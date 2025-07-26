Este ano fui um dos muitos professores colocados com habilitação própria – uma medida extraordinária para colmatar a falta de docentes em várias escolas. Sou engenheiro físico de formação, professor de coração, e estas são algumas reflexões que vos quero deixar depois de um ano a lecionar Matemática A numa escola secundária em Lisboa.

1 Resultados

Comecemos então pelos exames. Os seus resultados afetam dois aspetos da vida dos alunos: a classificação final da disciplina e o ingresso no ensino superior.

No entanto, a leitura dos resultados deve ser feita com precaução, pois desde a pandemia que o número de exames obrigatórios tem sofrido algumas alterações. Por exemplo, em 2015, um aluno do curso de Ciências e Tecnologias tinha de realizar quatro exames nacionais obrigatórios para concluir o secundário. Em 2020 e 2021, em contexto pandémico, os exames foram apenas exigidos como provas de ingresso. Este ano, exigiu-se a realização de pelo menos três exames, com Português como obrigatório.

Estas mudanças alteraram o perfil dos alunos que fazem exame – e isso influencia diretamente as médias. Muitos estudantes optam por fazer exame apenas às disciplinas onde têm melhor preparação, o que eleva artificialmente os resultados globais. Além disso, houve também algumas alterações curriculares nas diferentes disciplinas, que permitem comparar diferentes fases de políticas educativas.

Se olharmos para os exames de Matemática A (12.º), de Biologia e Geologia (11.º) e, sobretudo, Física e Química A (11.º), percebe-se uma evolução com dois momentos distintos.

Entre 2010 e 2014, as médias mantêm-se estáveis ou mesmo em queda — em Física e Química A, por exemplo, situavam-se frequentemente abaixo dos 90 pontos.

A partir de 2015, inicia-se uma tendência de subida das médias, visível de forma consistente nos anos seguintes.

Com a pandemia, a partir de 2020, essa tendência intensifica-se, com médias que ultrapassam regularmente os 110 pontos. Esta evolução coincide com alterações graduais na estrutura e tipologia dos exames, como o aumento do peso das perguntas fechadas (como escolha múltipla, seleção ou correspondência) e, mais recentemente, a introdução das perguntas opcionais. Embora estas mudanças possam ter surgido com objetivos legítimos — de equidade, adaptação ou simplificação –, o seu efeito cumulativo tem sido o de suavizar a exigência e elevar as médias, independentemente da aprendizagem real.

Esse salto é particularmente evidente a partir de 2020, quando, no contexto da pandemia, foram introduzidas perguntas opcionais: os alunos respondiam a um conjunto alargado de questões, das quais apenas as melhores seriam consideradas para a nota final, mantendo-se um grupo de questões obrigatórias com peso fixo na classificação. No exame de Matemática A, por exemplo, 128 dos 200 pontos eram atribuídos a perguntas opcionais. Nos anos seguintes, esse número reduziu-se, mas manteve-se em 42 pontos – o suficiente para preservar o efeito de subida das médias.

Além disso, houve uma reconfiguração do tipo de questões. O peso das perguntas de escolha múltipla aumentou consideravelmente, em detrimento das questões de desenvolvimento e resolução. No exame de Física e Química A, por exemplo, esse peso subiu de 70 pontos em 2010 para 110 em 2025. No caso do exame de Português, o número de pontos atribuídos a perguntas de escolha múltipla passou de 35 pontos em 2010 para 91 em 2025. Tanto em Português como em Física e Química A observa-se a mesma tendência: um aumento expressivo do peso das perguntas fechadas. Esta tendência é transversal a várias disciplinas e, embora muitas destas perguntas possam ser exigentes em termos de conteúdo, não exigem a explicitação do raciocínio. Uma resposta certa — mesmo obtida por tentativa ou exclusão — é tratada da mesma forma que uma construída com lógica e argumentação. O problema não reside apenas no formato das perguntas, mas no modelo de avaliação que, ao privilegiar a resposta final em detrimento do processo, desvaloriza o raciocínio — precisamente aquilo que deveria estar no centro da avaliação.

2 Sensação de Facilitismo

A sensação de facilitismo no sistema é partilhada por muitos professores com quem trabalhei este ano e manifesta-se de várias formas, sendo agravada pela:

Menor exigência observável nos exames nacionais;

Pressão crescente dos encarregados de educação, preocupados com médias para o acesso ao ensino superior;

Preocupação institucional com os indicadores de insucesso, alimentada por metas internacionais, relatórios internos e pela perceção pública moldada por rankings de escolas.

Existe pressão para melhorar os indicadores de sucesso e preservar uma percepção pública positiva da qualidade do ensino, sobretudo no que toca a taxas de reprovação e médias nos exames nacionais. Esta preocupação tem respaldo legal através do Decreto-Lei n.º 54/2018, que define medidas de apoio para alunos com dificuldades — como adaptações curriculares, apoio pedagógico acrescido e flexibilização de percursos — com o objetivo de promover inclusão e equidade. No papel, a intenção é justa. Mas, com recursos escassos, essa lógica pode inverter prioridades: o foco desloca-se da aprendizagem para a transição. A legislação que promove o sucesso não é acompanhada dos meios para o garantir. As escolas operam em regime de contenção, com falta de técnicos, turmas sobrelotadas e ausência de professores para disciplinas nucleares.

As estatísticas confirmam a tendência. As taxas de aprovação no ensino secundário têm subido de forma consistente, com uma convergência para valores acima dos 90% em todos os anos de escolaridade. No papel, o sistema parece estar a funcionar melhor do que nunca: há menos reprovações e médias mais altas. Mas quando poucos indicadores existem para medir a qualidade da aprendizagens de forma objetiva, a integridade do sistema torna-se mais difícil de garantir.

É aqui que entram os resultados do PISA – uma das poucas ferramentas internacionais comparáveis entre sistemas educativos. Ao contrário dos exames nacionais, o PISA avalia competências aplicadas a situações do quotidiano, como raciocínio lógico, literacia científica e resolução de problemas. Os dados mais recentes mostram que Portugal tem mantido uma performance estável, mas sem progressos significativos desde 2015 — especialmente em Matemática e Ciências, onde há sinais de estagnação ou ligeira regressão.

Este contraste é revelador. A evolução positiva das médias nos exames nacionais e a subida das taxas de aprovação não se refletem na performance dos alunos em avaliações internacionais. Se os resultados internos avançam, mas as competências reais estagnam, estamos perante um desfasamento preocupante: o sucesso estatístico está a deslocado do sucesso educativo real.

Evolução dos resultados médios a Matemática; Evolução dos resultados médios a Ciências entre 2000 e 2022 em Portugal e na OCDE.

3 Reformar o sistema e percursos alternativos

O ensino profissional continua a ser, para muitos, um percurso de segunda linha. Alunos e famílias ainda o encaram como uma via menos exigente, destinada a quem “não tem perfil” para o ensino regular. Esta perceção, embora injusta, continua a moldar escolhas e expectativas.

Apesar disso, a percentagem de alunos do secundário na via profissional triplicou nas últimas duas décadas, passando de cerca de 30% nos anos 2000 para cerca de 40% nos últimos anos. Este crescimento deve-se, em parte, à diversificação da oferta formativa, mas também à necessidade de reduzir o abandono e as reprovações.

E os efeitos já se sentem. Um estudo recente da Fundação Francisco Manuel dos Santos revelou que a abertura de novos cursos profissionais teve impacto positivo ao nível do emprego e do empreendedorismo nas regiões onde foram implementados. Ainda assim, há um desfasamento entre a formação oferecida e os percursos que muitos alunos seguem depois de concluírem estes cursos, o que mostra que a ligação entre a escola e o mercado trabalho continua frágil.

É preciso, por isso, continuar a reforçar e a ajustar esta via. O ensino profissional pode — e deve — ser uma escolha consciente, valorizada e alinhada com os talentos e interesses dos alunos. Para isso, precisa de se aproximar cada vez mais das necessidades reais do mercado de trabalho, tornando-se uma fonte estratégica de mão de obra qualificada para setores técnicos da nossa indústria que enfrentam hoje limitações sérias de crescimento devido à escassez de profissionais especializados.

Nos últimos anos, têm sido introduzidas algumas mudanças positivas no sistema educativo, como uma maior flexibilidade curricular e a possibilidade de adaptar percursos às necessidades dos alunos. No entanto, muitas dessas medidas ficaram aquém do seu potencial – ou por falta de recursos, ou por resistência estrutural à mudança. Deixo aqui algumas ideias de potenciais alterações curriculares:

Cursos avançados e standard dentro da mesma disciplina, à semelhança do modelo de ensino internacional (ex: IB ou A-Levels);

Organização modular de algumas disciplinas, permitindo mais flexibilidade e apoio à recuperação, com módulos opcionais e obrigatórios, à semelhança do que será feito para o 12.º ano da disciplina de Matemática A no ano letivo 2026/207;

Componente prática obrigatória nos cursos científico-humanísticos, com projetos finais de investigação ou desenvolvimento (PAP à escala secundária) onde se poderia incluir uma maior integração entre escolas secundárias e instituições do ensino superior e centros tecnológicos.

4 “Tudo, em todo o lado, ao mesmo tempo”

O nosso sistema educativo continua a ser a principal base de mobilidade social, de igualdade de oportunidades e de preparação sólida para a vida adulta. A democratização do acesso ao ensino é uma das maiores conquistas da nossa sociedade. Reconhecer o impacto que a educação tem na transformação das comunidades deve recentrar o debate naquilo que mais importa: a qualidade da educação.

Não devemos confundir sucesso estatístico com sucesso educativo real. E, contrariamente ao que os números aparentes e as leituras apressadas nos querem mostrar, estamos a registar sinais claros de estagnação — ou até de regressão — nos aspetos essenciais da aprendizagem.

É urgente reformar o sistema. E isso implica aceitar que a escola não pode ser tudo para todos… ao mesmo tempo. Cumprir a escolaridade obrigatória, oferecendo percursos diversificados e ajustados a diferentes perfis de alunos, não pode significar nivelar por baixo as exigências nem aceitar uma degradação da qualidade do ensino.

Diagnosticar os problemas de forma séria exige um compromisso político claro e sustentado, que preserve instrumentos de avaliação independentes e regulares: exames nacionais, provas de aferição e testes intermédios. Sem estas métricas, abre-se espaço para narrativas controladas que nem sempre refletem uma melhoria real.

Ao longo deste ano, aprendi tanto quanto ensinei. Tive o privilégio de trabalhar com profissionais que, mesmo em condições difíceis, continuam a construir uma escola justa, livre e significativa.

É por respeito a eles — e aos alunos — que devemos exigir mais do sistema. Porque uma escola que só dá nota… não dá futuro.