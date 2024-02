Apesar de Pedro Nuno Santos ter perguntado “Mas o que é que não funciona?” há mais de uma semana, ainda está a valer o jogo muito giro de acrescentar items ao já infindável rol de coisas que estão todas esfrangalhadas? É um jogo em que, com dizem lá fora, the joke is on us, mas enfim, não deixa de ser bastante divertido por isso.

Se ainda estiver a valer, e depois de uma consulta rápida ao Observador, deixo mais três contributos, apenas na área da saúde, que é tão importante, a saúdinha: o PS admite (…) obrigar os médicos a ficar no SNS, mas os sindicatos falam em medida “ilegal” e “discriminatória”; a Sociedade Portuguesa de Pneumologia lamentou (…) que Portugal esteja no “nível zero” na implantação do rastreio ao cancro do pulmão (…) e desejou que “o novo Governo” tenha atitude diferente; e o Sindicato dos Enfermeiros critica a precariedade laboral no Hospital de Gaia (…) que é “promovida pelo Estado, aquele que devia ser o primeiro a criar condições para acabar com a precariedade”. Só.

Estou convencido que, neste momento, se escrevêssemos as coisas que não funcionam, todas de seguida, com letra corpo 10, a lista iria do Largo do Rato até ao “centro da vida pessoal, familiar, social e política” de Pedro Nuno Santos e voltava, para só acabar na verdadeira casa do líder do PS. Ou, em alternativa, imaginem que metíamos cada frase alusiva a algo que não funciona dentro de um daqueles biscoitos da sorte chineses. Acabávamos com biscoitos chineses suficientes para erigir uma nova muralha da China. E ainda dava para construir o novo aeroporto de Lisboa. As sobras ficavam para fazer o TGV Lisboa-Madrid. E Lisboa-Porto.

