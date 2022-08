Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois de, por diversas vezes nos últimos dias, responsáveis dos bombeiros e da Protecção Civil se terem queixado de falhas no funcionamento do SIRESP, o ministro da Administração Interna veio esclarecer que isso não é verdade, o SIRESP funcionou lindamente. Quem tem razão? Não se sabe. Uma coisa é certa, porém: há falhas de comunicação sobre as falhas de comunicação do SIRESP.

Segundo José Luís Carneiro, “A rede não falhou, estamos a falar de um congestionamento nas chamadas que foram feitas ao mesmo tempo e chamadas, sobretudo, a demorarem muito tempo e, por isso, bloquearam outras na entrada no sistema”. Por mim está explicado. O sistema de chamadas de emergência não funcionou porque houve utilizadores que fizeram chamadas de emergência ao mesmo tempo que outros utilizadores fizeram chamadas de emergência. E depois querem milagres. Se os bombeiros usassem o SIRESP em dias sem incêndios, iam perceber que, na grande maioria das vezes, o sistema não dá problemas. Em vez disso, teimam em usá-lo apenas durante situações extremas, em que as falhas são mais notadas. Até parece que é de propósito para o SIRESP ficar mal visto. Com tanta má vontade, não há sistema que aguente. Cheira a auto-sabotagem. Aposto que os bombeiros que se queixaram estavam a usar o SIRESP ao mesmo tempo que comiam um bacalhau à Brás.

