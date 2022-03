Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Para a fé cristã pedir desculpas é essencial. Sem arrependimento não há cristianismo. Uma vida sem a certeza do estrago provocado pelos nossos erros encaminha-se infalivelmente para o Inferno. Por isso, sem pedir perdão não há Paraíso possível—dependemos totalmente de dar um sinal privado e público de que lamentamos as nossas acções. Ou Deus arranja maneira de nos justificar através de Cristo, que agora nos chega pelo Espírito Santo, ou estamos fritos. Possivelmente de um modo literal.

Mas eis que chegamos a um tempo em que, uma vez mais, o cristão anda na contra-mão do mundo. Quando a toda a hora e a todo o momento se oficializa a necessidade de as pessoas pedirem desculpas, cabe aos cristãos questionar essa nova fé cívica. Ai é preciso pedir perdão? Então talvez seja isso mesmo que não vamos fazer. Num momento em que se praticam juízos finais todo os dias, boicotamos a audiência e o tribunal que se dane. A bem do destino eterno das nossas almas.

Com ou sem grande consciência, o meu Pai catequizou-me no Leonard Cohen. O disco mais ouvido era o “Various Positions” (um título algo desviante para uma catequese, diga-se de passagem), mas anos mais tarde cheguei ao “The Future”. Logo na canção de abertura, com o mesmo título, Cohen lança-se em visões proféticas que anunciam que “I’ve seen the future, brother/It is murder”—assim numa tradução muito directa e livre: isto vai dar barraca. De seguida, o cantor pergunta, intrigado: “When they say “repent”, I wonder what they mean” (“quando me dizem “Arrepende-te”/Pergunto-me o que é que isso quererá dizer”). Durante anos ouvi este refrão pensando que alguma dose de arrependimento genuíno não faria mal ao Leonard, mas algo importante escapava-me: pior do que não se arrepender é arrepender-se por decreto. E, nesse sentido, lá está!, o Cohen já via um futuro que eu não—a nitidez do seu augúrio com 30 anos impressiona.

A vida da pessoa que cresce com os pés plantados na Bíblia é, como os miúdos agora dizem no inglês original, uma guilt trip sem fim. Arrastamos culpas o tempo todo e quem se livra delas provavelmente ilude-se mais do que realmente se iliba. A questão é tão marcante que Agostinho arranjava espaço para cunhar o termo “felix culpa” (a culpa feliz), que é a que sentimos por sabermos que o erro dos erros, aquele cometido no Éden por Adão e Eva, teve o efeito positivo de proporcionar posteriormente a redenção de Jesus. Ou seja, Deus tem a capacidade de usar a nossa liberdade para errar para o nosso bem. A questão é que o Diabo também se intromete neste negócio e arranja meio de usar a nossa liberdade para fazer as coisas certas para o nosso mal.

E é essencialmente isto que está em causa no fenómeno contemporâneo dos pedidos de desculpas: é Satanás a comandar que façamos as coisas certas para o nosso mal. Enquanto nos sentimos mais virtuosos, toleramos menos a liberdade dos outros errarem. No esquema divino, Deus tem misericórdia de nós quando sinceramente lhe clamamos por perdão; no esquema satânico, que é o que vivemos, podemos ter a certeza que quanto mais clamarmos por perdão, seja sincera ou insinceramente, nenhuma misericórdia receberemos. No fundo, pedir desculpas hoje é um processo contínuo em que o produto final nos é fatalmente impedido. Deus perdoa mas este pessoal, nem penses.

Por isso, pastor encartado que sou, deixa-me que te diga: guarda os teus pedidos de desculpa para um povo realmente perdoador. Esta gente não quer o teu bem quando reconheces o teu mal. Esta gente quer o teu mal quando tentas ser bom. Não duvides que um coração arrependido abre as portas do Paraíso. Mas desculpas forçadas são as trancas do Inferno—quando te mandarem pedir perdão, manda-os tu para lá.