Os acontecimentos na câmara de Loures, os mais recentes e outros não tão recentes, podem vir a ser um dos capítulos da história do Partido Socialista mais digno de La Fontaine – para além de ter um leão é uma história engraçada, e destila moral. Nela, é patente o conflito entre as duas forças do destino mais poderosas no Largo do Rato (La Fontaine, outra vez…): ou seja, o que se pensa ser o ethos melhor do Partido socialista e o que se sabe de certeza ser a sua vocação para a chicana despudorada.

Não é fácil escrever sobre política, a política dos portugueses em particular. Está demasiado perto, os seus actores vêm de pijama para a rua e, falando-se sobre um deles, pode incorrer-se na injustiça de envolver a sua esposa que também é ministra, um primo que tem um coração de ouro ou a sua filha que é secretária de Estado. As suas amizades e inimizades envolvem uma química intestinal muito própria, resultam de uma combustão imperfeita de onde se soltam fumos e cheiros, originam resíduos que depois aproveitam para lançarem uns aos outros. Chegar próximo desse meio implica uma exagerada vontade de compreender a alma humana, o que é nobre, mas também uma tolerância ilimitada ao desgosto, o que seria de desaprovar se não fosse heróico.

Os partidos políticos são entidades complexas. A parte substantiva do seu corpo decorre das linhas programáticas, dos grandes discursos e da personalidade das suas principais figuras. Mas todos esses constituintes são voláteis, desenham apenas uma figura tosca que normalmente se bandeia e só por altura de eleições procura algum aprumo. O seu corpo mal substantivo depende de pequenos episódios para adquirir contornos, precisa de ser adjectivado pelas acções comuns dos seus homens e mulheres para ser entendido.

Ricardo Leão é um socialista que desde 2021 enfrenta uma complexa situação social herdada do seu antecessor na câmara de Loures, o autarca por 8 anos, ex-deputado do Partido Comunista, Bernardino Soares. A habitação ilegal é um problema muito grave na autarquia e o homem, em vez de se queixar de António Costa – seu antigo chefe e primeiro-ministro que tornou tudo aquilo possível antes de se asilar na Europa – tem tentado resolvê-lo. Pese embora a notória barba e a estrutura maciça, Ricardo Leão não escapa à semelhança com uma criadita cansada que limpa incansavelmente o chão encharcado, todos os dias mais encharcado, sem que a patroa tenha a inteligência de fechar a torneira. Mas tem tentado, e segundo as suas palavras, que pela esperta intuição de todos parece mais honesta do que a palavra dos seus camaradas, tem usado de meios justos e humanos. Terá oferecido o seu gabinete a cada um dos clandestinos para resolver o problema – em vez de promover a judicialização do caso e, talvez, a instalação de todos num edifício de alojamento local explorado pelo Ministério da Justiça. Fez bem, a maior parte daqueles seres, pelo menos as crianças – sempre de grande efeito e inexcedível utilidade para a tropa fandanga de jornalistas idiotizados pela extrema esquerda – merece ser tratada com respeito e compaixão. Já os seus pais ficaram, nesse caso, em posição duvidosa. A maioria recusou durante longos meses comparecer e colaborar na resolução do seu problema; e dos que compareceram, e a quem foram oferecidas alternativas de acolhimento, apenas uma pequena minoria aceitou.

Um bairro clandestino é uma indignidade para quem nele vive e uma acusação para quem permitiu as condições da sua existência. Os primeiros foram obrigados a habituar-se, os segundos ignoram a sua culpa, de livre e alegre vontade. Os primeiros dependem de ajuda para uma solução que os conforte. Os segundos não dependem da ajuda de ninguém, podem perfeitamente pintar a cara de preto e, por decência, abandonar a política a favor de uma carreira como mandaretes de senhora.

Um bairro clandestino é um lugar perigoso onde se acumulam combustíveis para todas as ignições. Não pode ser consentido, por essa razão, e para que não se torne um porto de escala a caminho de uma casa decente oferecida pelo Estado. Oferecer uma casa a quem quer que se instale num bairro clandestino é um convite a mais e maiores bairros clandestinos. No limite, seria uma tentação para professores e médicos deslocados, para cônjuges divorciados e para filhos trintões a quem os pais moem para desampararem a loja.

Um bairro clandestino não pode ser resolvido atirando as pessoas para um local onde vão erguer outro bairro clandestino. Eliminar um bairro clandestino é um propósito genérico, mas desalojar cada um dos que lá vivem necessita de uma gestão individualizada. O tratamento em bloco de algumas dezenas de famílias permite que seja criada uma unidade de horrível efeito mediático. As crianças vão ser capturadas pelas televisões, completamente incógnitas porque ninguém diz os seus nomes, e aos papagaios do costume vão ser requeridas as indignações oficiais. É necessário que a responsabilidade individual não desapareça num cenário de vitimização colectiva.

Cada uma daquelas famílias deve ser interpelada individualmente e em sequência, cada uma delas deve perceber que está a ser convocada de modo personalizado para resolver o problema que ela própria criou. No dia em que a sua casa for destruída, se isso tiver de acontecer por uma recusa reiterada em aceitar ajuda, todos têm de perceber porquê. E, depois, é passar para a família seguinte.

Ricardo Leão está certo no que se propôs fazer. Mas está errado no modo como decidiu fazê-lo. Vai ter aborrecimentos e pode ficar sem tapete pela combinação temível entre o poder da justiça e a gritaria dos tontos. Num apogeu que será pouco surpreendente ainda vai ser processado e, ainda com menos surpresa, aquelas famílias vão ter direito a uma casa antes de todos os que esperam por casa, devidamente candidatados, há vários anos.

Para que tal venha a acontecer tem sido inestimável o contributo de várias figuras do Partido Socialista – um conjunto patético de abencerragens que volta e meia sai de casa para balbuciar umas coisas. É uma ocasião providencial, esta. Em perda, e numa visível desorientação sobre como a suster, o PS encontra em Ricardo Leão uma pedra de toque. O futuro do Partido Socialista depende de quem vai sair vencedor: ele e os que tiverem entendimento do que ele representa, ou os outros, as figuras em sépia que tomam descafeinado no Largo do Rato e se perguntam uns aos outros se os seus retratos na parede farão justiça à sua glória.

O Partido Socialista é um partido essencial à democracia portuguesa, desde que esteja na oposição.

Na oposição o PS combateu em 74/75 o criminoso delírio da esquerda comunista. Foi uma oposição exercida a partir de dentro do poder, quase perfeita como nunca mais voltou a haver, uma aplicação bem sucedida de que os inimigos se querem por perto. Correu riscos de todos os tipos, o pior dos quais perder uma guerra com um partido totalitário e sem escrúpulos. Foi Mário Soares que reuniu à sua volta ou atrás de si a gente necessária para resistir à barbárie, foi ele que semeou de pedras o caminho para o caos que Abril abriu, que se remiu de todas as terríveis asneiras que já tinha feito e aguentou viva a última virtude do povo – a indignação.

Nunca mais o PS esteve tão alto e foi tão útil como na oposição. No poder, onde permaneceu mais tempo do que qualquer outro partido, a história do PS é outra, diferente e nada dignificante. A história dos governos socialistas é arrepiante.

Os dois primeiros governos constitucionais foram liderados pelo Partido Socialista de Mário Soares. Em 1977, ainda o primeiro deles ia a meio e menos de 3 anos passados depois do 25 de Abril de 1974, Soares fez a primeira aproximação à Europa sob a forma de um pedido de dinheiro. Nesse dia, Portugal deixou para trás todo o tempo em que esteve orgulhosamente só, embora o tenha feito na situação de pedinte – e ainda não se desabituou. Após esse dia – outro dia inicial inteiro e limpo que nenhum poeta do regime aproveitou para poemar – Portugal viria a acumular uma interminável história de humilhação e pedinchice. Foi o mesmo Mário Soares que viria a solicitar um segundo resgate em 1983, com o país de novo em crise após uma ligeira regeneração conseguida por vários governos não-socialistas. Um terceiro e, até agora, último resgate, viria a ser pedido por outro primeiro-ministro socialista.

António Guterres sucedeu a três governos do Partido Social-Democrata, 10 anos de governo que tinham decorrido sem necessidade de pedir qualquer resgate e durante os quais ocorreram a maioria das poucas obras e do pouco progresso que podem ser creditados ao regime. O socialista António Guterres teve arte de em meia-dúzia de anos pôr o país num pântano. Fê-lo tão bem que, olhando para o que veio a ser o seu trajecto político ulterior, é crível que apenas tenha estado a ensaiar com portugueses – porque é um homem religioso e bom ,e não o faria com ratinhos – as receitas de marasmo e pestilência que gostaria de levar ao resto do mundo, um dia mais tarde, se por qualquer acaso surreal chegasse a secretário-geral da ONU.

José Sócrates foi o socialista seguinte. Outra vez o povo deu o governo ao PS e outra vez o país entrou numa situação de falência abissal. O terceiro resgate pedido pelo governo de José Sócrates impôs condições terríveis que viriam a ser geridas pelos governo seguinte – naturalmente não socialista. Sanadas as contas e relançada a economia o povo reconheceu o trabalho de quem lhe impôs os sacrifícios da reabilitação – terá achado que foram virtuosos e reelegeu para novo mandato o mesmo homem.

António Costa, de novo outro socialista, então derrotado e humilhado, usou dos seus insuperáveis dotes de negociador para se manter na política e não ser obrigado a mudar de ramo. Seria capaz de vender um burro pintado de cor-de-rosa mas, ao invés de usar o seu dom na Feira do Relógio, onde seria admirado por todos, apontou para um pouco mais alto. Conseguiu chegar a primeiro-ministro – na altura dando ao PR o seu partido e, pelo mesmo preço da indigitação e para arredondar a mercadoria, duas outras agremiações pelas quais ele punha as mãos no fogo. Ao fim de dois governos António Costa deixou Portugal com os serviços públicos devastados e as instituições no maior desprestígio. À semelhança do que sucedera com António Guterres, alcançou sair de Portugal para exercer as suas habilidades a uma escala maior.

Esta é a história do Partido Socialista no poder. “E ainda há quem lhe estenda a mão! E quem lhe lave a roupa! E quem tenha dó…”, e por aí fora. Se cada um por si não sentir vergonha de si próprio ao menos que olhe à volta e tenham vergonha uns dos outros.

A questão do Bairro do Talude está a queimar o autarca socialista de Loures. Com pouca surpresa, a controvérsia que está a gerar encontra-se mais centrada no Partido Socialista do que na sociedade portuguesa. Como se a maioria dos portugueses comuns entendesse os acontecimentos e se quisesse abster de uma opinião que nunca será inteiramente justa para ninguém.

O Partido Socialista, aquela parte que contesta Ricardo Leão e que agora vocifera, é indiferente ao destino de são-tomenses sem casa. Se não fosse assim já se teriam preocupado há mais tempo, pelo menos há tanto tempo como o que Ricardo Leão leva de se preocupar. Há uma parte estiolada do PS que não sabe o que vale hoje em dia e quer aproveitar o pretexto para realinhar forças, contar as suas espingardas e posicionar trincheiras. Para muitos é uma luta pela sobrevivência. Querem reconhecer-se uns aos outros, lembrar outros tempos. E, como não perceberam as voltas do mundo, estão a recuperar as bandeiras caídas e os gritos roucos com que, um dia, foram felizes. Como é habitual no PS não se sabe ainda se são poucos mas bons ou, pelo contrário, se são muitos mas maus. Alguns são os do costume.

João Costa, ex-ministro da educação. Ex-ministro é a única condição absolutamente certa, porque é destituída de materialidade. Ministro e, por maior gravidade, da Educação, é duvidoso que tenha sido. Tudo o que fez no tempo em que foi considerado governante prenunciava que seria truculento em relação a um camarada trabalhador e competente. E foi, ao mesmo tempo que cumpre a sina de todos os socialistas despedidos tarde demais – migrou para organismos supranacionais.

Alexandra Leitão, a mulher que ocupa quase todo o espaço da esquerda. Não tolera o ensino público para os seus filhos, como poderia ela tolerar uma barraca para crianças que já sofrem a adversidade de andarem na escola pública. E não é de agora, é já desde há mais de 15 dias. É que embora tenha sido governante o seu pelouro não eram barracas.

Isabel Moreira, nasceu para viver estes momentos de incerteza. É um tribunal constitucional sombra, as suas palavras são uma anotação permanente no rodapé da Constituição. Por ela, o PS vai ser o que está na Constituição, o partido que guia a camioneta que vai a caminho do socialismo – e neste caso, para o qual Ricardo Leão permanece cego e insensível, do direito a uma habitação cor-de-rosa.

Augusto Santos Silva, um peixe de águas profundas, mas capaz de se adaptar a um aquariozinho de secretária. Ajeita-se a andar às voltas com infinita paciência, contempla o tratador que também o olha, e espera pela comida.

Eduardo Cabrita será sempre um dos rostos do PS. Dificilmente o PS encontrará um homem com a mesma coragem cívica e um instinto solidário tão pronto. Será sempre lembrado que não acusou o seu motorista de o ter obrigado a seguir em excesso de velocidade – a ele, que enquanto ministro da Administração Interna sempre demonstrou não ter pressa em chegar.

Edite Estrela, a senhora que com uma volumosa pergunta ao Presidente da AR, durante a discussão do estado da nação como era devido, mostrou ser a jarra onde repousa a última flor do Lácio.

Ferro Rodrigues, um senhor que será sempre indispensável ao PS pelo seu fino trato, a contenção institucional e o discurso elegante. Tem uma cara sempre pesarosa e será certamente uma boa opção para lamentar insucessos, terraplanismo e interferências da Justiça.

Marina Gonçalves, ministra da habitação de António Costa. O seu trabalho é, literalmente, indescritível. O governo a que pertenceu teve em MG um expoente no que respeita a tudo o que nele foi mais notório. Será sempre lembrado que por iniciativa de Marina Gonçalves não se construiu nenhuma barraca e, por precaução e para evitar qualquer edificado menos digno, não se construiram casas. A sua passagem pela política foi discreta, excepção feita a Pedro Nuno Santos que ainda hoje a acompanha, os dois sentados na última fila do grupo parlamentar. Marina Gonçalves, reconheça-se, para ter chegado onde chegou não é burra nenhuma. E ainda tem muito para dar no novo PS

Ana Catarina Mendes, João Torres… Quem tem gente como esta não precisa de Pedro NunoSantos para nada.

Crucifiquem Ricardo Leão e salvem o PS. Unam-se à volta de todas as porcas e parafusos, bielas e eixos de transmissão que fazem parte do aparelho. Corrigindo umas folgas e mudando de óleo – leia-se, aquela substância viscosa que compatibiliza todas peças – agregando uns apliques de inspiração mundana e exorcismos dirigidos à direita fascista, o PS renascerá, não das cinzas porque não é uma fénix, mas do charco porque é um palmípede. Há um escol de gente que nasceu para ser socialista, ainda estão lá dentro ou já estão lá dentro. Com eles o Partido Socialista continuará a ser essencial à democracia e retomará o seu papel de partido estruturante. Na oposição.