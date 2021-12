Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Organização Mundial de Saúde define Saúde como um “estado de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença”. Mais do que um contexto propício para iniciar uma alteração comportamental ou de estilo de vida, este momento de viragem do Ano pode ser entendido como uma oportunidade de reflexão pessoal.

Priorizar uma ou duas resoluções de saúde que possam ser iniciadas de imediato, de forma fácil, de investimento pessoal adequado, que não exijam um grande esforço, pode constituir um primeiro passo na promoção da saúde individual.

Por exemplo, deixar de fumar pode ser um objetivo imediato, mas reduzir o consumo de cigarros ao mínimo no espaço de 4 semanas também deve ser valorizado. Apesar de ter de se reconhecer que existem pessoas que estão preparadas para deixar de fumar nesse dia “D”, a 1 de janeiro. Identificar os cigarros que não consegue deixar mesmo de fumar e procurar ajuda especializada podem ser duas tarefas que a maior parte dos fumadores identificam como possíveis de concretizar. Todas as alturas são boas para começar.

Nem sempre os contextos são os mais favoráveis para uma alteração comportamental, mas mais importante que o ambiente em que a pessoa se insere é a análise interna do indivíduo que importa valorizar. O contexto poderá mudar a partir do momento em que o seu elemento central, a pessoa, possa também começar a modificá-lo ou estruturá-lo a seu favor. Se está internamente pronto a mudar, cabe ao profissional de saúde assisti-lo e acompanhá-lo nesse processo.

Por vezes, antes de se observar uma mudança consistente no comportamento existe um trabalho e investimento pessoal, que pode não ser de imediato palpável na concretização do objetivo final, mas que, mais uma vez, também deve ser valorizado.

Uma pessoa que deseje ser fisicamente mais ativa, não tem necessariamente que se inscrever num ginásio para a concretização desse objetivo. Pode antes estabelecer tarefas mais simples e com menor investimento, como aplicar-se, por exemplo, no transporte ativo (caminhada de ida e volta do trabalho), vendo, assim, o seu investimento recompensado de forma mais imediata. A concretização de tarefas mais simples e acessíveis permite-nos ganhar confiança, para eventualmente prosseguir na procura de ajuda de um profissional na área do exercício físico, seja num ginásio, numa consulta de Medicina Desportiva, ou noutro contexto.

Naturalmente que concretizar as resoluções passa por estabelecer objetivos. Uma forma de os operacionalizar é utilizar o acrónimo inglês SMART (specific, measurable, achievable, realistic, timely), ou seja, S específico, M quantificável, A atingível/adequado, R realístico/realizável/registável, T definido no tempo. Só isto parece uma tarefa complexa, por isso é importante que se estabeleçam apenas um a dois objetivos de mudança de cada vez, operacionalizando cada um deles em 3 ou 4 tarefas mais específicas, desenvolvendo cada uma delas a partir daí.

A mudança de um comportamento passa, invariavelmente, pela regularidade com que os mesmos são executados. Se optar diariamente por escolhas alimentares saudáveis, será mais fácil no dia seguinte identificar oportunidades de se alimentar de forma saudável, mesmo que, esporadicamente, por opção ou por necessidade, tenha de escolher uma refeição menos saudável.

Atenção, os bons hábitos devem ser para toda a vida, estilos de vida saudáveis estão claramente associados a um aumento da longevidade e de aumento do número de anos de vida com qualidade. É hoje comummente aceite que existe um legado aterosclerótico e metabólico associado à adoção de comportamentos saudáveis ou de vigilância de saúde. Que passam também pela identificação de fatores de risco individuais que permitam uma intervenção atempada e informada, como a tensão arterial ou o colesterol elevados. Por outro lado, comportamentos nocivos como o consumo de tabaco vão deixando a sua marca na saúde, sendo isto visível em particular nas doenças cardiovasculares, metabólicas ou oncológicas.

O acompanhamento profissional é importantíssimo ao longo da vida. O Médico de Família (médico especialista em Medicina Geral e Familiar) apresenta-se como central na promoção de saúde e prevenção da doença. Está não só habilitado a assisti-lo na doença, mas também preparado para o acompanhar na promoção de saúde, na vigilância de doenças (cardiovasculares e oncológicas), bem como no tratamento da larga maioria das doenças mais comuns.

A United States Preventive Services Task Force identifica que, para serviços de saúde de qualidade, é fundamental priorizar intervenções de vigilância, quer de saúde, quer de doença. E que esta intervenção deve ser adaptada e individualizada, tendo em conta múltiplos fatores, nomeadamente o género, a idade, ou fatores como a gravidez, doenças atuais, consumo e exposição ao tabaco, vida sexual, entre outros aspetos. Não existem recomendações rígidas quanto à frequência ótima de consultas de vigilância, sendo recomendável a realização de “check-up” periódicos de 3/3 anos para adultos saudáveis com idade inferior a 50 anos e, anualmente, para pessoas com 50 anos ou mais.

As estratégias de seguimento selecionadas para cada pessoa devem ter por base os fatores modificáveis da doença, intervenções eficazes e de custo-benefício comprovado. Para além do diagnóstico, devem também ter por alvo a longevidade e a qualidade de vida.

O médico de família está preparado para o avaliar de forma holística e ao longo de todo o ciclo de vida. Estabeleça por isso uma relação de confiança e de parceria, com a convicção de que as decisões serão partilhadas.

Posto isto, se encara o Ano Novo como um momento de reflexão e alinhamento de objetivos, não descure um olhar atento sobre o seu estilo de vida. Estabeleça objetivos e não hesite em procurar ajuda médica, se precisar de orientação e apoio para concretizar as suas resoluções de saúde. Mas, não se esqueça, as resoluções de saúde não são apenas para o início do ano, são para toda a vida.