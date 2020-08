Acabaram os tempos do “tem que se fazer”. Este imperativo condicional deixou de se poder conjugar por uma razão muito simples: o “se” não é sujeito. E não há ações sem sujeito que as pratique, certo?! Quando somos crianças ainda acreditamos na fábula do “se” e até vivemos na ilusão de que conseguimos descartar culpas atirando para o ar este mesmo “se”.

“O vidro partiu-se”, dizíamos nós. Acreditávamos que os pais também acreditavam e assim ficava tudo resolvido, sem castigos nem choros.

Os anos passaram, deixámos de poder usar o “se” para justificar condutas infantis e descobrimos que crescemos quando passamos a assumir os nossos erros. Adeus ao “partiu-se”, “estragou-se”, “perdeu-se” e por aí adiante. A partir de uma certa idade, já ninguém se pode dar ao luxo de fingir que a culpa é sempre dos outros, ou que as coisas implodem e explodem sem mão humana.

A pandemia mudou o mundo porque desfez companhias, projetos e sonhos, deu uma volta inconcebível às urgências médicas, distanciou tanto as pessoas no quotidiano das suas vidas, que deixou muitas completamente sozinhas na hora da morte. Contrariou hábitos, obrigou a novas rotinas, fez disparar a ansiedade, gerou muitos medos e pânicos, multiplicou solidões e alterou até a gramática. Passámos a ter que conjugar muita coisa exclusivamente na primeira pessoa.

O “tenho que fazer” passou a ser o novo imperativo. Já não dá para usar o “se”. Tenho que ser eu a agir e a reagir. Tenho que ser eu a construir e a reconstruir, a resgatar e a confiar. Eu, a proteger. Não posso estar à espera que outros façam por mim aquilo que eu não faço por eles. Tenho que assumir que me cabe a responsabilidade de usar máscara, lavar e desinfetar, cuidar de mim para que os outros fiquem a salvo.

Vivemos um tempo inaugural a muitos níveis, mas o patamar básico, universal e transversal é este, de assumirmos a responsabilidade dos nossos atos percebendo, de uma vez por todas, que aquilo que fazemos tem impacto nos outros. E aquilo que fazemos por eles é também aquilo que vamos receber deles.

Neste ponto, a pandemia está a ser uma oportunidade genial de realizarmos que quanto mais lutarmos e combatermos pelos outros, melhor estaremos nós. Em muitos sentidos, senão em todos.

Não basta ditar regras e impor procedimentos. É preciso que cada um colabore e que sinta que só protegendo os outros se está a proteger a si mesmo e aos seus. Isto aplica-se, evidentemente, a tudo, em todas as escalas. Se cada um cuidar do Planeta, estamos a cuidar do que é de todos, mas também do que é nosso. Se cada um respeitar as normas de segurança, estamos a contribuir para que haja menos possibilidades de contágio para todos e, de forma especial, para nós próprios.

E assim sucessivamente, em todos os campos possíveis e imaginários que passam obrigatoriamente pela atenção à família, em casa, mas também aos nossos vizinhos, ao nosso bairro, à nossa cidade e ao nosso país, convocando-nos a uma solidariedade ativa nas causas humanas e humanitárias.

Eu e muitos como eu estamos a uma semana, precisamente uma semana, de iniciar as aulas presenciais pós-Covid. Na próxima terça-feira, 1 de Setembro, estaremos todos cara a cara, no campus, e nas salas de aula. E nestas vésperas de rentrée é impossível não nos interrogarmos sobre como vai decorrer o próximo semestre. Ninguém consegue prever coisa nenhuma, mas apenas acautelar aquilo que é preciso acautelar para manter intacto o selo Covid Out.

E é neste propósito comum, que tanto se pode aplicar a uma universidade ou escola, como a qualquer outra organização, que faz mais sentido esta conjugação na primeira pessoa. Assim, como ontem me senti completamente segura ao entrar e permanecer num hospital para (finalmente poder) ter uma consulta de rotina com a minha frágil mãe, “só” porque todos estávamos a cumprir rigorosamente as regras e o distanciamento social, com testes de temperatura individuais à entrada, o uso reforçado e quase compulsivo de desinfetante, acrescido da imposição de máscaras cirúrgicas novinhas em folha entregues a cada utente e seu acompanhante, dizia eu, que tal como aconteceu neste hospital, onde cada um soube fazer a sua parte, cabe-nos agir de forma responsável, independentemente do que dizem e desdizem os governantes, as oposições, ou os líderes partidários.

Quando tudo o que tem a ver com a saúde e o bem comum se conjuga na primeira pessoa, a realidade torna-se naturalmente mais segura. Por outras palavras, aplica-se a lei do eterno retorno.