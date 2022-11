Qualquer religião em que esteja neutralizada a possibilidade de grandes erros, não me interessa. É Satanás aquele que negoceia com sucessos garantidos. O Deus de Abraão, Isaque e Jacob, que é Pai, Filho e Espírito Santo, nunca escondeu que o melhor que tem para nós não acontece sem sérios prejuízos. Daí que parte da paz que me assiste como evangélico não foge ao ver-me associado, com maior ou menor desconforto, a putativas calamidades como o apoio a Trump ou Bolsonaro. É isso que ser evangélico em 2022 pode significar na cabeça das pessoas? Seja. Posso até lamentar mas não é a partir da cabeça dos outros que me guio, de qualquer maneira.

Quando se quer fazer um caminho mais estreito e mais interessante lê-se História, por exemplo, para que o que parece elementar dizer hoje seja desafiado pelo que se diz de ontem. O mesmo se deve aplicar, neste caso, aos evangélicos. Já que a tradição a que pertencem tem uma história de mais de meio milénio, compreendê-los aqui e agora implica conhecer o antes. Por causa de tudo isto, é mais do que recomendável que os leitores ponham as mãos no livro “Aliança Evangélica Portuguesa—100 Anos de História e Comunhão: das origens à atualidade”, escrito pelo Timóteo Cavaco (disclaimer: somos primos, muito amigos e ele é o meu padrinho de casamento). Deste volume trouxe, pelo menos, meia-dúzia de observações acerca de quem são os evangélicos no Portugal de 2022, que passo a desfilar.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.