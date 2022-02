Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O início de um novo ano é sempre uma altura de balanços e planos de mudança. O que deveria ser um momento de entusiamo pode ser para muitos de nós um momento de ansiedade, principalmente quando focamos a análise nos nossos objetivos profissionais.

Era mesmo aqui que eu queria estar? Sinto-me realizado no meu trabalho? Há cinco anos atrás imaginei que hoje o meu dia-a-dia profissional seria este? Estou a evoluir? Sinto que o próximo ano vai ser melhor que o anterior? Estas e muitas outras questões chegam de mansinho quando regressamos ao trabalho, depois daquele período de festividades que nos faz evadir durante algum tempo das nossas vidas profissionais, seja porque aproveitamos o período para umas merecidas férias seja porque tudo parece imbuído de diferentes prioridades.

Podemos embrulhar todas aquelas perguntas numa única: estou entusiasmada(o) por voltar ao trabalho no início do ano? Mesmo sabendo que as férias sabem sempre a pouco, regressar ao trabalho não deverá doer como a ideia de começar aquela dieta tão necessária a seguir ao Natal.

Na área de IT, por exemplo, não faltam oportunidades de emprego quer a nível nacional quer internacional. No entanto, oportunidades que permitam o desenvolvimento profissional, quer através de projetos desafiantes, quer pelas oportunidades de aprendizagem, já exigem que estejamos dispostos a procurar e a enfrentar aquele desconforto que começa por nos questionarmos a nós próprios e se amplia quando pensamos num processo de mudança.

E qual a nossa apetência para mudar? Para responder a esta questão, partilho aqui como algumas empresas medem o grau de satisfação dos seus colaboradores e inferem a sua apetência para a mudança.

O Net Promoter Score, NPS (The one number you need to grow, F. Reichheld, Dezembro de 2003) é atualmente o método mais utilizado para medir a lealdade do cliente, e baseia-se numa única questão: “Numa escala de 0 a 10, qual é a probabilidade de você recomendar a nossa empresa/serviço/produto a um familiar ou amigo?”.

Sem entrar em demasiados pormenores sobre este indicador refiro só que o NPS é calculado da seguinte forma: NPS = % Promotores (notas 9 e 10) – % Detratores (notas 0-6) – (as respostas 7 e 8 são consideradas “passivos” e excluídos do cálculo do NPS).

Construído da mesma maneira, o eNPS (Employee Net Promoter Score) é usado para aferir o nível de envolvimento/satisfação dos colaboradores e baseia-se na questão:“Numa escala de 0 a 10, qual é a probabilidade de você recomendar o seu empregador a um amigo ou conhecido?”.

O meu desafio de ano novo para quem me está a ler é que responda a esta pergunta (numa escala de 0 = ”Nem pensar” a 10 = ”Absolutamente”) e avalie os critérios que levaram à sua resposta, demorando algum tempo nesta ponderação, uma vez que a pergunta faz com que consideremos muitos fatores, nomeadamente a satisfação com a cultura da organização, ambiente de trabalho, chefias, oportunidades de desenvolvimento e aprendizagem, perspetivas de carreira, remuneração, benefícios, etc. Esta poderá ser uma boa fonte de informação para as suas resoluções de Ano Novo.

Apesar de ainda não ser habitual a utilização deste indicador em Portugal, considero que seria muito pertinente estender este desafio às empresas portuguesas, as quais deveriam saber responder à pergunta “Será que os meus funcionários recomendariam esta empresa como um bom local para trabalhar?”.

Este tema torna-se cada vez mais relevante dado o mercado de trabalho ser cada vez mais global, em particular nas áreas de IT onde o talento escasseia face à procura existente, mas também devido ao fenómeno batizado como “The Great Resignation”.

O eNPS é um excelente indicador para as empresas sobre a apetência para a mudança dos seus funcionários.

O estudo The 9-Month Warning: Identifying Quitters before It’s Too Late – a report by Workday efetuado com base em 30 milhões de respostas de 7 milhões de funcionários em cerca de 125 países, identificou que o compromisso e a lealdade em queda, medido através do eNPS, dão um pré-aviso de 9 meses antes da partida de um funcionário.

O estudo revelou que tanto o envolvimento como os resultados de lealdade dos funcionários são fortes indicadores de uma próxima saída de um funcionário. Nove meses antes de se demitir, o índice global de compromisso de um empregado começa a baixar significativamente.

Os números da emigração da população qualificada mostram também a apetência para a mudança.

Todos conhecemos – e provavelmente sentimos os seus efeitos de uma forma ou outra – a crise económica que levou ao aumento da emigração portuguesa entre 2000 e 2011, sendo que esse aumento foi muito mais acentuado ao nível da população altamente qualificada, situação que se tem vindo a agravar nos últimos anos.

Em termos práticos, entre 2001 e 2011, a percentagem de portugueses emigrados com formação superior a residir nos países da OCDE praticamente duplicou, passando de 6% para 11%.

Em 2020, do total de emigrantes permanentes com 15 ou mais anos de idade, 34,2% tinham como nível de escolaridade completo o ensino superior (Instituto Nacional de Estatística – Estatísticas Demográficas : 2020. Lisboa : INE, 2021. Disponível na www: <url:https://www.ine.pt/xurl/pub/442993507>. ISSN 0377-2284. ISBN 978-989-25-0576-3)

No estudo Brain drain and academic mobility from Portugal to Europe (Gomes, Rui & Cerdeira, Luisa & Teixeira Lopes, João & Vaz, Henrique & Brites, Rui & B., Cabrito & Machado-Taylor, Maria De Lourdes & Magalhães, D. & T., Patrocínio & Peixoto, Paulo & Ganga, Rafaela & Silva, Sílvia & Silva, J.. (2015). Brain drain and academic mobility from Portugal to Europe. 10.13140/RG.2.2.25838.61760, noticiado aqui), efetuado por diversas universidades portuguesas sobre “Brain Drain” foi estimado que em 2010/2011 Portugal perdeu 9 mil milhões de euros com a fuga de cérebros do país (considerando o investimento público na formação destes emigrantes qualificados e os impostos e receitas para a Segurança Social que se perdem por estarem fora de Portugal). De acordo com este mesmo estudo 43% dos emigrantes qualificados não pensam regressar.

Estamos assim continuamente a perder milhões de euros e a hipotecar o futuro do país.

Mas porque emigram os portugueses qualificados?

Voltando ao estudo previamente referido, a primeira razão identificada para a emigração é “oportunidades de desenvolver uma carreira” – a principal razão para emigrar é “Motivações Profissionais” (carreira, realização) seguida de “Razões Económicas” (melhores salários) – sendo que as razões financeiras aparecem depois desta motivação.

Esta constatação revela que há muito a fazer nas empresas portuguesas para assegurar que os seus funcionários têm todas as condições para contribuírem com o seu melhor.

E novamente saliento que não se trata só de questões financeiras.

De forma a aprofundar um pouco estes aspetos, volto ao estudo anteriormente referido The 9-Month Warning: Identifying Quitters before It’s Too Late – a report by Workday, o qual revela alguns fatores que levam os funcionários a demitirem-se, a saber:

As pessoas deixam um trabalho que não lhe coloca desafios, não uma carga de trabalho desafiante;

As pessoas saem quando não podem discutir a remuneração, não porque se sintam mal recompensadas;

As pessoas deixam as chefias, não os colegas, a cultura ou a empresa;

As pessoas saem quando não veem um caminho para o desenvolvimento pessoal;

Obviamente estas conclusões, apesar do considerável universo de funcionários e países, dizem respeito a organizações que se preocupam o suficiente para aferirem regularmente a satisfação dos seus funcionários através de questionários. Conclusões distintas seriam prováveis em situações de precaridade e salários chocantes e indignos para a subsistência, que não são o foco deste artigo.

Para concluir, diria que os dados da emigração qualificada e dos fatores que levam os funcionários a mudar de emprego deveriam ser um bom ponto de partida para resoluções de Ano Novo:

Para as empresas nacionais investirem na qualidade das chefias e no desenvolvimento profissional dos funcionários, não assumindo a posição de vítima por não poderem competir financeiramente com as empresas internacionais.

Para todos aqueles que têm responsabilidades de liderança e que pensam que as suas equipas não responderiam 9/10 à pergunta “Qual é a probabilidade de você recomendar o seu empregador a um amigo ou conhecido?”, começarem por se mudar a si próprios.

Para o Estado parar de financiar, via IEFP, deprimentes programas de estágios para licenciados, que só contribuem para a fuga de cérebros do país;

Para todos aqueles que não responderam 9/10 à pergunta “Qual é a probabilidade de você recomendar o seu empregador a um amigo ou conhecido?”, questionando-se se será a hora de procurarem uma mudança.

E se assim o pode parecer, este não é um apelo à emigração dos portugueses qualificados. É sim um apelo a todos nós para que nos empenhemos em criar as condições para que estes mesmos portugueses possam contribuir com o seu talento para o desenvolvimento do país. É também uma mensagem de esperança para todos aqueles que sentem dor no regresso ao trabalho. A mudança é possível.

Quanto a mim sei bem o privilégio que é começar um novo ano entusiasmada por regressar ao trabalho e respondendo com um 10 à pergunta “Qual é a probabilidade de você recomendar o seu empregador a um amigo ou conhecido?”.

Acima de tudo não tenhamos medo de mudar nem de errar, mas asseguremos que aprendemos sempre com os erros. Feliz 2022!

