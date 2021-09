Depois de mais de 200 milhões de infecções e mais de 4 milhões de mortes e ainda em contagem, a pandemia Covid-19 alastrou por todo o mundo. Isto criou um impacto socio-económico profundamente devastador no nosso mundo interligado, onde praticamente nenhum país foi poupado. A pandemia perturbou o comércio global, agravou a pobreza, impediu a educação e comprometeu a igualdade de género, com as nações de médio e baixo rendimento a arcar com o peso do fardo.

Como muitos países se preparam para outro pico do vírus, causado pela variante Delta, altamente contagiosa, o mundo espera que a Organização das Nações Unidas (ONU) acelere esforços abrangentes para resolver a crise, garantir uma recuperação melhor e reconstruir de forma sustentável. Esta é uma tarefa assustadora que requer o empenho de todos.

Nos últimos meses, Taiwan, como muitos outros países, tem lidado com um aumento repentino de casos de Covid-19 após quase um ano de sucesso na contenção do vírus. Ainda assim, conseguiu controlar a situação e emergiu ainda mais pronto para trabalhar com aliados e parceiros para enfrentar os desafios colocados pela pandemia. A resposta eficaz de Taiwan à pandemia, sua rápida expansão de capacidade para atender à demanda da cadeia de abastecimento global e a sua assistência substantiva a países parceiros em todo o mundo falam do facto de que não faltam razões convincentes para que Taiwan desempenhe um papel construtivo no sistema da ONU.

No entanto, sob a República Popular da China (RPC), Taiwan continua excluída da ONU e de todos os seus mecanismos e actividades, citando a Resolução 2758 (XXVI) da Assembleia Geral da ONU de 1971 como base legal para esta exclusão. Mas a linguagem da resolução é cristalina: ela apenas aborda a questão da representação da China na ONU; não há menção da reivindicação chinesa de soberania sobre Taiwan, nem autoriza a RPC a representar Taiwan no sistema da ONU. O facto é que a RPC nunca governou Taiwan. Esta é a realidade e o status quo nos dois lados do estreito de Taiwan. O povo taiwanês só pode ser representado no cenário internacional pelo seu governo eleito pelo povo. Ao equacionar falsamente a linguagem da resolução com o “Princípio de Uma China” de Pequim, a RPC está arbitrariamente impondo as suas opiniões políticas na ONU.

Esta exclusão também obstrui a participação da sociedade civil de Taiwan. Portadores de passaportes taiwaneses não têm acesso às instalações da ONU, tanto para visitas como para reuniões, enquanto que os jornalistas taiwaneses não podem obter acreditação para cobrir eventos da ONU. A única razão para este tratamento discriminatório é a sua nacionalidade. Barrar membros da sociedade civil de Taiwan da ONU, derrota o ideal do multilateralismo, infringe os princípios fundamentais da ONU de promoção do respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais e prejudica os esforços gerais da ONU.

Durante seis décadas, Taiwan tem fornecido assistência a países parceiros em todo o mundo. Desde a adopção da Agenda 2030 da ONU, Taiwan tem-se concentrado em ajudar os parceiros a alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e, mais recentemente, a envolver-se na resposta antipandémica e na recuperação pós-pandemia. Enquanto isso, a nível nacional, Taiwan cumpriu os seus ODS em igualdade de género, água potável e saneamento, boa saúde e bem-estar, entre outros. As nossas soluções inovadoras e baseadas na comunidade estão aproveitando parcerias público-privadas para o benefício da sociedade como um todo.

O World Happiness Report 2021, divulgado pela Sustainable Development Solutions Network, classificou Taiwan como o país mais feliz do Leste Asiático e o 24º no mundo. Esta classificação indica como as pessoas de um país se sentem sobre o apoio social que recebem e reflecte em grande parte a implementação dos ODS do país. Taiwan está disposta a transmitir a sua experiência e trabalhar com parceiros globais para construir um futuro melhor e mais resiliente para todos.

Num momento em que o mundo exorta para as acções climáticas e para alcançar zero emissões líquidas de carbono até 2050, Taiwan está a traçar activamente um roteiro para a meta e elaborou uma legislação específica para facilitar esse processo. A mudança climática não conhece fronteiras e os esforços conjuntos são essenciais, se quisermos um futuro sustentável. Taiwan sabe disso e está a trabalhar nas melhores maneiras de transformar os desafios da redução de carbono em novas oportunidades.

Na sua tomada de posse para o seu segundo mandato, em Junho deste ano, o Secretário-Geral da ONU, António Guterres, destacou que a pandemia Covid-19 revelou a nossa partilha em vulnerabilidade e interconexão. Ele disse que a ONU, e os Estados e pessoas que ela serve, só podem beneficiar se forem todos trazidos para a mesa.

Negar parceiros que têm a capacidade de contribuir é uma perda moral e material para o mundo, pois buscamos uma melhor recuperação juntos. Taiwan é uma força para o bem. Está na hora deste organismo global dar as boas-vindas a Taiwan, um parceiro valioso e digno, que está pronto para estender a sua mão.