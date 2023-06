Não são apenas os sonhos que os americanos nos metem no coração através dos filmes, são também as maluquices que nos metem na cabeça através da farmácia. A cultura americana é tão omnipresente que o mundo está cada vez mais à sua imagem. Quantas vezes já ouvimos este tipo de queixas? Então, tenham a paciência de ouvir uma vez mais, agora a propósito de um livro fantástico chamado “Crazy Like Us—The Globalization of the Western Mind” (publicado em 2011 e ao qual cheguei pela newsletter do Rod Dreher).

A tese do autor, Ethan Watters, não é complicada: existe um processo de americanização mental em curso. Esta formidável terraplanagem psicológica avança globalmente ajudada pela indústria farmacêutica, esperando da academia o consenso e do resto do mundo o comércio. Simplificando o conceito de saúde, unanimiza-se também o que a loucura é. “A diversidade assinalável acerca do conceito de loucura que antes víamos entre culturas diferentes está a desaparecer rapidamente”, escreve Watters.

Não se dá, portanto, apenas o facto triste de termos de endoidecer todos da mesma maneira; ao mesmo tempo perde-se a riqueza de outros modos de encarar a própria natureza humana. Ainda que a intenção possa ser boa, o Ocidente corre o risco de impor o seu modelo de zelosa introspecção (ou, como a miudagem já diz no inglês original, a inescapável “self-awareness”). Uma vez mais, nada disto resultaria tão bem sem dois dos mais bem-sucedidos talentos americanos: a sua ciência e o seu comércio. Com um sistema de investigação universitária e clínica tão ginasticado e com uma clientela tão vasta, é difícil o resto do planeta ficar de fora.

