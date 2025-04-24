Na semana passada, a Blue Origin realizou um voo histórico que representou um passo significativo na luta pela inclusão das mulheres na exploração espacial. A bordo da cápsula New Shepard estavam seis mulheres, incluindo a pop star Katy Perry, a personalidade da televisão Gayle King, a jornalista Lauren Sánchez (que também é noiva de Jeff Bezos, fundador da Amazon e da Blue Origin), a cineasta Kerianne Flynn, a pesquisadora em bioastronáutica e defensora das sobreviventes de violência sexual, Amanda Nguyen (nomeada Mulher do Ano pela TIME), e a ex-cientista de foguetes da NASA e CEO da empresa de engenharia STEMboard, Aisha Bowe.

Embora o voo tenha sido uma missão de turismo espacial, esta composição do grupo é um reflexo das mudanças nas dinâmicas do setor, tradicionalmente dominado por homens. A presença de mulheres, e figuras tão influentes nas suas respetivas áreas, simboliza não só a evolução da indústria, mas também reforça a ideia de que o espaço é um lugar para todos. A Blue Origin, ao oferecer uma plataforma para indivíduos de diferentes origens e áreas de especialização, dá um passo importante na quebra de barreiras que historicamente limitaram o acesso de mulheres à exploração espacial.

Mas será que esta foi mesmo a primeira “missão” espacial só com mulheres? Embora o voo da Blue Origin possa assumir-se como uma conquista notável para o turismo espacial, a realidade é que a NASA e outras agências espaciais públicas têm sido pioneiras na integração de mulheres nas suas missões espaciais desde há décadas. Desde Sally Ride, a primeira mulher norte americana no espaço, até Peggy Whitson, uma das astronautas mais experientes da NASA, os contributos femininos para a exploração do espaço têm sido essenciais. Além disso, as recentes missões da NASA, incluindo o objetivo de colocar a primeira mulher na Lua, refletem o compromisso da agência em avançar na inclusão de mulheres no espaço.

A missão 7i ILMAH, realizada em 2024, foi outro exemplo claro do impacto das mulheres na exploração espacial. Esta missão, liderada por uma equipa exclusivamente feminina, envolveu pesquisas em habitats análogos à superfície de Marte, focando-se em experimentos cruciais para a sustentabilidade em Marte. A equipa de astronautas explorou o cultivo de plantas em solos simulados de Marte, utilizando algas Spirulina para aumentar a produção de alimentos em condições de baixa nutrição, um passo fundamental para a produção de alimentos em missões longas. Além disso, a utilização de Borax para melhorar a resistência dos materiais de construção das futuras habitações em Marte foi uma descoberta que pode mudar a forma como abordamos a construção em ambientes espaciais.

Além destas experiências científicas, a missão também deu grande importância ao estudo dos desafios psicológicos e operacionais das missões espaciais, essenciais para garantir a saúde mental e o bem-estar dos astronautas em missões de longa duração, como as planeadas para Marte. As pesquisas focaram-se em como a equipa poderia adaptar-se às limitações de comunicação e suportar os desafios de viver num ambiente isolado e restrito, simulação que é crucial para o sucesso das futuras missões espaciais.

Enquanto o turismo espacial, impulsionado por empresas como a Blue Origin, continua a abrir portas para novas oportunidades e aventuras, a exploração científica e a preparação para a colonização de Marte continuam a depender do trabalho árduo e da inovação de cientistas, engenheiros e astronautas. As mulheres desempenham um papel fundamental nesse avanço, não apenas participando ativamente, mas liderando muitas dessas iniciativas.

À medida que avançamos para um futuro onde o espaço não é mais território exclusivo de poucos, o exemplo das mulheres pioneiras e o sucesso de missões como a da Blue Origin e da 7i ILMAH mostram que a exploração espacial pode, e deve, ser um esforço inclusivo e colaborativo.

A presença crescente de mulheres no espaço é um reflexo da mudança cultural e do potencial infinito que temos para descobrir e conquistar, independentemente do género.