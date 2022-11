Por vezes fico com a sensação de que, por ser de Lisboa, dedico um excesso de atenção ao que se passa na capital do país, em detrimento de outras localidades. Por isso, hoje decidi descentralizar esta crónica e falarei então um pouco de Xangai. E porquê Xangai? Porque graças à política zero que reina naquela cidade no que toca à Covid-19 (sim, diz que ainda há Covid-19, e sim, diz que ainda há políticas zero no combate há Covid-19) existem, neste momento, visitantes trancados no parque da Disney de Xangai, impedidos de sair até apresentarem teste negativo.

Mas calma, que eles lá na China não são animais. É verdade que, na prática, as pessoas estão presas, mas pelo menos as diversões continuam a funcionar. O que, convenhamos, torna a Disney Xangai ligeiramente superior a uma prisão comum. Por exemplo, numa prisão normal um recluso tem direito a uma hora por dia ao ar livre. Ao passo que os reclusos da Disney de Xangai podem divertir-se na atracção “Buzz Lightyear, A um Ano-Luz de Conseguir Sair daqui para Fora”. Ou outro exemplo. Enquanto um comum presidiário tem de lidar com os guardas prisionais, um cativo na Disney de Xangai pode desfrutar de outra diversão baseada numa famosa animação cinematográfica, o “Cars da Polícia a Rondar a Infra-estrutura para Garantir que Ninguém se Raspa do Parque”. Vendo bem, que sorte, a destes incautos foliões.

E já que falo de folia e de quasi-presidiários, falemos de uma semi-folia e de um ex-presidiário. Semi-folia que é o que se vive no Brasil neste momento, após a vitória do ex-presidiário Lula da Silva, numa eleição presidencial que dividiu o Brasil ao meio. E segundo o jornal Público, a metade vencedora foi a metade democrática .

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.

Siga-me no Facebook (@tiagodoresoproprio) e Instagram (@tiagodoresoproprio)