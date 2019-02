1. Há várias verdades absolutas que a esquerda conseguiu construir desde o 25 de abril. Uma delas é o inexpugnável argumento de que a Caixa Geral de Depósitos (CGD) foi, é e será sempre 100% pública. Independentemente de tudo o que possa acontecer na Caixa, no país ou no mundo, essa realidade é imutável. Pior: não é aceitável (será mesmo constitucional?) qualquer debate sobre essa realidade.

O primeiro-ministro António Costa pode usar o trunfo político de ter sido o seu Executivo a solicitar uma auditoria à Caixa mas se os dois anteriores Executivos de Passos Coelho tivessem ordenado tal investigação profunda, teríamos o PS, PCP e Bloco de Esquerda a gritar com o dedo espetado: “a direita quer privatizar a Caixa!” Como se viu, por exemplo, em 2012.

Não tenho dúvidas que esse dogma da esquerda condicionou um debate sério sobre as vantagens e as desvantagens da privatização da CGD e, mais importante de tudo, impediu um escrutínio mais célere à gestão da Caixa.

Por três razões:

Ideologia . Recordo-me do comportamento do PCP, do BE mas também do PS, na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) à gestão do BPN e, principalmente, na CPI do BES. Foram muito duros, e bem, no escrutínio de bancos que tiveram capital 100% privado mas que foram salvos com dinheiro dos contribuintes com a nacionalização do BPN e a resolução do BES. Escrutinaram, e bem, as alegadas irregularidades criminais e contra-ordenacionais desses gestores e acionistas. E porque razão o fizeram? Pelo menos, no caso do PCP e do BE, por uma questão ideológica: expor a ganância dos gestores e acionistas e demonstrar a fraqueza do sistema capitalista.

A esquerda tem claramente dois pesos e duas medidas a analisar os rombos na CGD e os buracos do BES, BPN e outros bancos privados — tudo para que não se discuta a privatização da Caixa. Como este não é, neste momento, um assunto em cima da mesa, é bom que se afaste esse fantasma ideológico

2. Obviamente que se verificou também uma proteção do ‘centrão’ político que usou e abusou da CGD para premiar quadros partidários e para contentar clientelas. Basta olhar para a composição das administrações da Caixa entre 2000 e 2015 para verificar que escasseiam gestores financeiros profissionais e abundam ex-governantes nomeados ao abrigo de um acordo informal entre o PS e o PSD — que Paulo Portas conseguiu quebrar ao convencer os social-democratas a incluir o CDS.

Armando Vara pode ser o caso mais gritante pela ligação pessoal fortíssima a José Sócrates e à sua manifesta falta de curriculum para ser administrador da Caixa Agrícola de Vinhais — quanto mais para um banco com a dimensão da CGD. Mas não é o único. António de Sousa (que liderou a Caixa de 2000 a 2004), Carlos Santos Ferreira (líder executivo entre 2005 a 2007), Faria de Oliveira (CEO entre 2008 e 2010) — todos têm curriculum em termos financeiros mas com forte ligações fortes ao PS e ao PSD. Já administradores como Celeste Cardona (ex-ministra da Justiça) e Nuno Fernandes Thomaz (ex-secretário de Estado do Mar) foram colocados por Paulo Portas, enquanto que Armando Vara e Francisco Bandeira tinham uma ligação direta a José Sócrates, da mesma foram que Faria de Oliveira chegou à liderança da Caixa por alegada influência do então Presidente Cavaco Silva sobre o Governo do PS para contrabalançar o excesso de poder socrático no país.

Resumindo e concluindo: uma efetiva investigação parlamentar às administrações da Caixa levará sempre à responsabilização de pessoas que foram indicadas pelo PS, PSD e CDS. Um ponto que também impediu que este escrutínio mais intenso fosse realizado mais cedo.

3. Também é claro que o PS é o partido que mais tem a perder do ponto de vista político com esta nova CPI à Caixa. O consulado de José Sócrates (2005/2011) é o momento chave da utilização da CGD por parte do Poder Político. Não é só Vale do Lobo — que é um caso que dá lugar a uma acusação por corrupção contra o próprio Sócrates e o ex-administrador Armando Vara na Operação Marquês — mas também porque a auditoria da EY revela os efeitos nefastos da forma dirigista com que José Sócrates olhava para a economia. E aqui há duas formas de olharmos para o assunto:

A forma benevolente. José Sócrates sempre defendeu que o Estado tem de puxar pela economia e tem de ser o grande impulsionador através do investimento público. Por isso mesmo, a Caixa foi uma espécie de braço armado do Governo Sócrates para financiar as Parcerias Público-Privadas e os chamados PIN — Projetos de Interesse Nacional na área da construção civil e turismo; tudo projetos que acarretaram elevadas perdas para a CGD.

Tudo isto não pode ser escamoteado no próximo inquérito parlamentar. Até porque Carlos Santos Ferreira e Faria de Oliveira afirmaram na primeira CPI à Caixa de que nunca receberam ordens políticas do Governo Sócrates para aprovar crédito A ou B.

4. Em suma: não vale tudo para manter o dogma de que a CGD deve permanecer 100% pública. E muito menos vale impedir o escrutínio intenso à gestão da Caixa. É que os seus gestores não são mais impolutos do que os administradores da banca priva. Além do mais, sendo um banco público, o escrutínio a que está sujeito deve é, por definição, mais intenso do que dos privados. Porquê? Porque qualquer prejuízo que a CGD tenha, por mais pequeno que seja, terá sempre de ser pago pelo seu único acionista (Estado), financiado com dinheiro dos contribuintes.

Se encontrarmos os responsáveis pela autêntica gestão danosa a que foi sujeita a Caixa, poderemos ter a serenidade para debatermos o facto de a CGD continuar a ser 100% pública enquanto atua no mercado com se fosse um player 100% privado. Se isso acontecer, então não terá sido tempo perdido.

