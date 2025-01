Mark Zuckerberg anunciou o fim do programa de fact-check no Facebook. A partir de agora, a rede social vai deixar de utilizar empresas de verificação de factos que decidem que informação é verdadeira e, como tal, digna de ser publicada na rede social. Este anúncio foi recebido por algumas pessoas com um misto de terror, indignação, choro, ranger de dentes e corridas em pelota pela via pública, enquanto se gritava “Fact-check é vida! Fact-check é amor!”(dado não verificado, admito, mas com uma probabilidade muito elevada de ter acontecido). Compreendo a frustração de quem teme que utilizadores do Facebook possam ser agora confrontados com informação não filtrada. Têm a minha solidariedade. Ainda recentemente passei por situação similar, quando tive de efectuar um fact-check muito sensível. No mês passado o meu filho chegou a casa a chorar: “O meu amigo João diz que o Pai Natal não existe!”, e eu tive de lhe explicar que isso é desinformação, o João é um perigoso extremista e que o Pai Natal não só é real como traz presentes aos meninos desde que arrumem o quarto, comam a sopa toda e não gastem a bateria do meu telefone a jogar Brawl Stars.

Daí que, em homenagem aos órfãos do fact-check, vou agora realizar fact-check a textos que lamentam o fim do fact-check. Escolhi para o efeito o editorial de Sónia Sapage, directora-adjunta do Público, e a crónica de Pedro Adão e Silva, ex-ministro da Cultura, no mesmo jornal.

Na passada 4.ª feira, Sónia Sapage começa “Em nome da liberdade de expressão” a dizer: “Foi interrompido o caminho que estava a ser feito no sentido de expurgar aquela rede social de informação falsa, ou propositadamente deturpada, através do trabalho desenvolvido por organizações credíveis”.

Fact-check: esta informação é duplamente errada. Em primeiro lugar, a informação expurgada nem sempre era falsa. O uso do verbo “expurgar” já o indicia. É o que a Igreja Católica fazia com as doutrinas perniciosas. O objectivo não era tirar o que era falso, mas sim purificar do que é inconveniente. Mais do que fact-check, trata-se de narrative-check. Por exemplo, em Fevereiro de 2020, no início da pandemia, o New York Post publicou uma coluna de opinião com uma teoria sobre a origem do coronavírus. Na altura sugeriram-se várias hipóteses. Uma delas, avançada neste texto, era a do SARS-CoV-2 ser fruto de uma fuga acidental de um laboratório que lidava justamente com vírus desse tipo. Num espaço de horas, os fact-checkers do Facebook decidiram que a história era falsa e bloquearam a sua partilha. O Covid vinha de um pangolim num mercado e não se falava mais nisso. Propor o contrário era uma teoria da conspiração racista. Sucede que, como sabemos hoje, a história não era falsa, a hipótese de o vírus ter vindo do laboratório é mesmo a mais provável. E a “organização credível” que verificou a informação tinha um óbvio conflito de interesses, uma vez que recorreu a uma especialista que costumava colaborar com o tal laboratório em Wuhan. No fundo, este fact-check tem alguma coisa de spoiler alert: a informação é correcta, mas naquele ponto da história não é conveniente que se saiba, para não estragar o efeito surpresa. Efeito surpresa que chegou em 2021, quando Biden ordenou que se investigasse essa suspeita, e a teoria da fuga do laboratório passou a ser aceitável para os fact-checkers. Intrépidos paladinos dos factos, continuaram a defender a verdade. A verdade é que mudou.

Sónia Sapage continua: “Chegou a um ponto em que simplesmente se cometem demasiados erros e há demasiada censura”, disse o empresário americano, sem explicitar que erros estão a ser cometidos ou que actos de censura têm de ser evitados”

Fact-check: esta informação é parcialmente correcta. De facto, no vídeo da semana passada Zuckerberg não explicitou nem os erros, nem os actos de censura. Mas não o fez porque não precisava, uma vez que já o tinha feito em Agosto do ano passado. Nessa altura, o CEO do Facebook escreveu uma carta ao Comité Judiciário da Câmara dos Representantes em que denunciava a Administração Biden por pressionar o FB a censurar conteúdo relacionado com o Covid, incluindo conteúdos humorísticos – ah, esses malévolos cartoons! Esses periogosos memes! Foram excluídos textos que criticavam a política de confinamentos que hoje sabemos ter funcionado mal. Mark Zuckerberg confessa também que, na véspera da eleição de 2020, o FBI convenceu o Facebook que a história do computador do filho de Joe Biden era um golpe russo, facto que agora se sabe ser falso. Por causa disso, a rede social retirou do ar notícias sobre esse tema, podendo ter influenciado o resultado das presidenciais.

Depois destas revelações sobre coacção do Governo para censurar opiniões inconvenientes, Zuckerberg deve ter achado que não precisava de explicitar outra vez de que erros e de que censura estava a falar. Coitado, não podia imaginar que em Portugal a sua primeira intervenção ia ter muito menos impacto do que esta segunda.

Já Pedro Adão e Silva, na 5.ª feira, escreveu “Desta feita é à descarada”, título que, involuntariamente, assenta que nem uma luva ao conteúdo.

Diz PAS: “Só que, entretanto, perdeu-se toda a vergonha, e a manipulação que era antes feita sob a proteção de um manto de opacidade passou, agora, a ser promovida à descarada. Os magnatas das empresas tecnológicas transformaram-se numa ameaça aos fundamentos de um espaço público regrado, que está na génese das democracias pluralistas. Só numa semana, tivemos o indescritível Musk, com os seus mais de 200 milhões de seguidores, a promover conteúdos na rede social de que é proprietário a torpedear sucessivamente as democracias alemã, britânica e canadiana; (…) e, finalmente, Zuckerberg a explicar ao mundo, num vídeo cândido, que o Facebook ia regressar às suas raízes (do que julgo saber, esta plataforma nasceu para ajudar rapazes de Harvard com dificuldades nas interações face a face), passando a ser um espaço aberto à liberdade de expressão – ou seja, seriam removidos os mecanismos de verificação de factos, agora substituídos por notas comunitárias.”

Fact-check: ao contrário do que diz Adão e Silva, a manipulação não passou a ser feita à descarada. Ela já o era, mas em pior. O Twitter, antes de Musk, além de também ter alinhado no encobrimento da história do computador de Hunter Biden, durante o Covid foi permeável às pressões do Governo para censurar qualquer ideia que se afastasse da narrativa oficial. Dissensão era anátema. Quem publicasse visões contrárias era colocado em listas negras de utilizadores que não chegavam aos seus seguidores. Para se descobrir isso foi preciso Elon Musk comprar o Twitter e permitir o acesso de jornalistas aos arquivos da rede social

Ainda Adão e Silva: “Imaginem um mundo em que, em lugar da comunicação social tradicional, com obrigações deontológicas, critérios editoriais e, crucial, autonomia das redações face a qualquer forma de intromissão dos proprietários, passamos a ter um espaço público que se assemelha no conteúdo e na forma às redes sociais, com uma capacidade renovada de disseminar falsidades e formatar os termos do debate, através de perceções entre o falso e o equívoco”.

Fact-check: Ao contrário do que PAS sugere, esse mundo idílico já não existia antes disto. Os proprietários do New York Times e do Washington Post já se intrometiam. Por exemplo, nas últimas eleições americanas intrometeram-se suprimindo histórias sobre incapacidade do ainda Presidente desempenhar as suas funções e conseguir concorrer a novo mandato. Histórias que, publicadas no Facebook, seriam evidentemente consideradas falsas pelos fact-checkers. Uma comunicação social que levasse a sério as suas obrigações deontológicas teria noticiado a deterioração do Presidente Biden em tempo útil, permitido aos Democratas seleccionar um candidato credível e talvez derrotado Donald Trump. Ao escolherem que informação esconder dos cidadãos, para os conduzir na direcção pretendida, acabaram por alcançar o efeito contrário.

“É um assustador sinal dos tempos que todo este movimento nos seja apresentado como se fizesse parte de um grande processo de democratização”.

Fact-check: não é verdade que seja assustador. As coisas só são assustadoras quando nos apanham desprevenidos. Só nos assustámos quando nos foi apresentado como um grande processo de democratização o fact-checking e a supressão de opiniões contrárias ou meramente diferentes. Desta vez, a repetição já não assusta tanto.

“Quando, afinal, a história é outra: nunca tão poucos controlaram, de facto, as regras do jogo democrático, instrumentalizando-as em benefício próprio.”

Fact-check: novamente falso. Não é verdade que nunca tão poucos tenham controlado tanto. Isso já aconteceu e não foi assim há tanto tempo. Foi há dois anos, quando o Facebook censurava em obediência a um Governo amigo e o Twitter tinha um dono mais dócil.

Olha, quem diria que afinal isto do fact-checking é giro?

(*) Quem faz fact-check aos fact-checkers?