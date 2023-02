O alerta de Augusto Santos Silva para os perigos do populismo, quer de direita, quer de esquerda, não obstante serem legítimos, surpreendem por virem de quem vêm. O Presidente da Assembleia da República tem tido atitudes igualmente populistas e tem exercido as suas funções, muitas vezes, no limiar do autoritarismo e no uso excessivo dos poderes que lhe estão atribuídos.

Além de tudo isto, é bastante claro que é o crescimento da extrema-esquerda e das agendas globalistas e woke, que potenciam o surgimento e o crescimento de uma direita que se dizia radical, mas se encostou agora ao extremo. E foi precisamente o PS de Santos Silva, quem promoveu e utilizou como bengalas os partidos da extrema-esquerda, quer o PCP e o BE para conseguirem conquistar o poder depois de umas eleições perdidas, quer posteriormente, na Câmara Municipal de Lisboa, o Livre.

É também indubitável que o partido que mais beneficiou com o aparecimento desta direita populista foi o Partido Socialista, a eles devem a segunda maioria absoluta da sua história.

Na história política mundial, estamos acostumados a ver a ascensão ao poder de líderes autoritários ou inclusivamente de ditadores, através de golpes de estado – Pinochet, Fidel Castro, Franco, Lenine – mas a realidade actual é outra.

Hoje, na era moderna, os líderes autoritários conquistam o poder pela democracia, presidentes e primeiros-ministros, que depois de serem eleitos, subvertem o poder, cancelando a democracia. Hitler, Mussolini ou Hugo Chavez, ascenderam ao poder porque lhes foram abertas as portas da democracia, eram outsiders com boas capacidades de comunicação e ninguém, inicialmente, lhes dava grande importância na política, ou lhes atribuía sequer relevância para vingarem.

Esta indiferença, por vezes menosprezo, por estes líderes populistas ajuda-os a crescer a um ponto onde depois se tornam muito difíceis de derrubar, fruto das alterações políticas que instauram.

Hitler começou por ter poucos votos, Mussolini andou em partidos de esquerda antes de “inventar” o Fascismo e ascender ao poder, Chavez tentara um golpe militar e acabou preso. Mas em particular os problemas económicos nos respectivos países e o discurso populista centrado na luta contra a pobreza e contra a corrupção, levaram-nos ao poder. Aqueles que inicialmente lhes deram a mão (Chavez foi tornado herói do povo pelo próprio presidente da Venezuela, Rafael Caldera, que, em perda de popularidade, considerou uma boa ideia a libertação de Chavez e o aproveitamento da imagem deste para conquistar o povo), pensando que os conseguiriam controlar, enganaram-se.

São os líderes ou partidos implantados e enraizados na sociedade, quem acaba por fornecer ao autocrata, a legitimidade aos olhos do povo. Assim fez o PSD nos Açores, na ânsia de conquistar o poder há tantos anos desejado, assim fez igualmente, o PS de António Costa quando se uniu a extremistas de esquerda (lembro que o BE tinha nos seus órgãos e como candidatos, pessoas condenadas por terrorismo), ou mais recentemente ao fomentar o crescimento do autoritarismo, por daí retirar enormes dividendos políticos, que em consequência se tornam financeiros. Não há dúvidas de que os partidos políticos em Portugal são puras agências de emprego e necessitam de estar no poder a todo o custo – Açores, Geringonça e a maioria absoluta – para manter os cargos dos “seus” e para isso, relativizam, fingem não ver, porque acreditam que mais tarde ou mais cedo, têm tudo controlado. É fundamental haver sentido de responsabilidade dos partidos democráticos, porque quando o povo é politicamente instruído e ciente da importância da democracia, conseguiremos dormir descansados, mas se o povo estiver aberto a políticas sem substância e a tiques autoritários, poderemos vir a ter problemas.

Para isto é importante incentivar a participação política, inclusivamente dos jovens, mas o fundamental é que os decisores políticos decidam se em primeiro lugar devem colocar os seus partidos ou o país e tenham a coragem de agir em conformidade.