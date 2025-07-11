O mundo está a mudar — e não, não se trata apenas de mais uma viragem cíclica que os manuais de história registam com placidez. A mudança que hoje atravessamos tem um carácter mais fundo, mais sistemático, mais estrutural. As palavras que outrora reservávamos para os declínios do passado — decadência, colapso, crepúsculo — regressam ao vocabulário comum. Falamos em geração ansiosa, em infantilização da humanidade, em crise das democracias, em caos e deriva cultural.

Não é a primeira vez que acontece. S. Bento viveu num tempo semelhante. O império romano do ocidente tinha caído. Fluxos migratórios sem precedentes reconfiguravam o território. A atual Itália, lugar onde nascera, era assaltada por grandes vagas militares. E, mesmo na Igreja, grandes tensões levariam ao corte entre Roma e Bizâncio.

Na altura, o seu papel foi fundamental. Bento acabaria por propor um modelo que, na ocasião, estabilizou a sociedade e que, mais tarde, deu origem à Europa como hoje a entendemos.

Tanto é assim que a sua influência não é apenas histórica. É estrutural. E sobrevive, de forma quase invisível, no modo como nos organizamos. A divisão do dia em blocos de tempo — trabalho, descanso, refeições — vem diretamente da disciplina monástica. A existência de praças centrais em cidades e vilas, em torno das quais se articula a vida social e institucional, replica o modelo do mosteiro, com o claustro como núcleo vital. Até hospitais, universidades e hotéis modernos, nas suas ideias de hospitalidade e formação integral, seguem modelos que foram criados nos mosteiros beneditinos.

Mas talvez o mais notável seja isto: o que São Bento oferece não é apenas um método, é uma antropologia. Uma visão do ser humano.

Quando hoje procuramos, no passado, referências para compreender o presente — de Tucídides a Maquiavel, de Platão a Tocqueville —, falta quase sempre aquele que percebeu o problema mais profundo.

Para Bento, os desajustes políticos, as crises culturais e as derivas sociais eram sintomas, não causas. Para ele, os problemas com as estruturas e com o poder eram secundários face a outro problema maior: o problema de Deus. E isso levou-o perceber que não é suficiente ouvir reflexões, doutrinas ou opiniões minimamente saudáveis. Que, mesmo com elas, o ser humano quer uma experiência; não lhe basta estar certo ou pensar de forma decente. Entre discursos sãos com práticas relaxadas e discursos incompletos com práticas efetivas, tenderemos, mais tarde ou mais cedo, a optar pelos segundos.

No mundo fragmentado em que vivia, Bento também compreendeu que a comunidade precisa de uma estrutura, de um objetivo fora de si, que a própria vida humana precisa de uma rotina. Que não chega a proximidade e o afeto. E que essa vida também precisa de previsibilidade e estabilidade.

Não deixa de ser curioso que hoje tantos livros se proponham “hábitos atómicos”, ou promessas de produtividade, como se estivessem a descobrir o que os beneditinos já sabiam há 1500 anos: que a liberdade precisa de disciplina, que a autonomia só existe quando há ordem interior, que se uma comunidade quer viver mais tempo é necessário um equilíbrio entre proximidade e distância, entre presença e isolamento, sob pena do mosteiro e a sociedade se transformarem num estado de dependência narcísica e infantil.

Ao logo dos tempos, quase todos acabamos por nos tornar pessoas com grandes expectativas em relação à sociedade, mas com dificuldade em encarar as responsabilidades que temos para connosco e para com o mundo. S. Bento lutou com esta mentalidade.

Diante da idolatria pela inovação e pela tecnologia, pediu aos monges que copiassem à mão as obras dos grandes pensadores. Diante da sociedade do cansaço, Bento ensinou que o cansaço é preciso e faz bem, quando transmite uma vida satisfeita e entregue. Diante das tendências identitárias, exigiu o amor do lugar e do presente. Diante da “geração ansiosa”, falou do prazer de viver, rompendo com a fixação unilateral na culpa e no sofrimento. Diante das relações tóxicas e traumáticas, afirmou que temos que desfazer as ilusões que construímos sobre nós próprios e reconhecer que nenhuma pessoa ou circunstância é a nossa redenção. Porque, afinal de contas, “o amor é uma doença, quando nele esperamos ver a nossa cura”.

Hoje, procuramos soluções urgentes, eficazes, tecnológicas. Mas há crises que não se vencem com reformas. S. Bento sabia aquilo que nós esquecemos.