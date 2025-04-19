Nos arredores da Covilhã, existem aldeias que mais parecem paradas no tempo. A típica paisagem rural com a qual estamos familiarizados… casas de granito, ruas em pedra, por norma estreitas e tortas, terrenos agrícolas e um silêncio tácito que apenas é corrompido pelo som dos pássaros ou das máquinas agrícolas.

O cenário característico de terra de avós, com sabor a infância e um aroma de lenha a arder que nos remete rapidamente ao inverno. Lugares onde o pão chega de carrinha, onde os vizinhos se chamam pelo nome próprio e onde há mais casas vazias do que pessoas para as ocupar.

Mas a verdade é que, por detrás desta tranquilidade que tantas vezes se romantiza, esconde-se a mais dura e crua das realidades: a falta de oportunidades, a redução da população e uma dificuldade crescente em encontrar habitação digna e acessível, mesmo nas aldeias onde tantas são as casas fechadas, em degradação ou na espera incessante de alguém que as olhe com outros olhos e as recupere.

É numa dessas aldeias, a poucos minutos do centro da Covilhã, que vive a Marta.

A Marta tem 28 anos e ainda vive com os pais. Trabalha numa pastelaria no centro da cidade e ganha o suficiente para não ser dependente, continuando a uma larga distância de conseguir sair de casa dos seus pais. Todos os dias, enquanto se dirige para o trabalho e ao admirar as casas ao seu redor, sonha com o momento em que conseguirá ter o seu ‘cantinho’. Ela não exige muito, apenas uma casa pequena, onde possa começar uma nova etapa, planear a decoração e até a família que poderá constituir.

Procurou em todos os sites, imobiliárias, enviou mensagens para grupos de compra e venda de imóveis nas redes sociais, fez contas e mais contas. Mas nada!

Umas estavam degradadas, outras caras demais para o imóvel que eram, outras simplesmente… não existiam.

“Por esse preço mais vale viver em Lisboa”, chegou a dizer em tom nervoso.

O que a Marta talvez ainda não saiba é que, ao contrário do que se pensa, o problema não está somente na falta de casa. O problema incide também nos obstáculos que travam quem quer viver, construir ou arrendar no interior do país.

Enquanto ela procura onde morar, há dezenas de imóveis devolutos que continuam ao abandono, terrenos com imenso potencial que estão parados, prédios que esperam anos e anos por uma licença que insiste em não chegar. E quem tenta investir ou recuperar, depara-se com impostos, taxas, burocracia excessiva e tempo (muito tempo) perdido.

Há vontade. Há espaço. Há necessidade. Então o que falta? Liberdade para agir!

À Marta não lhe interessa a política, interessa sim a vida e é necessário explicar a pessoas na mesma situação que ela que há uma réstia de esperança para quem sonha em ter a sua casa.

Talvez se o Estado aplicasse uma isenção de IMT sobre a transação de imóveis devolutos ou se se alargasse a medida de isenção destes impostos, atualmente aplicada aos jovens até aos 35 anos, a outras categorias de idade.

Talvez se construir fosse mais barato e se se baixasse o IVA de 23% para 6% e se o processo de reabilitação de uma casa antiga desse direito a incentivos, mais pessoas arriscassem investir nestes territórios.

Talvez se o processo de licenciamento fosse simples, até mesmo automático, os prédios devolutos, nos centros das cidades, já tivessem sido transformados em casas para viver.

Talvez se quem quisesse construir para arrendar fosse bem-vindo, e não tratado como um problema, se criassem mais opções de mercado e possivelmente não teríamos tantas pessoas a dormir na rua, em quartos ou em situações de completa insalubridade.

É claro que este problema não se resolverá num dia, mas pelos menos deixaria de atrapalhar quem tenta resolver.

A Marta representa os milhares, milhões de portugueses que querem viver com dignidade, que mesmo não se apercebendo do que pedem ao certo, o que elas querem, no fundo, é liberdade.

Liberdade para trabalhar e conseguir ‘voar’, abandonar a casa dos pais e atingirem um novo patamar nas suas vidas. Poder escolher onde quer viver e não ser constantemente travado por um papel, uma taxa ou uma lei que ninguém entende ou sabe ao certo para que serve.

Seja no interior ou em qualquer outra parte do país, as soluções não passam por mais Estado, mas sim por menos obstáculos.

Porque no final de contas, ninguém devia estar condenado a sobreviver à renda. Queremos viver aqui, com espaço e com liberdade!