Vivemos hoje um paradoxo inquietante: nunca o Serviço Nacional de Saúde (SNS) prestou tantos cuidados, com tanta diversidade e complexidade, e ainda assim, nunca foi tão evidente que não chega. A medicina evoluiu a um ponto tal que se operam idosos com 80 ou 90 anos, tratam-se doenças outrora incuráveis, e sobrevivem-se a condições crónicas com cuidados contínuos. A boa notícia é que a ciência médica está mais eficaz do que nunca. A má notícia? As estruturas que sustentam o sistema de saúde não acompanharam esse crescimento exponencial das necessidades.

A carência de profissionais de saúde não é um fenómeno português. É global. Mas num país com uma economia de mercado tão aberta, o nosso esforço para reter e atrair talento tem sido claramente insuficiente. Enquanto um médico em Portugal aufere cerca de 2.500€, em países europeus pode ganhar cinco vezes mais. Esta discrepância, num mundo sem fronteiras laborais, empurra os nossos profissionais para fora. O problema agrava-se quando percebemos que Portugal, ao contrário de outros países como o Reino Unido, ainda consegue formar jovens dispostos a seguir a carreira médica – uma profissão dura, emocionalmente exigente, com horários difíceis e pouco reconhecimento.

Não podemos continuar a tratar os recursos humanos do SNS como peças substituíveis ao sabor da oferta e da procura. Uma política de salários mais justa é essencial, sim, mas não suficiente. É necessário devolver nobreza à profissão médica. Reconhecer, na prática, o valor dos que todos os dias enfrentam o sofrimento humano. Flexibilizar os horários, reduzir a burocracia avassaladora e permitir uma gestão personalizada das equipas e dos tempos de trabalho são passos urgentes. Em muitos serviços, médicos são obrigados a cumprir horários rígidos mesmo depois de já terem concluído todas as consultas previstas. Noutros dias, ficam até tarde sem qualquer compensação.

O absenteísmo no SNS ronda, em média, os 30 dias por ano. Um mês de ausência que, em muitos casos, reflete descontentamento crónico. Noutros países, a gestão dos recursos é feita com planeamento: define-se a escala de médicos e enfermeiros para um ano inteiro, prevêem-se falhas, organizam-se turnos com flexibilidade e e recorre-se a ferramentas digitais de Workforce Management (WFM) para distribuir trabalho com eficiência e ofertar turnos “em aberto” para que os próprios profissionais de saúde possam escolher os horários com base em preferências e disponibilidade.

O caso do SIGIC (Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia) é emblemático. Mas é também verdade que, sem ele, muitos cirurgiões já teriam abandonado o SNS. Este sistema, ao pagar por tarefa fora do horário habitual, permite aos médicos manter-se vinculados ao setor público com incentivos justos. Retirá-lo de forma abrupta, como se tem insinuado, seria uma calamidade: os privados não têm capacidade para absorver o impacto, e o SNS ficaria sem operacionais. O que se exige não é o fim do SIGIC, mas sim fiscalização apertada e inteligência na sua aplicação.

As necessidades em saúde não vão parar de crescer, e não se trata apenas do envelhecimento da população. A própria prática médica tornou-se mais exigente: há mais formas de diagnosticar, mais tratamentos, mais acompanhamento. A quantidade de horas de trabalho médico e de enfermagem necessária hoje é cinco vezes superior ao que era há apenas uma década. Um sistema público que queira responder a esta nova realidade tem de adaptar-se.

Ou Portugal cria finalmente uma política coerente, adaptável e estratégica para os recursos humanos na saúde, ou o SNS – por mais cuidados que preste, por mais avanços que alcance – continuará a falhar nas suas promessas. E falhará não por falta de médicos, mas por falta de condições para os manter.