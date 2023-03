Quando falamos de saúde, temos como referência a conceptualização da OMS, que, embora possamos dizer que é utópica – ao apontar como objetivo o bem estar das pessoas – engloba uma visão global do ser humano. Valoriza aspetos como condições de vida, mas também ambições, expectativas, consciência social e dignidade humana.

Somos seres livres que vivemos com dispositivos biológicos numa existência mediada de ligações morais, éticas e emocionais com os outros. Esta perspetiva não reduz a noção de saúde à ausência de perturbações fisiopatológicas, mas introduz uma perspetiva dinâmica e mobilizadora, na procura de caminhos para o ser feliz e sentir o bem estar.

Ao referimos a saúde mental, também não nos focalizamos somente nas estruturas cerebrais e nas funções de autorregulação que desempenham, mas igualmente no viver do homem que interage num contexto socioeconómico e emocional determinado. Nesta visão, o sofrimento e a saúde mental não se esgotam num organicismo redutor, o que obriga a psiquiatria a reconstruir o seu campus epistemológico, de modo a salvaguardar um mínimo ético que incorpore o “saber fazer “e o bem-estar do doente.

