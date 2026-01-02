Em Portugal, a alienação parental continua a existir como uma realidade pouco visível e, por vezes, silenciada. Multiplicam-se relatos de pais e mães alienados afastados dos seus filhos por decisões judiciais, acusações sucessivas, conflitos prolongados ou dinâmicas de controlo emocional que transformam a família num território de desgaste constante.

Todos os dias emergem testemunhos de quem rompe o silêncio e expõe a dor do afastamento. São histórias que revelam perdas profundas, cansaço emocional e um sentimento de injustiça que atravessa tribunais, consultórios, espaços de proteção infantil e casas divididas. São narrativas marcadas pelo trauma, mas também pela resistência de quem, apesar de tudo, se recusa a desaparecer da vida dos filhos.

Entre a frustração e a perseverança, pais e mães alienados descrevem o que significa perder a vida quotidiana com os filhos e tentar reconstruí-la. Nos seus relatos, a referência ao afastamento forçado surge, não apenas como um conflito parental, mas como uma ferida emocional que se reflete no tipo de vínculo relacional com os filhos, na sua identidade e no próprio sentido de ser mãe ou pai. E, mesmo assim, dentro dessa ferida nasce, por vezes, um ponto de regresso, uma a esperança que resiste, onde a possibilidade do reencontro se mantém viva.

Entre os testemunhos de pais e mães alienados, surgem declarações que são verdadeiros manifestos de sobrevivência emocional. Um dos relatos marcantes partilhou-nos o impacto do afastamento e a travessia entre a perda e a resistência: “eu passei por isso…os dois piores anos da minha vida longe da minha princesa. Hoje não a deixo por nada. Lutem! A guerra compensa”. Estas palavras revelam um percurso que começa numa dor extrema, mas que avança numa luta persistente pelo reencontro. Do trauma inicial nasceu uma força de resistência à ausência, a decisão de regressar à vida com a filha. Mais, este testemunho não é apenas relato individual, mas também um apelo decidido para que quem ainda enfrenta o mesmo processo de alienação parental perca a esperança e continue a lutar.

Outro pai alienado também nos contou que passou por um processo análogo, ao longo, de três anos, muito cansativos, mas que não desistiu. Falou do seu desgaste emocional e de da sua caminhada na justiça, num percurso entre um momento em que sentiu quase irremediavelmente afastado dos filhos, para uma situação em que conseguiu recuperar o convívio com eles. O seu testemunho mostra como as acusações, os conflitos com instituições e a demora, por vezes, enorme nas decisões, dificultam a vida de quem só quer continuar a ser pai. Mas revela também que, mesmo assim, persistindo, conseguiu ter os filhos consigo novamente: “Eu não desisti e hoje tenho a convivência igualitária, mas ainda sigo enfrentando o recalque dos agentes alienantes…Não julgarei quem desiste porque a luta e o sofrimento são de doer na alma. Mas, aconselho a todos que são vítimas deste flagelo a enfrentá-lo com todas as forças, nossos filhos agradecem… hoje está aqui comigo para passar o Ano Novo. … saí de uma guarda unilateral com convivência de 47 horas quinzenais para a convivência igualitária 5/5 e guarda compartilhada. Foi muito difícil, mas conseguimos…. Fui alvo de toda sorte de difamações, calúnias etc… Mas suportei e reverti tudo ao longo de três anos”. Este relato mostra ainda como a alienação parental não é só um conflito entre adultos, mas algo que vai desgastando a relação entre pais e filhos e afetando a própria identidade de quem é afastado.

Outros pais vítimas de alienação parental confirmaram a mesma dor emocional, o cansaço, frustração, mas também que foi a sua determinação e persistência que se revelaram os elementos de resolução das suas situações. A resistência não aparece como gesto heroico, mas como uma necessidade para sobreviver emocionalmente ao afastamento. Isso mesmo ficou claro nos testemunhos que se repetem na voz de quem passa por este processo: “Três anos de luta! A gente enfraquece, sente dor, ódio, desacredita ainda mais da justiça. Mas desistir não está nos planos! Pela minha filha sempre!”. O testemunho desta mãe alienada mostrou, de forma direta e emocional, o impacto prolongado da alienação parental na sua vida, apesar de ter tentado, sem resultado imediato, continuar presente na vida da filha. Quando diz “Três anos de luta!”, descreve um caminho longo, marcado pela lentidão dos processos e pelo cansaço acumulado. Com a expressão “A gente enfraquece, sente dor, ódio, desacredita ainda mais da justiça” mostra o lado psicológico desta experiência, o corpo e a mente cansam-se, a dor e a revolta misturam-se, e a confiança nas instituições diminui. O ponto de viragem surge quando afirmou: “Mas desistir não está nos planos!”. Aqui, o desabafo transforma-se numa posição clara, continuar é uma forma de não desaparecer da vida do filho, lutar é não deixar que o seu lugar como mãe seja apagado ou esquecido. E quando acrescentou: “Pela minha filha sempre!”, deslocou o foco da “luta entre adultos” para o que realmente está em causa, a “luta pela relação mãe-filha”. É isso que dá sentido à resistência. Este testemunho ajuda a compreender o que é viver a alienação parental, a espera, o desgaste emocional e a uma tentativa constante de manter uma relação que nunca deveria ter sido interrompida. É essa mistura de fragilidade e força, de denúncia e persistência, que transforma esta história individual num retrato social da alienação parental.

Outro pai alienado confessou-nos: “Desistir não é uma opção. Fé, perseverança, pois a mentira não dura para sempre e o bem sempre vence”, resumindo em poucas palavras o que muitos pais e mães afastados dos filhos sentem. Mostrou-nos a resistência de quem continua a lutar para proteger o seu papel enquanto pai, mesmo quando quase tudo parece perdido. Referindo que: “pois a mentira não dura para sempre e o bem sempre vence” mostra a confiança de quem acredita que, com o tempo, a verdade pode vir ao de cima. Para quem vive a alienação parental, “mentira” pode significar acusações falsas, histórias distorcidas ou versões manipuladas que prejudicam a relação com o filho. Acreditar que “o bem vence” é ter esperança numa espécie de justiça emocional, mesmo quando a justiça formal demora.

Uma mãe alienada afirmou-nos: “mas recuso-me a desistir”, mostrando que a dor não é o fim, mas o começo de uma resistência ativa. Esta recusa em desistir não é apenas uma posição pessoal, é também um gesto social e quase político, uma forma de reivindicar o direito de continuar a ser mãe. O “recuso-me” expressa uma atitude de oposição e sobrevivência. O mesmo sentimento surge nas palavras de outro pai alienado que afirma: “desistir, nunca jamais”.

Nos relatos de pais e mães alienados surge um elemento comum, a sensação de perder o lugar de mãe ou pai, como se a maternidade ou a paternidade tivesse sido interrompida. Uma mãe alienada descreveu a sua experiência como um momento de verdadeira rutura: “Neste doloroso episódio, enfrentei a perda dos meus filhos, mas recuso-me a desistir”. Ao referir: “Neste doloroso episódio, enfrentei a perda dos meus filhos”, a mãe alienada reconheceu a dor que mais marcou o seu sofrimento, uma separação imposta, não desejada e vivida como trauma. Neste testemunho o sofrimento transforma-se numa afirmação pública de resistência. Não desistir é uma maneira de não desaparecer da vida dos filhos e das decisões que os envolvem. O mesmo sentimento aparece no apelo que dirige a outras vítimas, chamando-as para fora do silêncio: “É muito importante que outros como eu e há muitos como eu, se revejam na minha experiência e saibam que não estão sozinhos, na esperança de um dia poderem alcançar o que outros conseguiram, com total sucesso”. Aqui, a sua dor deixa de ser apenas um sentimento pessoal e passa a ser também motivo de uma denúncia social. Um testemunho que não é só um desabafo, é uma declaração de resistência. E é precisamente aí que está a sua força, na capacidade de resumir, em poucas palavras, uma realidade que tantas vezes permanece invisível nos espaços formais, mas que ganha voz na experiência de quem enfrenta a alienação parental. Mesmo ferida, a esperança continua. Há também um desafio dirigido a quem vive a mesma realidade – que ninguém enfrente situações idênticas sozinho e acredite num futuro de reencontro mais à frente. A mãe alienada não fala só por si, fala por todos os que se sentem ignorados ou esquecidos. O seu pedido é simples, que estas histórias sejam vistas, ouvidas e reconhecidas, para que ninguém tenha de enfrentar o afastamento em silêncio. Este testemunho é uma sugestão e um incentivo para que outras famílias, vítimas de alienação parental, deem visibilidade à sua situação, procurarem apoio e ajuda, e acreditem que a relação com os filhos pode ser sempre reconstruída.

Nos relatos destes pais, não desistir vai além de manter um processo ativo. Significa recusar deixar de ser mãe ou pai, mesmo quando a convivência desaparece do seu dia a dia e apenas se mantém na esperança e na vontade de regressar. A perseverança surge como uma forma de resistência diária, apesar do cansaço, da espera, dos atrasos das decisões, das acusações e da falta de confiança nas instituições. Este tipo de testemunhos mostra a realidade de pais e mães afastados dos filhos, que continuam a lutar para fazer parte da vida deles, mesmo quando, durante algum tempo, essa presença existe apenas como esperança.