Nos últimos tempos, o debate em torno do reforço do orçamento para a Defesa e Segurança de Portugal, impulsionado em parte pelo plano “Rearmar a Europa”, tem sido marcado por vozes que o veem sobretudo como um fardo. Uma despesa que beneficiaria sobretudo outros países, não necessariamente aliados da Europa, à luz da nova ordem mundial que parece estar a formar-se. Quanto a mim, discordo. Uma defesa adequada é crucial e, através de uma política corretamente orientada, o investimento na defesa pode, de facto, ter valor e não ser apenas um custo irrecuperável.

O imperativo de segurança é um facto, com a Europa a enfrentar os desafios existenciais de uma ameaça militar direta e a necessidade de uma posição de defesa mais autossuficiente. Além disso, defender uma abordagem de “soma zero” para as escolhas relativas às despesas não tem em conta uma série de realidades tecnológicas, económicas e relacionadas com a defesa.

Por isso, mais uma vez, acredito que não devemos olhar para esta questão na perspetiva de um encargo financeiro, mas sim na ótica de uma oportunidade estratégica, enquadrada num contexto de clara necessidade. Diria que existe uma oportunidade para Portugal transformar um imperativo de segurança numa alavanca de desenvolvimento económico, de re-industrialização e de reforço da nossa base tecnológica.

Em vez de encararmos as despesas com a defesa como um custo que apenas beneficia o exterior, devemos reconhecer e aproveitar o seu potencial transformador. O investimento na defesa deve ser visto como uma oportunidade para capacitar a indústria nacional, algo que promove a inovação, cria empregos qualificados e retém valor em Portugal. As vantagens da substituição de importações e, com isso, a redução da fuga de capitais públicos para pagar o equipamento de defesa importado, parecem-me evidentes. Fundamentalmente, os benefícios da economia circular gerados pelos investimentos nacionais em Portugal, conduzem à retenção de valor e, consequentemente, ao desenvolvimento industrial e à criação de empregos qualificados para o futuro.

Investir na indústria de defesa portuguesa é mais do que um custo militar, é um catalisador para a modernização da indústria, que estimula a investigação e o desenvolvimento e posiciona Portugal como um parceiro tecnológico relevante na Europa. Investir na nossa indústria de defesa é investir no futuro económico e na resiliência estratégica do país. É uma oportunidade que não podemos perder.

As empresas de defesa em Portugal destacam-se pela sua notável capacidade tecnológica, inovação e crescente integração nas cadeias de valor internacionais. O facto de estarem a ser atraídos capitais do estrangeiro para Portugal, para investir na indústria de defesa portuguesa, sublinha, na minha opinião, este potencial.

A capacidade setorial de Portugal vai dos grandes grupos industriais às PME altamente especializadas, que operam nas áreas da engenharia aeroespacial, comunicações, ciberdefesa, armamento ligeiro e sistemas navais. São cerca de 400 empresas que, de acordo com os dados mais recentes, empregam cerca de 40 mil pessoas, geram receitas de 4,6 mil milhões de euros e representam 2,5% das exportações portuguesas. Estas estatísticas só podem aumentar com o investimento adequado.

Apesar de, em termos globais, estarmos a falar de um setor com uma dimensão ainda modesta quando comparado com outros países europeus, a verdade é que Portugal tem um ecossistema dinâmico, com fortes ligações à academia, aos centros de investigação e aos organismos públicos. E isso permite que o setor aproveite esta oportunidade e a utilize para dar um contributo significativo para o desenvolvimento económico de todo o país.

Para Portugal, é necessário um compromisso claro com programas como o “Rearmar Europa” e o seu investimento na indústria portuguesa. O investimento que o país faz na defesa não será apenas um custo a subtrair ao erário público. Pelo contrário, Portugal tem todas as condições para internalizar uma parte significativa desse investimento. Isto significa que, em vez de receios de fuga de capitais, temos a possibilidade de utilizar este plano como um instrumento muito útil para ajudar a re-industrializar o país, criando emprego qualificado e valor real.

Tenho a certeza absoluta de que a indústria de defesa em Portugal está preparada para responder de forma positiva a este desafio. Tem a capacidade de conceber, desenvolver e produzir tecnologias e soluções de defesa de ponta, adaptadas às necessidades atuais e futuras das nossas forças armadas. Isto pode ser aproveitado para expandir ainda mais o setor das exportações, extrapolando as vantagens da economia circular nacional para trazer mais valor à balança comercial. Estamos a falar de um setor que leva o rótulo Made in Portugal para os mercados mais exigentes na Europa e em todo o mundo, demonstrando a excelência e a competitividade da capacidade industrial de engenharia portuguesa. Vamos aproveitar e investir no futuro de Portugal.