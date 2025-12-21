Festejar bem o Natal é acima de tudo festejar o nascimento do Menino Jesus. Sem Ele, não haveria Natal. O Natal é a celebração do nascimento de Jesus, o foco que não devemos perder pois, caso contrário, a verdadeira razão da existência do Natal fica despida de sentido. Reduzimos o Natal a votos de “Paz e Amor” alicerçados em boas intenções humanas. Vamos chegar à conclusão que é pouco!

No entanto, sabemos bem que Jesus não deixa de ser o grande responsável de Paz e Amor, que todos desejamos, pedimos e festejamos, apesar da sua ausência nos nossos festejos.

Não existe no ano uma época comparável à quadra Natalícia. Desde o início do mês, vemos como o mundo se transforma e as cidades ganham uma vida única. As iluminações natalícias das cidades (mesmo descaracterizadas) não deixam ninguém indiferente e anunciam a chegada da época do grande consumo! Não existe cidade que não se ilumine, não existe qualquer pequena loja que não tenha a sua montra especial e os grandes centros comerciais por esse mundo fora recriam as suas fachadas de maneira a chamar os clientes para o seu interior.

Tudo isto é muito bonito. Mas voltemos ao início:

Sem o Menino Jesus o que nos sobra realmente para festejar?

Festas e mais festas, sejam do trabalho, dos colégios, dos amigos, dos grupos disto e daquilo, todas feitas em honra do Natal. Mas na sua grande maioria desaparece o presépio, a razão pela qual existe o Natal. Sim, perdeu-se o foco, o Menino Jesus, mas não se perderam as festas e os presentes.

É a sociedade de consumo a trabalhar o que melhor sabe: criar a necessidade para a satisfazer a qualquer preço!

Dá que pensar…

Mas mais ainda. Chegamos a dizer que o Natal é quando queremos ou que “o Natal é todos os dias” – mais uma hipérbole, pois esta nobre convicção desaparece tão rápido como terminam as festas… dia 26 de dezembro.

Mas vale mesmo a pena manter a original festa de Natal, focada na celebração do nascimento do Menino Jesus? Com toda a transcendência que isso implica?

Creio que sim!

Tive o privilégio de crescer junto a muitos irmãos e primos. Todos a viver no mesmo prédio possibilitava que o Natal fosse a alegria da pequenada. Os meus pais tinham uma Fé vivida e forte – diria até inabalável – e viviam o Natal como acontecimento único que é na realidade: o Menino Jesus que vinha ao nosso encontro. Merecia bem esta quadra e os preparativos eram feitos com todo o tempo e cuidado. Quando a sala principal da casa era fechada no início de dezembro, era o sinal que nós crianças tínhamos de começar a sonhar com os presentes. Ouviam-se barulhos de marteladas, trabalhos indefinidos, sussurros discretos sem que se entendesse o que diziam… eram os anjos a fazer a árvore de Natal e o presépio!

Todos os dias ao chegarmos a casa, víamos a sala fechada… umas vezes com luz, outras vezes escura. Escrevíamos cartas ao Menino Jesus que colocávamos por debaixo da porta, com a certeza de que o Menino iria ler. Não havia limites aos nossos desejos, era tempo de pedir tudo. Lembro-me de pedir um triciclo e, passados alguns dias, ouvir umas marteladas. Certamente eram os anjos a construir o meu triciclo.

O tempo de espera passava lento. Todos queríamos que chegasse rapidamente o dia 24 de dezembro: a Véspera de Natal! O momento em que se abria finalmente a Árvore e recebíamos os presentes.

Chegados à véspera de Natal, a Grande Noite de 24!

Todos os irmãos e primos eram fechados numa sala. O anúncio da abertura da Árvore era feito através do toque de um sino. Cantávamos, conversávamos sobre o que esperávamos receber, e apesar do ruído de todos a falar, os nossos ouvidos não perdiam a atenção ao som do sino.

O toque do sino é o tiro de partida de todos em direção à sala… a sala estava aberta! A árvore de Natal e o presépio brilhavam como nunca! A sala estava linda!

Um enorme pinheiro com luzes, bolas, fitas e enfeites de várias cores e feitios enchia por completo o ambiente da sala.! E como sempre, a estrela principal tinha de tocar no tecto!

O presépio envolvia toda a base da árvore: uma perfeita obra de arte. O menino Jesus no centro, Nossa Senhora e São José atentos, e o burro e a vaca tranquilos, a olharem para o menino Jesus. Havia ainda os pastores, os reis e uma infinidade de personagens que caminhavam em direção ao Menino.

Como as personagens no Presépio, também nós não tínhamos dúvida que o grande protagonista era o Menino Jesus!

Vamos aos presentes… que alegria, o triciclo que ouvi estarem a fazer era perfeito, como era possível! Uma roda enorme na frente, duas mais pequenas atrás e uma tábua de madeira por trás do meu banco que dava para levar algum irmão em pé agarrado nos meus ombros, não podia ser melhor!

Nos dias seguintes brincávamos uns com os outros. Por vezes, íamos à sala ver o Menino Jesus, rezar um pouco e olhar para a árvore. A grande discussão naqueles dias era invariavelmente a mesma:

Como era possível uma árvore daquele tamanho entrar em casa?

Pela porta da rua podia passar, mas não cabia no elevador; pelas portas da varanda não passava, e como morava no 4.º andar, era difícil. A única explicação seriam os anjos. Esses sim – só Deus sabe como – fizeram a árvore entrar!

A revelação.

Certo dia, ao entrar em casa, quem me abriu a porta pediu para eu ficar num quarto ao lado da sala, só um minuto… não entendi porquê. Foi buscar a chave, escondida, e abriu a porta de onde sai… a minha Mãe!

…Mãe!? Então…quem faz a árvore?

Fiquei meio espantado, meio perdido, saindo como de um sonho e aterrando no mundo real. Era a minha Mãe e os meus irmãos mais velhos que faziam a árvore. Os pais compravam presentes, e embrulhavam. Tudo com muito cuidado de modo que os mais novos, como eu, não perdessem a magia que se vivia nesses anos de infância. Não vivíamos uma mentira, vivíamos uma infância maravilhosa que nos fazia crescer, e consolidar, a fé em Deus Pai que tudo criava e tudo possibilitava aos meus pais.

Sem a vinda de Deus ao mundo, perfeito Deus e perfeito Homem, nunca existiria o Natal. Esse Natal, como este, é o verdadeiro Natal: a celebração do nascimento do menino Jesus!

Depois desse dia passei a fazer parte do clube dos adultos que sabiam que o Menino Jesus nos pede para participar e promover o Seu nascimento. Este menino Deus que tão pequeno, como frágil, não se impõe, mas propõe-se a ser um exemplo de vida. Um exemplo que, a ser vivido a sério, transforma o nosso mundo num mundo repleto de Paz e Amor.

Desejos de um Santo Natal!