a um estado de autocensura e retraimento.

O medo torna-se, assim, uma das marcas mais evidentes da vivência do pai ou mãe alienado(a). A função parental enfraquece e perde segurança, o pai ou mãe alienado(a) evita impor limites, hesita em corrigir comportamentos e, muitas vezes, abdica do exercício legítimo da autoridade, temendo represálias de natureza emocional ou legal.

A relação familiar adquire um caráter assimétrico e disfuncional, o filho ou filha alienado(a) assume o papel do “moralista”, enquanto o pai ou mãe alienado(a) permanece num estado de contenção permanente, evitando conflitos e fingindo que não presencia comportamentos que exigiriam uma intervenção educativa assertiva para definir claramente os limites dos mesmos.

Observo com frequência que as situações de alienação parental podem atingir níveis de descontrolo extremo, em que os filhos chegam a agredir o pai ou a mãe alienado(a). A agressividade verbal tende, nestes casos, a evoluir para manifestações físicas, empurrões, murros ou comportamentos de confronto direto, que refletem uma deterioração significativa da regulação emocional.

Nessas circunstâncias, o filho ou filha alienado(a) deixa de reconhecer no pai ou mãe alienado(a) uma figura de afeto, confiança e segurança, passando a projetar nele(a) o objeto de rejeição construído e imposto pelo pai ou mãe alienador.

O impacto psicológico é profundo e devastador, o pai ou mãe alienado(a) sente-se vulnerável, impotente e emocionalmente desamparado(a), enquanto o filho ou filha alienado, experimenta sentimentos contraditórios de culpa, medo e confusão. A violência deixa, assim, de ser apenas um sintoma da alienação parental, transformando-se num risco relacional e emocional mútuo, que fragiliza a integridade psicológica de ambos.

Em diversas situações, o pai ou a mãe alienada(a) que é alvo de agressões verbais ou físicas por parte dos filhos encontra-se num estado de profunda vergonha e desamparo, ficando emocionalmente destroçado(a) e sem força para agir.

A vergonha constitui uma das consequências emocionais mais paralisantes da alienação parental, refletindo o desgaste do amor-próprio e a perda simbólica da autoridade do pai ou mãe alienado(a). Este processo compromete o sentimento de competência parental e instala uma dúvida persistente quanto à legitimidade de exercer a sua função educativa.

O medo de errar conduz frequentemente à inércia, perpetuando a coação e agravando a confusão emocional vivida pelos filhos alienados. Assim, a autoridade parental deixa de ser exercida com segurança e passa a ser vivida sob a forma de culpa e receio, num ciclo de vulnerabilidade que reforça o desequilíbrio relacional e fragiliza ainda mais os laços familiares.

As manifestações de agressividade dos filhos alienados aparecem frequentemente sob a forma de insolência e desautorização direta, expressas em verbalizações como: “Tu não mandas em mim”, “Não gosto de estar aqui”, “Gostava que desaparecesses de vez…”,“És estúpida”, “Para mim, a minha mãe é a Ana (madrasta)… não és tu”. Estas expressões, dirigidas pelos filhos alienados ao pai ou à mãe alienado(a), evidenciam uma clara inversão das hierarquias familiares e uma troca de papéis relacionais, na qual o filho ou filha assume a posição de avaliador moral, enquanto o pai ou a mãe alienado(a) é reduzido(a) à condição de réu. Este fenómeno traduz um desequilíbrio profundo nas dinâmicas familiares, em que a autoridade parental legítima é substituída por uma lógica de julgamento e condenação afetiva.

A situação tende a agravar-se quando o comportamento agressivo ocorre sob vigilância ou influência direta do pai ou da mãe alienador, ou de figuras que desempenham esse papel, como uma irmã ou irmão mais velho que reproduz o modelo de desautorização parental. Nesses contextos, a agressividade converte-se numa prova de lealdade emocional e num meio de obtenção de aprovação e reforço afetivo por parte do pai ou da mãe alienador.

Quando o controlo por parte do pai ou da mãe alienador, ou da figura que o substitui, desaparece, normalmente, o mesmo filho tende a manifestar carinho e afeto, revelando que a rejeição não é espontânea, mas sim relacional, induzida e condicionada pelo contexto emocional em que está inserido.

A chantagem emocional constitui uma das manifestações mais significativas e complexas da dinâmica relacional disfuncional própria da alienação parental. Surge expressa em verbalizações como: “Se tu não fizeres o que eu quero, vou dizer ao juiz que me bateste”

“Mãe, se não me deixares ir jogar futebol, ligo ao pai e digo que me fizeste mal”.

Estas expressões revelam que as crianças e adolescentes alienados foram expostos a discursos processuais e judiciais, apropriando-se de um sentimento de poder e controlo que distorce a sua posição de filho, em que a relação entre o pai, a mãe e os filhos é contaminada por mecanismos de controlo e ameaça, substituindo o diálogo, a confiança e o afeto por estratégias de manipulação e coação emocional que comprometem profundamente o equilíbrio familiar.

Na minha prática profissional, observo com frequência que os filhos ou filhas alienadas(as) insultam o pai ou a mãe alienada(a) na presença do pai ou mãe alienador, que, por sua vez, permanece em silêncio, sem corrigir a atitude, validando implicitamente essa forma de violência. O silêncio do pai ou mãe alienador constitui uma forma indireta de legitimação do comportamento agressivo. A ausência de censura ou orientação transmite à criança ou adolescente a mensagem de que o desrespeito é aceitável e, mais grave ainda, justificável. Esta neutralidade aparente, do pai ou mãe alienador, expressa em frases como “isso é contigo, não é nada comigo”, representa, na verdade, uma forma de cumplicidade ativa para como comportamento do filho alienado, que reforça o seu sentimento de superioridade e impunidade. Consequentemente, consolida-se a convicção de que o pai ou mãe alienado(a) é uma figura desvalorizada, indigna de empatia e afeto, perpetuando o ciclo de desrespeito e afastamento emocional.

O percurso que conduz à agressividade é, na maioria das vezes, gradual e cumulativo, caracterizado por um conjunto de dinâmicas interligadas, tais como, a desvalorização constante do pai ou mãe alienado(a), a construção de medo e desconfiança, o reforço da rejeição como prova de amor ou lealdade, o isolamento afetivo e cognitivo, e a distorção da realidade familiar, em que o pai ou mãe alienador se apresenta como vítima, atribuindo ao outro o papel de culpado. Quando este processo se consolida, o filho ou filha alienado(a) já não distingue o que sente genuinamente daquilo que lhe foi incutido.

A agressividade, seja verbal ou física, deixa, então, de representar um ato autónomo de rebeldia e passa a constituir uma expressão da alienação, uma reprodução inconsciente do discurso e das emoções do adulto alienador, incorporadas como se fossem próprias.

Perante este cenário, o pai e a mãe alienado(a) enfrentam o desafio de agir num contexto dominado pelo medo, pela culpa e pelo desamparo emocional, sendo essencial que reencontrem a coragem de impor limites e de exercer a autoridade parental com firmeza, segurança e amor.

A inversão da situação, passa pela possibilidade de realizar uma intervenção sistémica e contextualizada, centrada na reconstrução de uma autoridade parental segura através da adoção de uma firmeza e assertividade educativa que garanta a estabilidade e a previsibilidade das interações familiares, e a restauração da confiança e do vínculo afetivo.

É indispensável que o pai e a mãe alienado(a) tenham acesso a um apoio especializado de caráter multidisciplinar que permita articular as vertentes psicológica, jurídica e social na resolução do problema, agindo com consistência, segurança e legitimidade.

O acompanhamento psicológico deve favorecer a reconstrução da autoestima parental, o fortalecimento do sentimento de competência e o desenvolvimento de estratégias de comunicação assertiva, que permitam lidar com a agressividade dos filhos sem recorrer à confrontação punitiva, mas também sem cair na passividade emocional.

O verdadeiro papel da intervenção profissional é restaurar o espaço da confiança, reconstruir a autoridade parental legítima e restituir à relação familiar a possibilidade de reencontro afetivo, transformando o medo em segurança, a hostilidade em reconhecimento e o afastamento em reconciliação.

No que respeita à intervenção direta com os filhos alienados, importa privilegiar a compreensão do conflito de lealdades, ajudando-os a distinguir sentimentos autênticos das emoções induzidas. Este trabalho clínico deve promover o reconhecimento das ambivalências afetivas, a validação da dor emocional e a reintegração da figura do pai e da mãe alienado(a) como referências legítimas, seguras e emocionalmente disponíveis no seu universo relacional.

A abordagem sistémica e interdisciplinar é assim indispensável para quebrar o ciclo de coação emocional e de repetição de padrões disfuncionais. A reconstrução do laço afetivo deve ser orientada pela construção de um ambiente emocionalmente seguro, no qual o medo possa ser substituído pela confiança e o silêncio pela comunicação autêntica.

Mesmo quando encoberto pela raiva, pela rejeição ou pela indiferença aparente, o amor entre pais e filhos nunca desaparece, permanece latente, apenas obscurecido pelo processo de alienação.