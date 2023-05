As atitudes a que temos assistido nos últimos tempos por parte dos deputados do CHEGA são imbuídas de uma falta de sentido de Estado que nos choca a todos mas na realidade quase todas elas são legitimas. Eu escrevi “quase” porque existe pelo menos uma que penso ser ilegítima.

Tanto no caso da manifestação fracassada no Largo do Rato, apelidada de “cerco” , como no caso da visita do Presidente Lula da Silva à Assembleia da República, elas foram legais e realizadas dentro do cumprimento da lei, ou seja, apesar de na minha opinião serem extremamente infelizes para a nossa democracia, elas atuaram dentro dos limites que são permitidos no nosso regime. Elas realizaram-se no âmbito da liberdade dos deputados, e na rua, com as autorizações devidas, e com o comportamento que a lei prevê.

Lembro que a lei portuguesa, a bem da liberdade de cada deputado, protege a atuação de cada eleito, daí existir um regime parlamentar de imunidades na Assembleia da República para cada deputado, entre outras salvaguardas à liberdade individual. A lei também protege a manifestação livre dos cidadãos, mesmo quando uma manifestação é apelidada de “cerco”, expressão escolhida de forma infeliz pelo partido de extrema direita, pois normalmente quem “cerca” no decorrer da História da Humanidade, não é democrata!

No entanto, a meu ver, a novidade ilegítima que o CHEGA pratica na Assembleia da República diz respeito aos insultos que são dirigidos aos deputados das outras bancadas. Não me estou a referir aos “apartes” tradicionais existentes em plenário, mas sim aos insultos dirigidos aos deputados de outras bancadas devido ao seu aspeto físico, à sua idade, ao seu género, etc.

Estas ofensas passam os limites das normas democratas e são uma novidade deplorável a que se deveria dar mais atenção na nossa democracia. O sancionamento deste tipo de comportamentos à margem da lei deveria originar o reforço de poderes da comissão de ética da Assembleia da República, de forma a sancionar o comportamento dos deputados que transgridam a lei.

A “casa da democracia” não se pode transformar numa casa dos insultos e ofensas.

Esta luta pela dignidade da Democracia não pode ser exclusiva do Sr. Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.

Esta luta tem de partir de um esforço comum de todas os partidos e de todos os deputados representados no parlamento, através da sua intervenção e fiscalização na comissão de ética já existente na “casa da democracia” mas completamente invisível na sua ação.