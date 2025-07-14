Há um desconforto antigo, que se disfarça de debate moderno, sempre que uma mulher reclama o direito de ser — inteira, autónoma e livre. Esse desconforto reaparece com novas caras e entrincheirados em podcasts, fóruns e TikToks de autoajuda, onde se repete a velha máxima de que o valor do homem se mede pelo poder que tem sobre os outros, e sobre a mulher.

Vivem em loop. Disfarçados de líderes, coachs e alphas, repetem entre si mantras de força vazia. Não é apenas um acaso algorítmico, o discurso contra a emancipação feminina tem sido cuidadosamente cultivado e não apenas nas franjas da internet. Há hoje, em sectores que se afirmam conservadores ou “defensores da tradição”, uma conivência deliberada com a ideia de que o progresso das mulheres é uma ameaça à ordem.

Dissimulado de saudade, de defesa dos “valores da família” ou de uma pretensa fidelidade à “natureza das coisas”, emerge um discurso que procura resgatar normas e papéis de género ultrapassados.

Em Portugal, essa legitimação tem encontrado espaço, não apenas nos extremos, mas também ao centro, sempre que o silêncio político permite a normalização de discursos machistas, ou quando o retrocesso é tolerado em nome de um alegado equilíbrio.

Quando uma mulher deixa de pedir licença, há quem sinta que algo se desarruma.

O desconforto não está no que ela faz — está no facto de o fazer por si. Sem medo, sem negociação, sem necessidade de se explicar.

É essa mulher que já não espera, que não se molda, que sabe sair quando é preciso — que incomoda. A que não se revê em papéis herdados. A que sabe escolher o que será melhor para si, a que se ama sem se perder, a que veste o que quiser, a que escolhe a solidão como espaço de plenitude. Não como provocação. Mas simplesmente porque pode. E é essa possibilidade que desestabiliza. Porque não depende. Porque não cede à lógica da compensação emocional. Porque já não pede validação para existir.

A mulher que já não se desculpa, que já não se explica, que já não permanece onde não é ouvida — essa mulher torna-se desconfortável para quem sempre confundiu intimidade com controlo, e presença com obediência.

Mas a democracia — nas instituições, nas ideias e nas relações — não se constrói com medo da autonomia. Constrói-se quando reconhecemos que o espaço de cada um não se impõe, partilha-se.

Ao centro recai a responsabilidade de não desvalorizar ou subestimar.

Combater esta narrativa não é ceder à pressão de uma agenda identitária, mas cumprir, com coerência, os valores democráticos que dizemos defender.

E é, sobretudo, entender que o que está em causa não é apenas o lugar das mulheres — é a qualidade da própria democracia.