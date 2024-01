Pedro Nuno Santos, o novo Secretário-Geral do Partido Socialista, é conhecido por pertencer a uma ala mais radical do partido, radicalismo esse que se nota em algumas das suas afirmações, ao longo da sua carreira política. Por exemplo: “Pôr as pernas dos banqueiros alemães a tremer”, quando afirmou que não tencionava pagar a dívida externa. Além disso, existem muitas outras ações ao longo da sua atividade política que constituem um currículo muito negativo para Pedro Nuno, sugerindo como seria um Governo do PS sob a sua liderança.

Na sua adolescência, enquanto presidente da Juventude Socialista, caracterizava a juventude partidária que presidia como radical e irreverente – o que já indicava maus presságios para o futuro do Partido Socialista.

Durante as suas funções como ministro das Infraestruturas e da Habitação, a sua trajetória foi sempre a descer. Desde a concessão de indemnizações no valor de meio milhão de euros provenientes dos contribuintes à injeção de 3.2 mil milhões de euros numa companhia aérea. São ações que revelam uma postura extremamente megalómana. É de notar que Pedro Nuno Santos não esconde a hipótese de formar uma coligação com os partidos de esquerda e constituir uma nova “geringonça”. Esta possibilidade poderá resultar numa crise económica ainda mais severa do que a que vivemos, bem como num cenário político caótico fundamentado em instabilidade governamental.

Pedro Nuno Santos não é, nem nunca será, um primeiro-ministro que transmita confiança aos portugueses, e é provável que perpetue constantemente o legado de António Costa, caracterizado por uma crise habitacional sem precedentes, uma má gestão do Serviço Nacional de Saúde e um sistema de educação marcado pela falta professores e sem perspetivas de atração de jovens para a docência.

Entretanto, é relevante notar que Luís Montenegro assinou, no passado dia 7 de janeiro, o acordo de coligação PSD/CDS-PP/PPM, denominada Aliança Democrática – um nome histórico na política portuguesa, com um legado frutífero e de natureza salvadora.

O Partido Social Democrata, historicamente, tem desempenhado o papel de salvar o país dos danos causados pela má gestão socialista, e desta vez não será diferente. As três bancarrotas ocorridas em Portugal foram origem de governos socialistas (1977, 1983 e 2011) e revertidas por governos social-democratas. Desta vez, não será exceção. Vivemos numa crise política criada pelo PS, que já demonstrou incapacidade governativa, através dos diversos escândalos que vieram a público. Não tenho dúvidas de que a Aliança Democrática será a solução e alternativa necessária que a sociedade portuguesa precisa para a estabilidade do país.

