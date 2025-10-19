O pai e os filhos são próximos. Enraizadamente próximos! Brincam. Brigam. São inimitáveis quanto se trata de deixarem um rasto de alvoroço, depois de cozinharem. Mas quando, nos fins de semana, se sentam à volta dum filme, enquanto o pai dorme e eles se arrepiam, todos sabem que o pai é tão forte que até a dormir os protege dos medos.

Por causa de uma espécie de pudor silencioso, pai e filhos falam pouco das entranhas do que sentem. Das reticências que os separam. Das falhas pequeninas que guardam para si e só sussurram. E a vida deles, por mais que a dividam num montão movimentado de momentos, deixa-se acompanhar por brumas pequeninas que, de forma levemente emaranhada, eles dividem vida adentro. Pai e filhos gritam por um golo. Repartem-se entre histórias e historietas. Trocam abraços. Mas parece existir uma espécie de presságio esquisito que leva a que os filhos, quando crescem, acabem a queixar-se aos bocadinhos das faltas de um pai. Que faz com que não o cuidem com a delicadeza duma flor colorida ou dum pássaro que reclame cortesia. O que leva a que o pai, talvez porque faça de conta que é mais forte do que é, mais facilmente se comova, se desmanche a rir ou permita ser despenteado diante dum neto. (O que quererá dizer que há um “tarde demais” no pai, na sua missão de guardião do medo, que o leva a ser estoico mas silencioso ou o rosto da “lei” e, ao mesmo tempo, um ser meio encolhido e assustado.) Talvez seja porque o espaço que ocupa tenha páginas em branco que, muitas vezes, só depois de o perderem, os filhos descubram os pequenos-nada que ele lhes deixa, como herança. A que só dão importância depois dele lhes ter “fugido”.

O pai é forte. É aquela espécie de herói involuntário parece não se reconhecer a existência de entranhas. O filho é frágil. E, por isso, espera que o pai fale por si e aja pelos dois, sem ser preciso abrir a boca. Os filhos são, inequivocamente, as pessoas que melhor percebem o pai. E talvez seja por isso que, por delicadeza, se inibem de falar por ele. E, até, de falar com ele. E com tantos cuidados e hesitações, de parte a parte, o melhor que pai e filhos acabam por conseguir é afastarem-se, sempre chegados uns aos outros. O que leva o pai, a usar e a repetir, que “uma coisa é o respeito; outro, é o medo” (como se o medo do pai fosse um marco a que não se possa fugir) tentando justificar a dificuldade de ser admirado e “temido”, ao mesmo tempo. A ponto de ficar numa “terra de ninguém” que o leva a não ocupar, por direito próprio, o mesmo espaço reclamado pela mãe.

É estranha a resignação ao papel de segunda figura a que o pai se remete. Como se não fosse tão matricial como a mãe. Tão insubstituível como ela. Tão “coração sem fim” com a naturalidade que a mãe não deixa de ter.

É estranha a forma quase encolhida como o pai faz de “distraído oficial” de todas as famílias. E o modo como reafirma, muitas vezes, que só não actua para que não corra o risco de falar demais ou de exagerar.

É estranho o modo como não chama a si a “força tranquila” que acaba por ser, como se parecesse decidir pouco sem a mãe, ao contrário daquilo que ela faz.

É estranha a aragem de um certo “complexozinho de inferioridade” que parece fazer com que o pai não chame a si os silêncios dum filho, as preocupações que lhe apanha no ar e com o seu “sexto sentido de pai” transforme tudo isso nas palavras que ele tarda em dizer.

Não é urgente reinventar o papel do pai; é indispensável inventá-lo. Porque o pai está, hoje, presente como nunca esteve na vida dos filhos. Porque participa em todo o seu dia, desde a manhã até à noite. Porque se envolve mais e mais na vida deles. Porque rompe a distância dos pais doutros tempos e vai de cúmplice nas tolices a árbitro nas brigas. A vida do pai mudou tanto nos últimos cinquenta anos que é indispensável ajudar o pai a não ter medo do respeito que merece. E a pô-lo a falar. A assumir que é frágil. A comover-se. A reclamar mimo e colo. E a deixar que entre aquilo que dá e tudo o que recebe não perdurem espaços em branco que levem a que filhos e pai se sintam à procura do amor separados por paredes de vidro. Se a função da mãe, ao longo dos séculos, mudou tão pouco, com todas as mudanças que o pai trouxe à vida de cada filho é urgente, como nunca, que se invente o pai.