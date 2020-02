Quando o Racismo é arma usada por alguns energúmenos…

No último jogo que colocou o Vitória de Guimarães frente ao Futebol Clube do Porto, aconteceu a situação mais vergonhosa que há para a integridade dos seres humanos, um episódio de descriminação racial, por parte de alguns “seres”, recusando-me chamar-lhe de adeptos, ou apreciadores de futebol. Estes insurgiram-se contra o jogador do FCP, Marega, usando cânticos e insultos racistas durante o decorrer do jogo. Este episódio infeliz, fez com que o jogador abandonasse o relvado, recusando continuar a jogar. A sua integridade foi afetada, e merece todo o nosso respeito a sua decisão.

Lamento mesmo que isto tenha acontecido em Portugal, no Norte do País, na cidade de Guimarães. Cidade conhecida pela paixão dos seus adeptos pelo clube. Tudo por culpa destes “indivíduos” que não mostram respeito, nem consideração, pelo ser humano em si.

Não posso deixar de lamentar que no século XXI, com a difusão e multiculturalidade existente, ainda se use o argumento do racismo para atacar alguém. Mais ainda quando os adeptos pagam para verem os jogadores em campo, a lutarem para conseguirem a vitória para o seu clube e adeptos, independentemente da cor da pele de cada um.

Num clube como o Vitória de Guimarães que arrasta mais de 20000 adeptos por jogo, independentemente em que divisão milite o clube, não pode ser tolerável um comportamento destes. Estes indivíduos não são os adeptos do Vitória de Guimarães, nem representam a sua cidade. É necessário tomar medidas, castigar quem merece, e castigo esse que seja um exemplo, pois a sociedade só com exemplos aprende.

Nomes como Martin Luther King, Nelson Mandela, Michael Jackson, Whitney Houston, Barack Obama, Usain Bolt, Muhammad Ali, Jesse Owens, Lewis Hamilton, Pelé, Ray Charles, Bob Marley, Aretha Franklin, etc, relembra-nos que nas mais diversas áreas da sociedade, personalidades com o mesmo tom de pele do jogador Marega, marcaram a História, e muitos ainda continuam a fazer história, desde o desporto, à musica e política.

Por isso só me questiono o que leva alguém a ter atitudes racistas… Será pelas qualidades dos mesmos, ou por sentirem um tipo de “inveja” não identificada?

O preconceito e a descriminação racial, são fenómenos de índole negativa que sempre existiram na nossa sociedade, no entanto, com o decorrer dos tempos e com as “open minds” das novas gerações, com a direção educativa atual, com a abertura de fronteiras entre países e com a multiculturalidade existente, estes fenómenos deveriam seguir a tendência de desaparecer quase na sua totalidade. Sendo o desporto e a música, artes que unem biliões de seres humanos, artes em que a cor não deveria ser motivo de julgamento de ninguém, pois já está mais que comprovado, que as estrelas destas artes tanto são de raça clara como de raça escura, por isso fico estupefacto quando alguém vai a um jogo ou um concerto e tem uma atitude de racismo.

O racismo é um crime punível por lei, um crime que coloca em causa o ser humano.

Existem mil e umas iniciativas contra o fenómeno do racismo, mas infelizmente não são suficientes para o erradicar.

Continuemos a lutar para acreditar num mundo melhor, onde todos merecemos aqui estar, tendo apenas de saber estar e como nos comportar em sociedade, mostrando respeito uns pelos outros.

“A escuridão não pode combater a escuridão; só a luz pode fazer isso. O ódio não pode combater o ódio, só o amor pode fazer isso.” Martin Luther King

* Economista