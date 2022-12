Cristiano Ronaldo é a marca portuguesa global. Não temos outra. O que ele faz pela projeção da imagem de Portugal no mundo não tem paralelo. A forma como alcançou o topo do mundo do futebol e nele se manteve durante tantos anos é também única. Quando a sua longa vida desportiva, preenchida de troféus e recordes, se aproxima do fim, era inevitável a comoção nacional que se viveu nas últimas semanas. Apesar de termos a melhor geração de futebolistas de sempre, sabemos que sem Ronaldo será muito mais difícil sermos campeões do mundo. Esta era a última oportunidade de Ronaldo ser campeão do mundo. Mas receamos que sem ele não seja possível Portugal vir a ser campeão do mundo. A euforia com a vitória sobre a Suíça só pode ser explicada pela esperança de que, mesmo sem Ronaldo, poderíamos ser campeões. Nesta exuberância irracional, alguns afirmaram mesmo que a seleção jogava melhor sem ele!

O filósofo espanhol Ortega Y Gasset escreveu que nós somos nós e as nossas circunstâncias. E, acrescentou que, se não as mudarmos, estamos perdidos. Ronaldo superou as circunstâncias. E mudou as circunstâncias do futebol português.

As suas circunstâncias são conhecidas. Veio franzino da Madeira com 11 anos para o Sporting e sete anos depois, em 2003, estava a jogar no Manchester United, naquela altura um dos melhores clubes do mundo. Rapidamente se afirmou como um dos melhores jogadores da Liga Inglesa e em 2008 era considerado pela primeira vez o melhor futebolista do mundo. Na época passada, com 37 anos, numa equipa longe do topo do campeonato inglês, foi o terceiro melhor marcador daquela prova.

Ronaldo não surgiu do nada. Em Portugal, a paixão pelo futebol é muito antiga. Não é possível explicar o sucesso de Ronaldo sem a qualidade da formação do Sporting, que já tinha muitas histórias de sucesso. Antes de Ronaldo tivemos uma geração de ouro, treinada por Carlos Queiroz, que com outros treinadores trouxe método ao futebol português. Nesses anos, a globalização chegou ao futebol europeu, por via da Lei Bosman (1995), que liberalizou a circulação de futebolistas dentro da União Europeia. Ao contrário do que aconteceu na economia, Portugal estava preparado para aproveitar essa vaga que transformou o futebol num negócio bilionário. Alguns jogadores portugueses saíram nos anos 90 para os melhores campeonatos europeus – Luís Figo, Rui Costa, Paulo Sousa, Fernando Couto, Vítor Baía, Sérgio Conceição. Em 2000, Figo, o primeiro ‘galático’, bateria o recorde do valor de transferências com a mudança do Barcelona para o Real Madrid. A existência de um mercado europeu criou os incentivos para os clubes portugueses montarem uma infraestrutura de captação de talento. Desse investimento resultou a melhor geração de treinadores e futebolistas de sempre. As duas únicas profissões em que somos mesmo dos melhores do mundo.

