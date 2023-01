Um verdadeiro cordeirinho. Até que se abram alguns dos seus ensaios, até que se leia o que este pensador inofensivo, sacerdote, bispo e depois Papa, tem para dizer ao mundo. É um revolucionário, é uma fera indomável. Por vezes são rugidos de leão, que procura por sentido, que sem medo coloca difíceis perguntas e não se conforma com respostas fáceis. No virar de uma página põe-nos a nu, abala as nossas seguranças. Desconstrói como ninguém. E procura respostas. Acredita na verdade.

Fã assumido de Agostinho de Hipona, Bento XVI lembrava no ano sua eleição (2005) a interpretação que desde o tempo de estudante se lhe gravou no coração dada por este santo do século IV a uma frase do salmo 104: “Procurai sempre o seu rosto”. Agostinho afirma de forma surpreendente que “este convite não serve somente para esta vida, mas também para a eternidade”. Acreditamos que esteja agora a vivê-lo desde a manhã do dia 31. Pareceria que vendo Deus, a procura terminava. Ao invés, Agostinho diz que a descoberta do “rosto de Deus” nunca se esgota. Temos a experiência do gozo que é encontrar algo depois de muito procurado. Contudo a alegria dessa descoberta já não se voltará a dar. Esgotou-se com aquilo que já possuímos. No entanto, “quanto mais entremos no esplendor do amor divino, tanto maiores serão as nossas descobertas, tanto mais formoso será avançar e saber que a procura não tem fim e que, portanto, encontrar não tem fim, quer dizer, é eternidade, a alegria de procurar e ao mesmo tempo encontrar. Devemos suster as pessoas na sua procura, sabendo que também nós procuramos, e ao mesmo tempo dar-lhes a certeza de que Deus nos encontrou e que, por conseguinte, nós podemos encontrá-Lo a Ele” (Cfr. Discurso no encontro com os bispos alemães, na viagem a colónia, por ocasião das XX Jornadas Mundial da Juventude, Colónia, 21 de Agosto de 2005). Antes, Bento XVI tinha afirmado: “muitas pessoas estão hoje à procura. Também nós. No fundo, com uma dialética diferente, devem dar-se sempre ambas as coisas. Devemos respeitar a procura do homem, sustê-la, fazê-lo sentir que a fé não é simplesmente um dogmatismo completo em si mesmo, que apaga a procura, a grande sede do homem, se não que pelo contrário projecta a grande peregrinação até ao infinito; que nós, enquanto crentes, ao mesmo tempo procuramos e encontramos” [Palavras proferidas na oração do Ângelus, Castel Gandolfo, 28 de Agosto de 2005].

Voltemos ao cordeirinho. Na sua autobiografia, concluída nos finais dos anos 90, o Papa Emérito fala também da sua infância. A propósito da pequena cidade de Tittmoning, paredes meias com a Áustria e de “arquitectura tipicamente salzburguense” por sobre a praça, as fontes vistosas e “antigas e soberbas casas burguesas”, destaca o que mais lhe ficou gravado “como promessa maravilhosa” na sua memória de infante: as vitrinas iluminadas das lojas durante a quadra natalícia (Cfr. Autobiografia “A minha vida”, Joseph Ratzinguer. Colecção vida e cultura, Editora Livros do Brasil, 2005 (ISBN 972-38-2773-5). Capítulo “Infância entre o Inn e o Salzach”). Diria já sendo Papa a propósito de luzes: “[…] ao ver as estradas e praças das cidades enfeitadas com luzes resplandecentes, recordemos que as luzes evocam outra luz, invisível aos olhos, mas não ao coração. Enquanto as admiramos, ao acendermos as velas nas igrejas ou a iluminação do presépio e da árvore de Natal nas casas, que o nosso ânimo se abra à verdadeira luz espiritual trazida a todos os homens de boa vontade” [Audiência Geral, 21 de Dezembro de 2005].

Agora um pouco do rugido do leão. Bento XVI surpreendeu quem não o conhecia com a primeira encíclica sobre o amor, que de forma muito directa apresenta a gradação do amor possessivo ao amor puramente oblativo. Como é seu costume, enfrentando as objecções que podem vir à mente de qualquer pessoa, e referindo-se explicitamente ao famoso filósofo niilista, perguntava-se se a Igreja não teria dado a beber veneno ao amor ao apresentar uma moral sexual: “a Igreja não nos torna, porventura, amarga a coisa mais bela da vida? Porventura, não assinala para ela proibições precisamente onde a alegria, preparada para nós pelo Criador, nos oferece uma felicidade que nos faz pressentir algo do Divino” [1]. Expõe com simplicidade que se formos francos, reconhecemos que o amor precisa de ser disciplinado, que não deve “deixar-se simplesmente subjugar pelo instinto”, mas precisa “de purificação para dar ao ser humano, não o prazer de um instante, mas uma certa amostra do vértice da existência, daquela beatitude para a qual tende todo o nosso ser” [Carta Encíclica sobre o amor cristão: Deus caritas est, Deus é amor, 2006, pontos 2 a 8].

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ao ler diversos textos de Bento XVI, é fácil assentirmos com a ideia de que “lemos para sabermos que não estamos sós” [2], com dizia um aluno de C.S. Lewis [3] no filme Shadowlands[4] (1993) com Anthony Hopkins no papel do professor de Oxford.

Em 2010 Portugal recebeu Bento XVI, que no Terreiro do Paço, de forma inspirada, falou à cidade que pouco antes lhe entregara as suas chaves, pela pessoa do seu Presidente da Câmara: “Lisboa amiga, porto e abrigo de tantas esperanças que te confiava quem partia e pretendia quem te visitava, gostava hoje de usar as chaves que me entregas para alicerçar as tuas esperanças humanas na Esperança divina” [Homilia da missa no Terreiro do Paço, 11 de Maio 2010]. E continuou falando da pessoa de Jesus a partir de uma leitura da Missa desse dia. No entanto, já em 2007 tinha dedicado toda uma Encíclica à Esperança e a certo passo escreveu:

“(…) precisamos das esperanças – menores ou maiores – que, dia após dia, nos mantêm a caminho. Mas, sem a grande esperança que deve superar tudo o resto, aquelas não bastam. Esta grande esperança só pode ser Deus, que abraça o universo e nos pode propor e dar aquilo que, sozinhos, não podemos conseguir. Precisamente o ser gratificado com um dom faz parte da esperança. Deus é o fundamento da esperança – não um deus qualquer, mas aquele Deus que possui um rosto humano e que nos amou até ao fim: cada indivíduo e a humanidade no seu conjunto. O seu reino não é um além imaginário, colocado num futuro que nunca mais chega; o seu reino está presente onde Ele é amado e onde o seu amor nos alcança. Somente o seu amor nos dá a possibilidade de perseverar com toda a sobriedade dia após dia, sem perder o ardor da esperança, num mundo que, por sua natureza, é imperfeito. E, ao mesmo tempo, o seu amor é para nós a garantia de que existe aquilo que intuímos só vagamente e, contudo, no íntimo esperamos: a vida que é « verdadeiramente » vida” [Carta Encíclica sobre a esperança cristã: Spe Salvi, É na esperança que fomos salvos, 2007, ponto 31].

Sou fã de Bento XVI [5], como sou também de Francisco e já era de João Paulo II. São pastores que devem guiar e confirmar na fé. Foi bonito ver a adesão ao Papa ainda “desconhecido” da multidão de gente nova que se reuniu no Rio de Janeiro em 2013 para a Jornada Mundial de Juventude (JMJ). Sempre é assim, desde que se vê o fumo branco na chaminé vaticana e começa a circular o Habemus Papa. Cá esperamos o Papa em Lisboa no Verão de 2023. Votos de um excelente ano que agora começa!

[1] Os católicos sabem que a doutrina relacionada com a sexualidade é muito libertadora, vendo-a como parte essencial da alegria e união dos esposos, disponíveis para receber a vida que se possa originar. Ver o Catecismo da Igreja Católica, nomeadamente os pontos 2362 e 2363.

[2] São momentos de identificação: “é mesmo isto”, “está muito bem colocada a temática”, “sim, interessa-me a resposta a esta pergunta”, “também pensei neste assunto”. Podem ser mesmo momentos de libertação: “ah, é isto mesmo”, “não o conseguia expressar”, “ah, há mais alguém para quem isto é importante”, “é bom ver isto ser dito por esta pessoa”, “nunca tinha visto este assunto com esta perspetiva, que me parece razoável”, etc. Tantas vezes nos acontecerá algo semelhante com a leitura de autores que têm o génio de expressar os nossos sentimentos, de expor com clareza uma problemática com que nos identificamos, tocar assuntos que são muito relevantes para nós.

[3] C.S. Lewis é autor de livros como “A abolição do homem”, “Cristianismo puro e simples”, “os quatro amores”, “Cartas de um diabo a seu aprendiz”, “O Problema do sofrimento”, “As crónicas de Nárnia”, entre outros. O filme Shadowlands apresenta, tanto quanto é possível, o sofrimento pessoal de Lewis aquando da doença grave de sua esposa Joy Davidman, que a levaria à morte. Até aí a sua reflexão sobre o tema da dor era meramente teórica, distante. É quando lhe toca experimentar o sofrimento e a agonia da esposa, que o tema deixa de o ser, para passar a uma dura realidade. No filme, há um momento em que a redenção da solidão é apresentada por outro personagem – julgo que o próprio Lewis -, já não através da leitura, mas compreensivelmente através do amor: “amamos para sabermos que não estamos sós”.

[4] Trailer do filme.

[5] Pesquisando na web, foi fácil encontrar um clube de fãs de Bento XVI (iniciado já em 2001, enquanto cardeal Ratzinger).