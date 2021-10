Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

1 O caminho de 1995 a 2020: Portugal e a UE

No momento em que se encerrou um ciclo político interessa perspetivar a trajetória de Portugal na União Europeia ultrapassando os chavões publicitários que escondem a realidade e para tal elegeu-se o PIB per capita em paridades de poder de compra ( R) utilizando os dados disponíveis pela PORDATA para 3 períodos recentes : 1995- 2000, 2000-2015 e o mais recente, 2015-2020.

Ora a evolução de R é clara quanto às dificuldades recentes :

confirmando que convergimos até ao início deste século mas que neste século deixámos de convergir e bem assim que nestes últimos 5 anos o país estagnou.

2 O caminho dos mais atrasados

Também importa estudar aqueles que estavam atrás de Portugal em 1995 para compreender melhor o significado da evolução referida. Ora, existiam 11 Estados dos 27 com R inferior ao de Portugal em 1995 sendo a Roménia aquele que estava no extremo inferior com R= 4547 sendo interessante verificar quão abaixo estavam face a Portugal apresentando o seu R em % do de Portugal mas também a sua nova situação em 2020 :

pelo que a sua média percentual passou de 61% para 100% em relação a Portugal.

Na verdade, entre 1995 e 2000, Portugal não foi ultrapassado por nenhum destes 11 Estados mas já o foi por 3 Estados em 2000 , em 2015 por 4 Estados e agora por 5 Estados. A evolução percentual de R em relação a Portugal que se apresentou mostra bem a tendência de ultrapassagem de Portugal pelos 11 Estados referidos já que só a Bulgária e a Croácia distam mais de 8 pontos percentuais relativamente a Portugal.

3 Qual o ano em que a Roménia ultrapassa Portugal ?

O futuro depende sempre de como for inventado e construido mas se se adotarem as mesmas políticas é natural que as tendências se mantenham pois como dizia Einstein, as mesmas causas provocam os mesmos efeitos.

Assim, se se extrapolar a evolução de R relativa a 2015-2020 tem-se que :

pelo que extrapolando esta tendência é fácil concluir que será já em 2023 que a Roménia, irá ultrapassar Portugal, recordando-se que a Roménia era o Estado dos 27 mais atrasado em 1995.