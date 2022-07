Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

27 de Julho de 2022. Repito, 2022. Não é 1922. É mesmo 2022. E a Europa prepara-se para racionamentos de gás no próximo inverno. Ou seja, em plena segunda década do século XXI estamos a fazer figas para que, passado o outono, haja vento para produzir energia eólica e chuva para encher barragens. E para que, já agora, não faça demasiado fresquinho. Tem tudo para correr muito bem. Como aliás costuma acontecer sempre que depositamos todas as nossas esperanças nas clássicas e fiáveis figas.

Ainda assim, se as figas falharem – o que por vezes também acontece – lá teremos de avançar para a segunda melhor opção: executar uma dança da chuva. Que, a ser bem realizada, poderá resolver o problema da pluviosidade, com o benefício acrescido da actividade motora aquecer um indivíduo. Já no que concerne à produção de energia eólica confesso não saber que contributo poderá dar a dança da chuva. Terão mesmo de perguntar a algum dos engenheiros de energia com pós-graduação em dança contemporânea que conheçam. Ou doutoramento em dança clássica. Creio que também serve.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.

Siga-me no Facebook (@tiagodoresoproprio) e Instagram (@tiagodoresoproprio)