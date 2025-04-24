Sou um dos co-autores da petição sobre os jacarandás da Av. 5 de Outubro e venho por este meio exercer o meu direito de resposta ao artigo de Helena Matos, intitulado “A Activista das Avenidas”, do dia 6 de Abril de 2025. Nesse artigo, a autora expressou a sua “irritação” com o “poder” que nós, os “activistas”, temos tido, e com o “terror” que inspirámos em Carlos Moedas e no seu executivo. Começo então com um sincero pedido de desculpas. A nossa intenção, como o leitor deverá imaginar, nunca foi irritar, “ter poder” ou inspirar terror.

A nossa intenção era e é, como o próprio texto da petição deixa claro, que a Câmara Municipal de Lisboa (CML) dê explicações sobre esta sua operação de remoção de árvores e sobre o projecto que está na sua origem: o parque de estacionamento “público” de Entrecampos (PEPE). Essas explicações nunca foram dadas cabalmente, nem em conferência de imprensa, nem em comunicado, nem numa sessão pública de “esclarecimento” que teve lugar no dia 2 de Abril e que durou 7h. Nessa reunião participaram mais de 400 cidadãos.

Fica então complicado dizer quem é, afinal, “a activista das avenidas”. É que nessa sessão pública apareceram pessoas de todos os tipos: jovens que assumiram vir “das barracas” de Alvalade (sim, não há só ricos em Alvadade) e que estão fartos de ver cada vez mais carros na cidade a bloquear a passagem dos transportes públicos; que não têm o luxo de ir de férias para paragens mais frescas e não suportam que Lisboa se torne cada vez mais numa gigantesca ilha de calor, sem árvores; apareceram também reformados com elevado património mas que já não têm paciência para a incompetência dos técnicos camarários e para a promiscuidade de interesses públicos e privados, que acaba sempre por sacrificar o espaço público e até os moradores que querem um lugar de estacionamento, já que, neste caso, o PEPE vai retirar 100 lugares aos moradores para instalar 400 lugares pagos (os tais lugares “públicos”).

No próprio grupo dos autores da petição temos pessoas que votaram em Moedas, e pessoas que votaram noutros candidatos nas últimas autárquicas. Temos pessoas que viveram temporariamente na Avenida 5 de Outubro e outras que cresceram cá; pessoas que nem sequer são de Lisboa, mas que já cá vivem e trabalham há muito tempo. Temos pessoas que usam só carro, pessoas que usam carro e bicicleta e outras que nem têm a carta de condução. Portanto é no mínimo errado dizer que estas 400 pessoas, para não falar das cerca de 55 mil pessoas que assinaram a petição, são todas iguais, ou tolas, ou “instrumentalizadas”.

A verdadeira pergunta é: Porque é que há tanto incómodo com a ideia de que um grupo de cidadãos, moradores, pode levantar perguntas sobre o modo como a cidade é gerida? Porque é que para muitos é tão estranho que um grupo de munícipes intervenha em prol de um bem comum, a rua, que é de todos?

Até hoje, a CML e o promotor privado, a Fidelidade Property, não prestaram esclarecimentos suficientes. Nunca responderam sequer às perguntas da petição por escrito. E isto apesar do elevado número e da diversidade deste grupo de pessoas que compareceram nessa sessão pública e que foi uma amostra bastante representativa de quem vive em Lisboa; apesar das muitas intervenções, muitas delas até de especialistas, engenheiros civis, florestais, arquitectos e paisagistas, jardineiros, biólogos, juristas, entre outros que estudaram os documentos disponíveis do projecto e não compreendem como é que a CML e o promotor privado fizeram um desenho de projecto tão duvidoso.

Só para o leitor ter uma ideia, a CML concedeu os direitos de superfície deste pedaço da nossa rua por 90 anos à Fidelidade… com base em erros topográficos. É no meio desta rua, por cima dos famigerados jacarandás, que se planeia construir uma rampa de acesso para um parque maioritariamente privado (600 lugares privados contra 460 “públicos”). Se a própria vereadora e a Direcção Municipal do Ambiente admitem que estas árvores não representam um perigo e que a única razão para o seu abate é o PEPE, então em que medida é que este erro topográfico nos prejudicou? Mais uma pergunta que ficou por responder.

No dia seguinte à sessão de “esclarecimento” a CML emitiu um comunicado a dizer que ia “reavaliar” o plano de remoção de árvores, mas que era impreterível transplantar três jacarandás e dois plátanos para realizar obras num colector de esgoto. Isso não resolveu os problemas. Pelo contrário, adensou-os: porque é que essa obra nunca foi referida em 7h de sessão de esclarecimento e porque é que não é referida no documento que autoriza a remoção das árvores? E porque é que nunca nos deram, passado um mês de o pedirmos, acesso aos documentos administrativos sobre esta operação?

Caro leitor, não se deixe enganar. Isto é muito mais do que uma questão de mais árvore, menos árvore. É sobre a competência dos técnicos e representantes que administram a nossa cidade e é sobre a transparência com que eles operam. É também sobre visão de cidade e participação cidadã efectiva – dois objectos de desejo político que os autarcas terão de começar a compreender, sob pena de não conseguirem governar. Os resultados dessa incompreensão estão à vista…

Para terminar, nem eu nem os outros autores da petição somos contra o desenvolvimento desta zona da cidade; nem nos consideramos “activistas”, embora eu não compreenda porque é que essa palavra cause tanta repulsa a algumas pessoas. Activista, munícipe, morador, cidadão, vizinho… Chamem-nos o que quiserem. O que nós queremos, no final do dia, são decisores que nos representem, que nos defendam e que saibam o que significa ouvir, dialogar e prestar contas. Não tem sido essa a nossa experiência até agora, mas nós ainda temos esperança que isso mude.