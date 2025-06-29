Comece por se centrar nas emoções. A seguir, faça da felicidade uma urgência no seu discurso, de modo a que isso não deixe de ter, também para si, um eco breve. No entretanto, não se esqueça, por favor, de se reclamar como uma pessoa muito positiva; claro. Empática; sempre. E resolvida; sobretudo. Controle, o mais que possa, tudo o que se passa dentro de si. Controle as suas reações. Os seus sentimentos. A sua sensibilidade. Aquilo que imagina e as suas fantasias. Depois, racionalize — muito! — a propósito daquilo que converse com os seus botões. E disserte (um tudo-nada) e discorra sobre o seu pensamento. Não se esqueça, antes disso, da palavra “partilhar” (cai sempre bem). E de: “eu posso estar enganado mas…” (a humildade arrefece as perguntas…). Sempre que lhe falte um argumento, pode sempre falar dum estudo que, depois de o evocar, fará com que quem tenha reticências ao que está a dizer perca todo o boost. Se quiser arrasar, fale um bocadinho da importância das neurociências (funciona sempre…). E, em relação às escolhas que alguém entenda ter feito, jogue na genética, pois então, e a responsabilidade fica sempre com a temperatura no ameno. Ou fale da modernidade contra todos os que entendem que a saúde mental e os sites que a interpretaram podem enchê-lo de banalidades ou que pouco adiantam ao que se passa consigo.

Se isso o deixar mais seguro de si, repita alguns termos com um arzinho de psicologia que for apanhando num blog qualquer. Como, por exemplo: autoconhecimento, gestão das emoções, desenvolvimento pessoal, inteligência emocional ou auto-estima, por exemplo. E, se for o caso — e se, ainda assim, as coisas acalorarem ao pé de si — ponha toda a gente a respirar fundo e a contar até dez. Depois duma figura dessas, ninguém vai ter coragem de o confrontar seja com o que for. A seguir, conforme as situações, esmiuce, esgravate e transforme qualquer um dos seus sofrimentos infantis em mais um trauma. Para que, no final, coloque sobre a sua infância todas as culpas daquilo que escolheu (ou não conseguiu) fazer. De passagem, faça alguns diagnósticos à boleia dos motores de busca. Como, por exemplo: “eu sofro por antecipação”; “sou uma pessoa muito intensa”; “sofro do síndrome do impostor”(agora, muito em voga) ou “o que me trai é a sinceridade”.

E, se ainda assim, não o levarem a sério, nunca diga que pensa pela sua cabeça. A fórmula correcta será pensar com a sua cabeça. Nunca concorrer com ela. Logo, muito menos pensar por ela. Quase a chegar ao fim, assuma que a saúde mental será um estado próximo do zen. “Sou outra pessoa!…”. Qualquer coisa mais ou menos assim. E, muito depressa (só para terminar na perfeição), reclame terapia para todos. Ou fale (muitas vezes) d’ “O meu psicólogo”. (Fica bem se disser isso…)

É claro que tudo isto não passa duma caricatura daquilo que todos acabamos por ir vendo embrulhado como saúde mental. Depois da pandemia, a saúde mental passou a ser um produto de consumo. O que nem sempre é bom. E passou a estar na moda. E isso tornou-a escorregadia. Porque na ânsia de encontrarem resposta para muitas das suas dores e das suas dificuldades; na ânsia de se conhecerem e de reunirem argumentos que, duma forma simples, pudessem promover transformações e vencerem barreiras; na ânsia de compatibilizarem tudo o que têm dentro de si com todos os compromissos de todos os dias, a maioria das pessoas fica enredado em expressões, em fórmulas minimalistas e em mal-entendidos intermináveis. E, no final, “mais saúde mental” não representa senão estratégias demasiado simplistas para que se fique mais preso nos dilemas que, dantes, as prendiam.

A “saúde mental” ancorada em jingles e slogans, em ideias simples e em soluções rápidas não é bem saúde mental. É um mix. Mas começa a dar sinais de se estar a abrir espaço para que a saúde mental seja, finalmente, encarada muito a sério. E isso, apesar de todas as tendências do momento, é muito bom!

Mental é uma secção do Observador dedicada exclusivamente a temas relacionados com a Saúde Mental. Resulta de uma parceria com o Hospital da Luz e com a Johnson & Johnson Innovative Medicine e tem a colaboração do Colégio de Psiquiatria da Ordem dos Médicos e da Ordem dos Psicólogos Portugueses. É um conteúdo editorial completamente independente. Uma parceria com: Com a colaboração de: