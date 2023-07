As alterações climáticas representam uma das maiores ameaças ao desenvolvimento sustentável. Se não forem controladas, os seus impactos generalizados e sem precedentes far-se-ão sentir a nível mundial.

As perdas económicas decorrentes de catástrofes naturais foram estimadas em cerca de 275 mil milhões de dólares em 2022, de acordo com a Swiss Re, com eventos climáticos locais mais frequentes e mais severos em relação aos anos anteriores. Prevê-se que esta tendência se mantenha. Além disso, a distribuição destes eventos e as perdas associadas estão a afetar desproporcionadamente as pessoas mais pobres e vulneráveis.

O impacto das catástrofes naturais num país varia em função da atividade económica da população. Por exemplo, a agricultura é gravemente afetada pelos fenómenos climáticos e cerca de dois terços das pessoas extremamente pobres do mundo dependem dela para a sua subsistência. As populações mais pobres também estão frequentemente menos preparadas para os fenómenos climáticos, sendo que muitas vezes não têm seguro e dispõem de menos mecanismos de resposta.

De acordo com a Swiss Re, são necessários cerca de 270 biliões de dólares de investimento para atingir um objetivo global de net zero até 2050. O aumento do financiamento climático é fundamental. Apresenta também oportunidades de negócio significativas.

O apoio à transição para net zero deve também ter em conta as implicações sociais para as populações vulneráveis, para uma transição justa ou equitativa.

Acreditamos que, para sermos bem-sucedidos neste objetivo, temos de nos concentrar em quatro temas fundamentais.

Mitigar as alterações climáticas

Envolver-se na mitigação das alterações climáticas significa localizar e avaliar oportunidades de investimento que ajudem a reduzir, prevenir ou captar as emissões de gases com efeito de estufa. Isto pode ser feito através de investimentos em transportes sustentáveis, energias renováveis, eficiência energética ou capital natural.

A título de exemplo, a nossa equipa financiou um projeto para construir as maiores estufas hidropónicas alimentadas de forma sustentável na Europa. Estes edifícios de última geração cobrem uma área superior a 55 campos de futebol. O projeto aproveita o calor residual das estações de tratamento de águas residuais para reduzir drasticamente a intensidade carbónica das culturas no seu interior, em até 75%, enquanto aumenta a produtividade em cerca de 50%. Os processos de agricultura hidropónica utilizam 10 vezes menos água do que a agricultura no campo, não necessitam de utilizar pesticidas e nada é desperdiçado.

Os critérios do projeto, do ponto de vista do investimento, devem evidentemente corresponder às necessidades dos nossos clientes. Muitos dos nossos clientes – alguns dos quais são fundos de pensões – exigem fluxos de receitas estáveis e a longo prazo. Precisam de investimentos a longo prazo que possam corresponder às suas responsabilidades, o que este e outros projetos de infraestruturas podem corresponder.

Apoiámos também uma empresa que está a desenvolver infraestruturas de carregamento de veículos elétricos na Índia. A indústria automóvel indiana é a quinta maior do mundo e espera-se que se torne a terceira maior até 2030. A eletrificação dos transportes neste país é uma peça importante do puzzle da descarbonização.

O nosso financiamento está a permitir a instalação imediata de 286 estações de carregamento, servindo 1 130 autocarros elétricos. Isto é suficiente para evitar 5 351 toneladas de carbono por ano, que teriam sido produzidas por motores de combustão interna a gasóleo e a gasolina equivalentes. A empresa tem mais de 3 000 pontos de carregamento em mais de 1 500 estações de carregamento de veículos elétricos (VE) em funcionamento ou em construção, em 37 cidades indianas (em março de 2023). A empresa encomendou o primeiro centro de carregamento de VE da Índia para 50 autocarros elétricos em Ahmedabad, Gujarat, em 2019, e a primeira estação de carregamento de VE movida a energia solar da Índia em Patna, em 2022.

Economia circular

Os investimentos na economia circular visam normalmente empresas que utilizam sistemas que procuram eliminar os resíduos e a poluição. Estamos à procura de produtos e serviços que possam ser produzidos através de processos sustentáveis e com materiais que possam ser mantidos, reutilizados ou reciclados.

A nossa equipa de private equity fez um investimento numa plataforma líder de comércio entre consumidores, que permite aos proprietários de ativos comprar e vender produtos de que já não necessitam. Este modelo representa uma enorme oportunidade de crescimento. Esperamos ver o re-comércio ou a “economia em segunda mão” crescer exponencialmente em importância nos próximos anos.

Cada produto que é comercializado em segunda mão evita os materiais, os custos de produção, a energia e as consequentes emissões de carbono geradas pela produção de um novo produto. É claro que o modelo de re-comércio ainda requer logística e distribuição, com alguns custos ambientais, mas estes são mínimos quando comparados com a produção e distribuição de produtos novos.

Em tempos de recessão, em particular, acreditamos que existe um benefício social significativo ao abrir o comércio em segunda mão como um modelo convencional, sem qualquer estigma associado, permitindo que um grupo mais vasto de pessoas beneficie do acesso a bens que talvez não fosse possível anteriormente.

Adaptação às alterações climáticas

Para os investidores, a adaptação às alterações climáticas significa encontrar formas de melhorar a resiliência dos indivíduos, das pequenas e médias empresas e das comunidades às alterações climáticas. O investimento pode ser direcionado para empresas que ofereçam soluções de seguros climáticos ou novas tecnologias que melhorem o acesso aos seguros climáticos ou à avaliação dos riscos climáticos.

A nossa equipa está a apoiar os agricultores em mercados emergentes a captar estes dados de risco – vitais para o desenvolvimento agrícola – através de telemóveis facilmente disponíveis. O sistema fornece dados essenciais de acompanhamento meteorológico, bem como conselhos agrícolas que ajudam a melhorar o rendimento. A informação sobre os padrões de chuva pode permitir aos agricultores, por exemplo, tomar melhores decisões sobre a irrigação e a aplicação de pesticidas.

Inclusão social

O último pilar – inclusão social – refere-se a investimentos que contribuem para uma sociedade inclusiva e equitativa, melhorando as oportunidades económicas ou o acesso aos serviços financeiros. Este é um elemento crucial do desenvolvimento sustentável. Os investimentos podem ir desde o fornecimento de acesso a infraestruturas sustentáveis e habitação social até soluções que podem criar ou manter empregos.

Os especialistas da nossa equipa de imobiliário, por exemplo, estão a encontrar formas impactantes de melhorar as características ambientais dos edifícios que gerimos, enquanto promovem uma maior vitalidade económica e social nas áreas circundantes. Numa zona movimentada do sul de Londres, a nossa equipa está à frente de um projeto pioneiro que prevê a construção de vários edifícios de escritórios novos, bem como de edifícios residenciais, espaços públicos locais de lazer e espaços comerciais. Os projetos de remodelação – que podem visar edifícios isolados ou centros de cidades ou bairros inteiros – serão também um foco crucial para as ambições de net zero.

O sucesso do investimento em sustentabilidade dependerá da solidez dos sistemas de gestão do impacto e de ESG implementados. O apoio a estruturas de impacto rigorosas, alinhadas com as melhores práticas do setor e verificadas de forma independente, está a aumentar.

A utilização destes quatro pilares fundamentais permitir-nos-á orientar os nossos clientes no seu percurso de sustentabilidade, colocando o seu capital ao serviço de um bem maior.