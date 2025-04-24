Na semana passada, a Blue Origin realizou um voo histórico que representou  um passo significativo na luta pela inclusão das mulheres na exploração  espacial. A bordo da cápsula New Shepard estavam seis mulheres, incluindo a  pop star Katy Perry, a personalidade da televisão Gayle King, a jornalista  Lauren Sánchez (que também é noiva de Jeff Bezos, fundador da Amazon e da  Blue Origin), a cineasta Kerianne Flynn, a pesquisadora em bioastronáutica e  defensora das sobreviventes de violência sexual, Amanda Nguyen (nomeada  Mulher do Ano pela TIME), e a ex-cientista de foguetes da NASA e CEO da  empresa de engenharia STEMboard, Aisha Bowe.

Embora o voo tenha sido uma missão de turismo espacial, esta composição do  grupo é um reflexo das mudanças nas dinâmicas do setor, tradicionalmente  dominado por homens. A presença de mulheres, e figuras tão influentes nas  suas respetivas áreas, simboliza não só a evolução da indústria, mas também  reforça a ideia de que o espaço é um lugar para todos. A Blue Origin, ao  oferecer uma plataforma para indivíduos de diferentes origens e áreas de  especialização, dá um passo importante na quebra de barreiras que  historicamente limitaram o acesso de mulheres à exploração espacial.

Mas será que esta foi mesmo a primeira “missão” espacial só com mulheres?  Embora o voo da Blue Origin possa assumir-se como uma conquista notável  para o turismo espacial, a realidade é que a NASA e outras agências espaciais  públicas têm sido pioneiras na integração de mulheres nas suas missões  espaciais desde há décadas. Desde Sally Ride, a primeira mulher norte americana no espaço, até Peggy Whitson, uma das astronautas mais  experientes da NASA, os contributos femininos para a exploração do espaço  têm sido essenciais. Além disso, as recentes missões da NASA, incluindo o  objetivo de colocar a primeira mulher na Lua, refletem o compromisso da  agência em avançar na inclusão de mulheres no espaço.

A missão 7i ILMAH, realizada em 2024, foi outro exemplo claro do impacto das  mulheres na exploração espacial. Esta missão, liderada por uma equipa  exclusivamente feminina, envolveu pesquisas em habitats análogos à  superfície de Marte, focando-se em experimentos cruciais para a  sustentabilidade em Marte. A equipa de astronautas explorou o cultivo de  plantas em solos simulados de Marte, utilizando algas Spirulina para aumentar  a produção de alimentos em condições de baixa nutrição, um passo  fundamental para a produção de alimentos em missões longas. Além disso, a  utilização de Borax para melhorar a resistência dos materiais de construção  das futuras habitações em Marte foi uma descoberta que pode mudar a forma  como abordamos a construção em ambientes espaciais.

Além destas experiências científicas, a missão também deu grande importância  ao estudo dos desafios psicológicos e operacionais das missões espaciais, essenciais para garantir a saúde mental e o bem-estar dos astronautas em  missões de longa duração, como as planeadas para Marte. As pesquisas focaram-se em como a equipa poderia adaptar-se às limitações de  comunicação e suportar os desafios de viver num ambiente isolado e restrito,  simulação que é crucial para o sucesso das futuras missões espaciais.

Enquanto o turismo espacial, impulsionado por empresas como a Blue Origin,  continua a abrir portas para novas oportunidades e aventuras, a exploração  científica e a preparação para a colonização de Marte continuam a depender  do trabalho árduo e da inovação de cientistas, engenheiros e astronautas. As  mulheres desempenham um papel fundamental nesse avanço, não apenas  participando ativamente, mas liderando muitas dessas iniciativas.

À medida que avançamos para um futuro onde o espaço não é mais território  exclusivo de poucos, o exemplo das mulheres pioneiras e o sucesso de  missões como a da Blue Origin e da 7i ILMAH mostram que a exploração  espacial pode, e deve, ser um esforço inclusivo e colaborativo.

A presença crescente de mulheres no espaço é um reflexo da mudança cultural  e do potencial infinito que temos para descobrir e conquistar, independentemente do género.