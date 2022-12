Querido leitor machista – sim, você mesmo. Posso não te conhecer, mas sei que você é machista. Não me interessa se você é homem ou mulher. Nem se é de esquerda ou de direita. Tampouco me interessa o contexto social no qual vive, sua orientação sexual ou seu grau de escolaridade. Somos todos machistas.

Eu sou machista também, por mais que boa parte da minha vida e da minha carreira sejam dedicadas ao combate ao machismo. Lancei, na semana passada, um novo livro em Portugal chamado Guia Prático Antimachismo e, nele, faço questão de dizer que todos nós somos machistas em algum grau – assim como somos todos racistas, homofóbicos, gordofóbicos, etaristas… Porque todos fomos criados numa sociedade que é assim.

No meu podcast Mulheres Não São Chatas, Mulheres Estão Exaustas, a atriz e minha amiga Julia Rabelo, disse uma frase da qual nunca me esqueci: o machismo é a água do aquário e nós somos os peixes. Todos somos contaminados diariamente. O que podemos escolher é se trabalharemos na nossa mudança ou não. Esse é que é o ponto principal da conversa.

As mulheres não são as únicas vítimas do machismo. Os membros da comunidade LGBTQIA+ também o são. As crianças também o são. Mas pouco se fala sobre o fato de os próprios homens serem vítimas diárias do machismo. O peso que recai sobre os ombros dos homens, de ainda serem vistos como provedores, de ainda terem tantas restrições sobre demonstrar medos, emoções e vulnerabilidades, de ainda serem vítimas de comentários e piadas constantes quando fogem minimamente dos padrões da masculinidade tóxica, são provas constantes de que o machismo também oprime os homens.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.