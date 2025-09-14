É verdade universalmente conhecida, advinda da natureza humana, que a morte de um inocente gera uma onda de compaixão geral. Não há homem que se sinta indiferente quanto a um assassinato de alguém sem culpa.

O problema é que há poucos dias assistimos ao baleamento de um senhor de direita, pró-vida e anti-woke. Isso já muda tudo. A onda de ódio ao Charlie Kirk e de regozijo pela sua morte tomou conta da esquerda norte-americana (e, como pudemos ver no Parlamento Europeu, por aqui não estamos muito melhores, se o minuto de silêncio em sua honra foi desrespeitado). E quando eu falo em “esquerda norte-americana” também, e principalmente, me refiro aos jovens entrevistados nas ruas que se riam e celebravam a morte de alguém cujo único crime foi promover o debate não-violento. Já para não falar que era pai de duas crianças pequenas.

Não deveria ser o seu falecimento motivo para todos, independentemente das convicções, o honrarmos, num mundo em que as falácias ad hominem e ad baculum são tendência? Num mundo em que se extrapola o conceito de “nazi” para todas as ideias de direita, como quem bebe água? Num mundo em que só por se discordar em termos de ideias, surge a violência, surgem as ameaças de morte que Charlie, assim como muitos outros líderes de direita recebem constantemente? “Como não o sabiam rebater, mataram-no”. Que sociedade é esta? Falhada, por certo. Altamente tendenciosa. Despótica. Na qual, se fosse ao contrário, se se rissem de um líder de esquerda ter sido assassinado, os jovens sofreriam consequências que os que se riem de Charlie não estão a sofrer. Se fosse ao contrário, haveria silêncio tanto na Câmara dos Representantes dos EUA quanto no Parlamento Europeu.

Os jovens de hoje serão os cidadãos do amanhã. Para mim, era um gosto acompanhar os debates que Charlie Kirk promovia nas universidades, com a sua mente brilhante. Mas era também desconcertante ver o estado de ignorância e de falsos raciocínios, tantas vezes circulares, que os jovens de opiniões contrárias às dele tinham. É isso que a nossa sociedade está a herdar. É isso que está a forjar o futuro. Um futuro no qual já não haverá pensamento sequer, pois quem pensa, não existe. É posto de lado, é aniquilado. E para quem possa achar que exagero, já há comentários a desejar que Matt Walsh seja o próximo. Ao que ele respondeu que não se irá esconder, será (e usa uma expressão que eu acho deliciosa) “bolder than ever”.

É esta coragem o que precisamos. A coragem de rezar o Terço no metro (no meu caso que sou católica) sem me intimidar pelos olhares de gozo que um muçulmano não receberia por estar a rezar a Subha. A coragem de se revelar ser contra o aborto correndo o risco de perder amigos. Etc, etc, etc…

Penso que os leitores já entenderam onde quero chegar. Na Igreja Católica dizemos que “sangue de mártires é semente de cristãos” . E já o filósofo Søren Kierkegaard afirmava: “o tirano morre e o seu reinado acaba. O mártir morre e o seu reinado começa” . Que esta morte dê força aos “mártires do dia a dia pelas suas ideias” de se manterem firmes nas suas convicções a exemplo desta grande lenda.