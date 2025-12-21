Festejar bem o Natal é acima de tudo festejar o nascimento do Menino Jesus. Sem Ele,  não haveria Natal. O Natal é a celebração do nascimento de Jesus, o foco que não  devemos perder pois, caso contrário, a verdadeira razão da existência do Natal fica  despida de sentido. Reduzimos o Natal a votos de “Paz e Amor” alicerçados em boas  intenções humanas. Vamos chegar à conclusão que é pouco!

No entanto, sabemos bem que Jesus não deixa de ser o grande responsável de Paz e  Amor, que todos desejamos, pedimos e festejamos, apesar da sua ausência nos nossos  festejos.

Não existe no ano uma época comparável à quadra Natalícia. Desde o início do mês,  vemos como o mundo se transforma e as cidades ganham uma vida única. As  iluminações natalícias das cidades (mesmo descaracterizadas) não deixam ninguém  indiferente e anunciam a chegada da época do grande consumo! Não existe cidade que  não se ilumine, não existe qualquer pequena loja que não tenha a sua montra especial e os grandes centros comerciais por esse mundo fora recriam as suas fachadas de  maneira a chamar os clientes para o seu interior.

Tudo isto é muito bonito. Mas voltemos ao início:

Sem o Menino Jesus o que nos sobra realmente para festejar?

Festas e mais festas, sejam do trabalho, dos colégios, dos amigos, dos grupos disto e  daquilo, todas feitas em honra do Natal. Mas na sua grande maioria desaparece o  presépio, a razão pela qual existe o Natal. Sim, perdeu-se o foco, o Menino Jesus, mas não se perderam as festas e os presentes.

É a sociedade de consumo a trabalhar o que melhor sabe: criar a necessidade para a  satisfazer a qualquer preço!

Dá que pensar…

Mas mais ainda. Chegamos a dizer que o Natal é quando queremos ou que “o Natal é  todos os dias” – mais uma hipérbole, pois esta nobre convicção desaparece tão rápido  como terminam as festas… dia 26 de dezembro.

Mas vale mesmo a pena manter a original festa de Natal, focada na celebração do  nascimento do Menino Jesus? Com toda a transcendência que isso implica?

Creio que sim!

Tive o privilégio de crescer junto a muitos irmãos e primos. Todos a viver no mesmo  prédio possibilitava que o Natal fosse a alegria da pequenada. Os meus pais tinham uma  Fé vivida e forte – diria até inabalável – e viviam o Natal como acontecimento único que  é na realidade: o Menino Jesus que vinha ao nosso encontro. Merecia bem esta quadra  e os preparativos eram feitos com todo o tempo e cuidado. Quando a sala principal da  casa era fechada no início de dezembro, era o sinal que nós crianças tínhamos de começar a sonhar com os presentes. Ouviam-se barulhos de marteladas, trabalhos  indefinidos, sussurros discretos sem que se entendesse o que diziam… eram os anjos a  fazer a árvore de Natal e o presépio!

Todos os dias ao chegarmos a casa, víamos a sala fechada… umas vezes com luz, outras  vezes escura. Escrevíamos cartas ao Menino Jesus que colocávamos por debaixo da  porta, com a certeza de que o Menino iria ler. Não havia limites aos nossos desejos, era  tempo de pedir tudo. Lembro-me de pedir um triciclo e, passados alguns dias, ouvir  umas marteladas. Certamente eram os anjos a construir o meu triciclo.

O tempo de espera passava lento. Todos queríamos que chegasse rapidamente o dia 24 de dezembro: a Véspera de Natal! O momento em que se abria finalmente a Árvore e  recebíamos os presentes.

Chegados à véspera de Natal, a Grande Noite de 24!

Todos os irmãos e primos eram fechados numa sala. O anúncio da abertura da Árvore  era feito através do toque de um sino. Cantávamos, conversávamos sobre o que  esperávamos receber, e apesar do ruído de todos a falar, os nossos ouvidos não perdiam  a atenção ao som do sino.

O toque do sino é o tiro de partida de todos em direção à sala… a sala estava aberta! A  árvore de Natal e o presépio brilhavam como nunca! A sala estava linda!

Um enorme pinheiro com luzes, bolas, fitas e enfeites de várias cores e feitios enchia  por completo o ambiente da sala.! E como sempre, a estrela principal tinha de tocar no  tecto!

O presépio envolvia toda a base da árvore: uma perfeita obra de arte. O menino Jesus  no centro, Nossa Senhora e São José atentos, e o burro e a vaca tranquilos, a olharem  para o menino Jesus. Havia ainda os pastores, os reis e uma infinidade de personagens  que caminhavam em direção ao Menino.

Como as personagens no Presépio, também nós não tínhamos dúvida que o grande  protagonista era o Menino Jesus!

Vamos aos presentes… que alegria, o triciclo que ouvi estarem a fazer era perfeito, como  era possível! Uma roda enorme na frente, duas mais pequenas atrás e uma tábua de  madeira por trás do meu banco que dava para levar algum irmão em pé agarrado nos  meus ombros, não podia ser melhor!

Nos dias seguintes brincávamos uns com os outros. Por vezes, íamos à sala ver o Menino  Jesus, rezar um pouco e olhar para a árvore. A grande discussão naqueles dias era invariavelmente a mesma:

Como era possível uma árvore daquele tamanho entrar em casa?

Pela porta da rua podia passar, mas não cabia no elevador; pelas portas da varanda não  passava, e como morava no 4.º andar, era difícil. A única explicação seriam os anjos.  Esses sim – só Deus sabe como – fizeram a árvore entrar!

A revelação.

Certo dia, ao entrar em casa, quem me abriu a porta pediu para eu ficar num quarto ao  lado da sala, só um minuto… não entendi porquê. Foi buscar a chave, escondida, e abriu  a porta de onde sai… a minha Mãe!

…Mãe!? Então…quem faz a árvore?

Fiquei meio espantado, meio perdido, saindo como de um sonho e aterrando no mundo  real. Era a minha Mãe e os meus irmãos mais velhos que faziam a árvore. Os pais  compravam presentes, e embrulhavam. Tudo com muito cuidado de modo que os mais  novos, como eu, não perdessem a magia que se vivia nesses anos de infância. Não  vivíamos uma mentira, vivíamos uma infância maravilhosa que nos fazia crescer, e  consolidar, a fé em Deus Pai que tudo criava e tudo possibilitava aos meus pais.

Sem a vinda de Deus ao mundo, perfeito Deus e perfeito Homem, nunca existiria o Natal.  Esse Natal, como este, é o verdadeiro Natal: a celebração do nascimento do menino  Jesus!

Depois desse dia passei a fazer parte do clube dos adultos que sabiam que o Menino Jesus  nos pede para participar e promover o Seu nascimento. Este menino Deus que tão  pequeno, como frágil, não se impõe, mas propõe-se a ser um exemplo de vida. Um  exemplo que, a ser vivido a sério, transforma o nosso mundo num mundo repleto de  Paz e Amor.

Desejos de um Santo Natal!